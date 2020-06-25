Кепочку на голову не забудьте: до +32 градусов температура 26 июня в Бердске. Небо может подарить грозу

Днем 26 июня 2020 +27, +32°C, местами +21, +26°

Метеорологическая обстановка: по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, по востоку преимущественно без осадков, ночью и утром местами дымки, туманы. Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 13 м/с, днём до 16 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17°C, местами +6, +11°C, днем +27, +32°C, местами +21, +26°C.