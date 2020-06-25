СКР: в Бердске будут судить адвоката из Новосибирска

По версии следствия, обвиняемая обманула истицу в ходе бракоразводного процесса в суде Бердска.
По версии следствия, обвиняемая обманула истицу в ходе бракоразводного процесса в суде Бердска.
— По данным следствия, в декабре 2019 года обвиняемая, с целью завладения обманным путем денежными средствами истицы, интересы которой она представляла в гражданском деле о бракоразводном процессе в Бердском районном суде, предложила передать определенным лицам 500 тысяч рублей за вынесение судебного решения в ее пользу, — рассказывает представитель СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова. — На самом деле адвокат никаких действий в пользу истицы делать не собиралась.
Заподозрив неладное, по словам Кулешовой, женщина обратилась по данному факту с заявлением в управление ФСБ России по Новосибирской области.
Под контролем оперативных сотрудников при передаче денежных средств адвокат была задержана. Обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — уточнила Кулешова.
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