25.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Выбери 1 из 100: аккумуляторщику из Бердска будут платить 70 тыс.рублей. Список вакансий

21:45 25.06.2020 Фото: https://pixabay.com/
0

Вакансии от работодателей Бердска через ЦЗН — выбери свою. Вакансии от 25 июня 2020.

Выбери 1 из 100: аккумуляторщику из Бердска будут платить 70 тыс.рублей. Список вакансий
Выбери свою вакансию
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Упаковщик Общество с ограниченной ответственностью «Здравмедтех-Новосибирск» от 23000
до 23000		 8(383) 2092134
zmt65@mail.ru
Швея Общество с ограниченной ответственностью «Здравмедтех-Новосибирск» от 25000
до 25000		 8(383) 2092134
zmt65@mail.ru
Подсобный рабочий Бердский кирпичный завод, ООО от 20000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Наладчик полиграфического оборудования 1 категории (класса) ООО «Верже» от 25000
до 25000		 8(38341) 40208, 8(383) 3283020
peshkova@centerprint.ru
Укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины Кантер,ООО от 18000
до 20000		 8(38341) 38118
rubikon-r@yandex.ru
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Бердский кирпичный завод, ООО от 25000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Водитель погрузчика Бердский кирпичный завод, ООО от 25000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Электрогазосварщик Бердский кирпичный завод, ООО от 25000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Инженер по охране труда ООО «Квартал-С» от 25000
до 25000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Токарь Бердский кирпичный завод, ООО от 25000
до 30000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Стропальщик, укладка пиломатериала Кантер,ООО от 20000
до 22000		 8(38341) 38118
rubikon-r@yandex.ru
Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики ООО «Убертюре» от 31700
до 31700		 8(383) 2380946, 8(38341) 27595
ledneva@masterk.ru
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования ООО «Убертюре» от 26000
до 26000		 8(383) 2380946, 8(38341) 27595
ledneva@masterk.ru
Уборщик производственных и служебных помещений Комбинат бытовых услуг, МУП от 15163
до 15163		 8(38341) 56157
personal@bktrest.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Сменный Мастер ООО «Убертюре» от 33000
до 33000		 8(383) 2380946, 8(38341) 27595
ledneva@masterk.ru
Младший воспитатель МБДОУЦРР № 28 «Огонек» от 15163
до 15163		 8(38341) 44144
bsk_du28@mail.ru
Плотник ООО «Убертюре» от 23000
до 23000		 8(383) 2380946, 8(38341) 27595
ledneva@masterk.ru
Слесарь-ремонтник ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 25000
до 40000		 8(913) 0622599, 8(383) 2952113
povsk-ob@mil.ru
Моторист (машинист) ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 25000
до 40000		 8(913) 0622599, 8(383) 2952113
povsk-ob@mil.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Механик ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 27000
до 40000		 8(913) 0622599, 8(383) 2952113
povsk-ob@mil.ru
Машинист крана (крановщик) ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 30000
до 45000		 8(913) 0622599, 8(383) 2952113
povsk-ob@mil.ru
Военнослужащий (рядовой и сержантский состав), номер расчета ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 25000
до 40000		 8(913) 0622599, 8(383) 2952113
povsk-ob@mil.ru
Военнослужащий (рядовой и сержантский состав), разведчик ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 35000
до 70000		 8(913) 0622599, 8(383) 2952113
povsk-ob@mil.ru
Водитель автомобиля ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 30000
до 40000		 8(913) 0622599, 8(383) 2952113
povsk-ob@mil.ru
Водитель автомобиля, кат.с, д, е ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 30000
до 40000		 8(913) 0622599, 8(383) 2952113
povsk-ob@mil.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Водитель автомобиля, кат. с, д ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 30000
до 40000		 8(913) 0622599, 8(383) 2952113
povsk-ob@mil.ru
Аккумуляторщик ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 35000
до 70000		 8(913) 0622599, 8(383) 2952113
povsk-ob@mil.ru
Грузчик ООО «Убертюре» от 25000
до 25000		 8(383) 2380946, 8(38341) 27595
ledneva@masterk.ru
Младший воспитатель МБДОУ № 27 «Родничок» от 15163
до 17000		 8(38341) 23156
bsk_du27@mail.ru
Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок ООО «Убертюре» от 35000
до 40000		 8(383) 2380946, 8(38341) 27595
ledneva@masterk.ru
Тьютор 1 категории (класса) МБДОУ № 27 «Родничок» от 15163
до 15163		 8(38341) 23156
bsk_du27@mail.ru
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 19312
до 19312		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Инженер по качеству ООО «Убертюре» от 25000
до 25000		 8(383) 2380946, 8(38341) 27595
ledneva@masterk.ru
Подсобный рабочий ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 15163
до 15163		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Укладчик-упаковщик ООО «Убертюре» от 22000
до 25000		 8(383) 2380946, 8(38341) 27595
ledneva@masterk.ru
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), «информатика» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000
до 29000		 8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000
до 29000		 8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), «по сварному делу» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000
до 29000		 8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), «математика» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000
до 29000		 8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), «русский язык и литература» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000
до 29000		 8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), «иностранный язык» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000
до 30000		 8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
Водитель погрузчика ООО «Убертюре» от 25000
до 30000		 8(383) 2380946, 8(38341) 27595
ledneva@masterk.ru
Мастер производственного обучения, «поварское и кондитерское дело» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000
до 28000		 8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
Мастер производственного обучения, «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000
до 28000		 8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
Мастер производственного обучения, «строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000
до 28000		 8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
Уборщик территорий МБДОУ № 27 «Родничок» от 15163
до 18000		 8(38341) 23156
bsk_du27@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, ударных инструментов, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МБУДО «БДМШ им. Свиридова» от 15163
до 15163		 8(38341) 22854
bdmshdod@mail.ru
Продавец продовольственных товаров ИП Коняев Андрей Валерьевич от 25000
до 25000		 8(923) 1121570, 8(999) 4516552
konyaevandrey@yandex.ru
Продавец продовольственных товаров ИП Коняев Андрей Валерьевич от 25000
до 25000		 8(923) 1121570, 8(999) 4516552
konyaevandrey@yandex.ru
Лаборант, экология Сиббиофарм,ПО ООО от 15163
до 18000		 8(913) 4830264
kadri@sibbio.ru
Агроном по защите растений Сиббиофарм,ПО ООО от 50000
до 50000		 8(913) 4830264
kadri@sibbio.ru
Младший воспитатель Детский сад № 15 «Ручеек»,МБДОУ от 15163
до 15163		 8(923) 1414888
bsk_du15@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Лаборант-микробиолог Сиббиофарм,ПО ООО от 18000
до 18000		 8(913) 4830264
kadri@sibbio.ru
Менеджер [в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции] Сиббиофарм,ПО ООО от 25000
до 25000		 8(913) 4830264
kadri@sibbio.ru
Менеджер [в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции], птицеводство, свиноводство Сиббиофарм,ПО ООО от 50000
до 50000		 8(913) 4830264
kadri@sibbio.ru
Микробиолог Сиббиофарм,ПО ООО от 20000
до 25000		 8(913) 4830264
kadri@sibbio.ru
Дворник Экспресс-сервис,ООО от 15200
до 15200		 8(903) 9029323
Дворник МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 15163
до 15163		 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Медицинская сестра по физиотерапии МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 19000
до 19000		 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), физическая культура Бердский филиал ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» от 20000
до 20000		 8(38341) 21120
bmkbuh@ngs.ru
Бухгалтер, материальная группа МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 23000
до 25000		 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Ведущий Бухгалтер ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 44000
до 44000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Водитель автомобиля, категория д Экспресс-сервис,ООО от 15163
до 15163		 8(38341) 57955, 8(38341) 57997
ehkspress-servis@yandex.ru
Консультант, планово-экономический отдел управления экономического развития Администрация г.Бердска от 25000
до 25000		 8(38341) 20172
peo@berdskadm.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Оператор заправочных станций Экспресс-сервис,ООО от 15200
до 15200		 8(903) 9029323
Медицинская сестра МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 19000
до 19000		 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Электрик участка МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 15163
до 16000		 8(383) 3252583, 8(383) 3252583
pos@forus-nsk.ru
Заготовитель продуктов и сырья, лечебных трав ООО «Компания Нонкин» от 25000
до 25000		 8(903) 9998096
Заготовитель продуктов и сырья, лечебных трав ООО «Компания Нонкин» от 25000
до 25000		 8(903) 9998096
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Менеджер (в прочих функциональных подразделениях (службах)), закупки ООО «Лаборатория современного здоровья» от 34000
до 46000		 8(383) 3281060
Baranikova@sibvaleo.com
Полицейский-водитель Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области» от 25000
до 33000		 8(38341) 22069
Кассир ООО «Торгсервис 54» от 15163
до 30000		 8(923) 1597696
rusakovao842@gmail.com
Врач-инфекционист ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 55000
до 55000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 55000
до 55000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Дежурный по зданию Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области» от 15163
до 15163		 8(38341) 22069
Врач приемного отделения ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 55000
до 55000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Заместитель Бухгалтер ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 52000
до 52000		 8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
Водитель автомобиля, маршрутного автобуса, кат. d ИП Овчинников С.М. от 15163
до 15163		 8(38341) 45555, 8(913) 9399575
nustroeva.tatyana@yandex.ru
Инженер по сметно-договорной работе ООО «СекторСтрой» от 25000
до 30000		 8(383) 3495005
sectorstroy@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений, уборщик+фасовщик ООО «Торгсервис 54» от 15163
до 15163		 8(923) 1597696
svetofor54@mail.ru
Оператор автоматической линии производства молочных продуктов, производство сырков творожных, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ООО «Сибирский завод молочных продуктов» от 15200
до 15200		 8(38341) 58165
snegowichok78@mail.ru
Юрисконсульт АО «Бердский хлебокомбинат» от 15165
до 20000		 8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Диспетчер автомобильного транспорта СВ-Автолайн,ООО от 15200
до 15200		 8(38341) 57955
ehkspress-servis@yandex.ru
Главный Бухгалтер МБОУ СОШ № 9 от 40000
до 40000		 8(38341) 30314
bsk_sh09@mail.ru
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какая вакансия смотрит на вас?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскАстрологи разобрали все знаки Зодиака по уму и IQ: узнай свое место в рейтинге умных и глупых знаков. Ты мудрый?
22:28 25-06-2020
Астрологи разобрали все знаки Зодиака по уму и IQ: узнай свое место в рейтинге умных и глупых знаков. Ты мудрый?
Бердск«Мама Карла» из Бердска: создает куклы с живыми глазами из пластика и ваты мастер Ольга Григоренко из Бердска. Не для игры, а для медитации
21:55 25-06-2020
«Мама Карла» из Бердска: создает куклы с живыми глазами из пластика и ваты мастер Ольга Григоренко из Бердска. Не для игры, а для медитации
БердскПродлят режим самоизоляции после 30 июня в Новосибирской области, заявил губернатор Травников 10
21:50 25-06-2020
Продлят режим самоизоляции после 30 июня в Новосибирской области, заявил губернатор Травников
БердскПочему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причины 620
21:50 25-06-2020
Почему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причины
БердскКогда откроют IKEA и все ТЦ в Новосибирске и Бердске, рассказал губернатор Андрей Травников 27
21:48 25-06-2020
Когда откроют IKEA и все ТЦ в Новосибирске и Бердске, рассказал губернатор Андрей Травников
БердскВыбери 1 из 100: аккумуляторщику из Бердска будут платить 70 тыс.рублей. Список вакансий
21:45 25-06-2020
Выбери 1 из 100: аккумуляторщику из Бердска будут платить 70 тыс.рублей. Список вакансий
Бердск699 подписи против строящегося полигона ТКО около кладбища собрали за трое суток жители Бердска 4
21:30 25-06-2020
699 подписи против строящегося полигона ТКО около кладбища собрали за трое суток жители Бердска
БердскУбитые ул. Промышленную и Химзаводскую хочет отремонтировать начальник ЖКХ Бердска Совбанов. Но ждет денег 6
21:30 25-06-2020
Убитые ул. Промышленную и Химзаводскую хочет отремонтировать начальник ЖКХ Бердска Совбанов. Но ждет денег
БердскНовую выплату в 10 000 рублей на детей с 16 до 18 лет выплатят семьям в России, Новосибирске и Бердске 60
21:30 25-06-2020
Новую выплату в 10 000 рублей на детей с 16 до 18 лет выплатят семьям в России, Новосибирске и Бердске
БердскДезинфекция, дистанция, но маску приходится снимать: Как голосуют по Конституции в Бердске - смотрите фоторепортаж 7
21:30 25-06-2020
Дезинфекция, дистанция, но маску приходится снимать: Как голосуют по Конституции в Бердске - смотрите фоторепортаж