Система дала сбой: слишком много желающих ринулись на запись по наличию иммунитета к коронавирусу. Запись только на 70+

За несколько часов поступило больше 7 тысяч заявок на участие в исследовании. Все, кто заполнил анкеты, преждевременно получили уведомление о том, что они прошли отбор.

Больше 7 тысяч жителей Новосибирской области подали заявки на участие в исследовании на наличие иммунитета к коронавирусу

Больше 7 тысяч жителей Новосибирской области подали заявки на участие в исследовании на наличие иммунитета к коронавирусу, сообщает Минздрав.

Внимание! Из-за большого количества желающих произошел технический сбой. За несколько часов поступило больше 7 тысяч заявок на участие в исследовании. Все, кто заполнил анкеты, преждевременно получили уведомление о том, что они прошли отбор. Организаторы приносят извинения за доставленные неудобства!

Сегодня начался второй этап отбора участников. Методом случайной выборки специалисты регионального Управления Роспотребнадзора определят 2 688 человек, которым направят дополнительные приглашения на тестирование. Медицинские организации Новосибирска и области, участвующие в исследовании, получат списки выбранных добровольцев.

Обращаем ваше внимание! Необходимое количество желающих набрали во всех возрастных категориях, кроме группы «70 +». Отбор добровольцев этой категории продолжается! Организаторы просят новосибирцев помочь пожилым родственникам заполнить анкету участника на сайте. Прием заявок во всех остальных категориях завершен.

Напомним, у участников возьмут образец крови и методом ИФА оценят наличие антител IgG SARS-CoV-2. Результаты помогут оценить особенности эпидемического процесса в популяции, составить прогноз развития эпидемиологической ситуации в регионе и в стране в целом, спланировать мероприятия по профилактике распространения COVID-19.