СКР: в Бердске будут судить адвоката из Новосибирска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

СКР: в Бердске будут судить адвоката из Новосибирска

9:09:296/25/2020
0

<div></div>

По версии следствия, обвиняемая обманула истицу в ходе бракоразводного процесса в суде Бердска.

— По данным следствия, в декабре 2019 года обвиняемая, с целью завладения обманным путем денежными средствами истицы, интересы которой она представляла в гражданском деле о бракоразводном процессе в Бердском районном суде, предложила передать определенным лицам 500 тысяч рублей за вынесение судебного решения в ее пользу, — рассказывает представитель СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова. — На самом деле адвокат никаких действий в пользу истицы делать не собиралась.

Заподозрив неладное, по словам Кулешовой, женщина обратилась по данному факту с заявлением в управление ФСБ России по Новосибирской области.

Под контролем оперативных сотрудников при передаче денежных средств адвокат была задержана. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — уточнила Кулешова.


[object Object]

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Можно ли поминать усопшего водкой?
    6:05:53 2/19/2021
    Можно ли поминать усопшего водкой?
    БердскСкандал назревает перед выборами в горсовет Бердска: Депутаты возмущены новой нарезкой округов. Смотрите видео
    5:55:46 2/19/2021
    Скандал назревает перед выборами в горсовет Бердска: Депутаты возмущены новой нарезкой округов. Смотрите видео
    Бросил фейерверк в машину спикера горсовета Красноярска неизвестный
    5:54:08 2/19/2021
    Бросил фейерверк в машину спикера горсовета Красноярска неизвестный
    «Приют испортил моего сына »: Жестоко избивала маленького Тимофея мать-садистка ради получения пенсии по инвалидности
    5:34:09 2/19/2021
    «Приют испортил моего сына »: Жестоко избивала маленького Тимофея мать-садистка ради получения пенсии по инвалидности
    "Тебе 14? Поздравляю!": Оригинальное видео для подростков записали сотрудники СК России
    5:17:37 2/19/2021
    "Тебе 14? Поздравляю!": Оригинальное видео для подростков записали сотрудники СК России
    Новосибирский район имеет большие перспективы динамичного социально-экономического развития, заявил Андрей Травников
    5:13:36 2/19/2021
    Новосибирский район имеет большие перспективы динамичного социально-экономического развития, заявил Андрей Травников
    Извинился за огромные очереди на вакцинацию от коронавируса Константин Хальзов
    5:06:47 2/19/2021
    Извинился за огромные очереди на вакцинацию от коронавируса Константин Хальзов
    Питаться из пластика начнут военнослужащие в России. Хочет запретить алюминиевую посуду Минобороны
    4:51:24 2/19/2021
    Питаться из пластика начнут военнослужащие в России. Хочет запретить алюминиевую посуду Минобороны
    ЧП со звездами на публике: кто попадал в больницу прямо со сцены?
    4:50:03 2/19/2021
    ЧП со звездами на публике: кто попадал в больницу прямо со сцены?
    Начали испытывать на беременных вакцину от коронавируса Pfizer
    4:35:08 2/19/2021
    Начали испытывать на беременных вакцину от коронавируса Pfizer