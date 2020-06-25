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Самая высокая смертность от коронавируса в СФО — 1,50% — в Новосибирской области

20:55 25.06.2020 Фото: ИЦК
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Летальность — показатель, выражающий процентное отношение числа умерших от болезни к общему числу людей, имевших тот же диагноз «коронавирусная инфекция».

Самая высокая смертность от коронавируса в СФО 1,50% в Новосибирской области
Летальность коронавируса в Новосибирской области 1,50%. Это самый высокий показатель в Сибири
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Самая высокая смертность от коронавируса в СФО 1,50% в Новосибирской области

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Летальность коронавируса в Новосибирской области 1,50%. Это самый высокий показатель в Сибири, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Данные посчитаны Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) на 25 июня. Летальность — показатель, выражающий процентное отношение числа умерших от болезни к общему числу людей, имевших тот же диагноз «коронавирусная инфекция». Роспотребнадзор называет снижение летальности в числе решающих факторов для снятия ограничений в регионах. Общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», в Новосибирской области на 25 июня — 5458 человек. Недельный прирост продолжает оставаться весьма значительным — 747 человек. Летальных исходов за все время зафиксировано — 82. 25 июня индекс летальности в регионе составляет 1,50%. Это повышение на 0,16%. Общая картина, тем не менее, изменилась незначительно — Новосибирская область по-прежнему лидирует по летальности среди субъектов СФО. Кроме того, этот показатель хуже, чем окружной и общероссийский. На втором месте, как и неделю назад, Красноярский край (1,21%). Республика Алтай замыкает рейтинг с неизменным нулевым индексом летальности. 25 июня в России отмечены 3 региона с нулевой летальностью. Кроме Республики Алтай, такой же показатель у Сахалинской области и Ненецкого АО. Республика Тыва сразу за ними (0,08%). Самая высокая летальность (регион все тот же) — в Республике Дагестан (4,86%). Общий показатель летальности в СФО за неделю незначительно повысился, не достигая, однако, порога в единицу. 25 июня он составляет 0,89%. СФО остается на предпоследнем месте в рейтинге округов, ниже только Уральский федеральный округ (0,71%). Общероссийский индекс летальности за неделю незначительно увеличился, он до сих пор выше единицы — 1,40%. Только два федеральных округа демонстрируют худшие показатели — Северо-Западный (2,07%) и Северо-Кавказский (2,34%).

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