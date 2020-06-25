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Система дала сбой: слишком много желающих ринулись на запись по наличию иммунитета к коронавирусу. Запись только на 70+

21:05 25.06.2020 Фото: Читателя
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За несколько часов поступило больше 7 тысяч заявок на участие в исследовании. Все, кто заполнил анкеты, преждевременно получили уведомление о том, что они прошли отбор.

Система дала сбой: слишком много желающих ринулись на запись по наличию иммунитета к коронавирусу. Запись только на 70+
Больше 7 тысяч жителей Новосибирской области подали заявки на участие в исследовании на наличие иммунитета к коронавирусу

Больше 7 тысяч жителей Новосибирской области подали заявки на участие в исследовании на наличие иммунитета к коронавирусу, сообщает Минздрав.
Внимание! Из-за большого количества желающих произошел технический сбой. За несколько часов поступило больше 7 тысяч заявок на участие в исследовании. Все, кто заполнил анкеты, преждевременно получили уведомление о том, что они прошли отбор. Организаторы приносят извинения за доставленные неудобства!
Сегодня начался второй этап отбора участников. Методом случайной выборки специалисты регионального Управления Роспотребнадзора определят 2 688 человек, которым направят дополнительные приглашения на тестирование. Медицинские организации Новосибирска и области, участвующие в исследовании, получат списки выбранных добровольцев.

Обращаем ваше внимание! Необходимое количество желающих набрали во всех возрастных категориях, кроме группы «70 +». Отбор добровольцев этой категории продолжается! Организаторы просят новосибирцев помочь пожилым родственникам заполнить анкету участника на сайте. Прием заявок во всех остальных категориях завершен.

Напомним, у участников возьмут образец крови и методом ИФА оценят наличие антител IgG SARS-CoV-2. Результаты помогут оценить особенности эпидемического процесса в популяции, составить прогноз развития эпидемиологической ситуации в регионе и в стране в целом, спланировать мероприятия по профилактике распространения COVID-19.

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