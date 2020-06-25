Выбери 1 из 100: аккумуляторщику из Бердска будут платить 70 тыс.рублей. Список вакансий

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Упаковщик Общество с ограниченной ответственностью «Здравмедтех-Новосибирск» от 23000

до 23000 8(383) 2092134

zmt65@mail.ru

Швея Общество с ограниченной ответственностью «Здравмедтех-Новосибирск» от 25000

8(383) 2092134

zmt65@mail.ru

Подсобный рабочий Бердский кирпичный завод, ООО от 20000

до 25000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Наладчик полиграфического оборудования 1 категории (класса) ООО «Верже» от 25000

до 25000 8(38341) 40208, 8(383) 3283020

peshkova@centerprint.ru

Укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины Кантер,ООО от 18000

до 20000 8(38341) 38118

rubikon-r@yandex.ru

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Бердский кирпичный завод, ООО от 25000

8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Водитель погрузчика Бердский кирпичный завод, ООО от 25000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Электрогазосварщик Бердский кирпичный завод, ООО от 25000

до 30000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Инженер по охране труда ООО «Квартал-С» от 25000

до 25000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Токарь Бердский кирпичный завод, ООО от 25000

8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Стропальщик, укладка пиломатериала Кантер,ООО от 20000

до 22000 8(38341) 38118

rubikon-r@yandex.ru

Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики ООО «Убертюре» от 31700

до 31700 8(383) 2380946, 8(38341) 27595

ledneva@masterk.ru

Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования ООО «Убертюре» от 26000

до 26000 8(383) 2380946, 8(38341) 27595

ledneva@masterk.ru

Уборщик производственных и служебных помещений Комбинат бытовых услуг, МУП от 15163

8(38341) 56157

personal@bktrest.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Сменный Мастер ООО «Убертюре» от 33000

до 33000 8(383) 2380946, 8(38341) 27595

ledneva@masterk.ru

Младший воспитатель МБДОУЦРР № 28 «Огонек» от 15163

до 15163 8(38341) 44144

bsk_du28@mail.ru

Плотник ООО «Убертюре» от 23000

до 23000 8(383) 2380946, 8(38341) 27595

ledneva@masterk.ru

Слесарь-ремонтник ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 25000

8(913) 0622599, 8(383) 2952113

povsk-ob@mil.ru

Моторист (машинист) ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 25000

до 40000 8(913) 0622599, 8(383) 2952113

povsk-ob@mil.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Механик ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 27000

до 40000 8(913) 0622599, 8(383) 2952113

povsk-ob@mil.ru

Машинист крана (крановщик) ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 30000

до 45000 8(913) 0622599, 8(383) 2952113

povsk-ob@mil.ru

Военнослужащий (рядовой и сержантский состав), номер расчета ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 25000

8(913) 0622599, 8(383) 2952113

povsk-ob@mil.ru

Военнослужащий (рядовой и сержантский состав), разведчик ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 35000

до 70000 8(913) 0622599, 8(383) 2952113

povsk-ob@mil.ru

Водитель автомобиля ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 30000

до 40000 8(913) 0622599, 8(383) 2952113

povsk-ob@mil.ru

Водитель автомобиля, кат.с, д, е ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 30000

до 40000 8(913) 0622599, 8(383) 2952113

povsk-ob@mil.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Водитель автомобиля, кат. с, д ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 30000

8(913) 0622599, 8(383) 2952113

povsk-ob@mil.ru

Аккумуляторщик ФКУ УФО МО РФ по НСО (пункт отбора на военную службу по контракту (1 разряда) г.Новосибирск от 35000

до 70000 8(913) 0622599, 8(383) 2952113

povsk-ob@mil.ru

Грузчик ООО «Убертюре» от 25000

до 25000 8(383) 2380946, 8(38341) 27595

ledneva@masterk.ru

Младший воспитатель МБДОУ № 27 «Родничок» от 15163

до 17000 8(38341) 23156

bsk_du27@mail.ru

Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок ООО «Убертюре» от 35000

8(383) 2380946, 8(38341) 27595

ledneva@masterk.ru

Тьютор 1 категории (класса) МБДОУ № 27 «Родничок» от 15163

до 15163 8(38341) 23156

bsk_du27@mail.ru

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 19312

до 19312 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Инженер по качеству ООО «Убертюре» от 25000

до 25000 8(383) 2380946, 8(38341) 27595

ledneva@masterk.ru

Подсобный рабочий ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 15163

8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Укладчик-упаковщик ООО «Убертюре» от 22000

до 25000 8(383) 2380946, 8(38341) 27595

ledneva@masterk.ru

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), «информатика» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000

до 29000 8(38341) 30866

okbpk@bk.ru

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000

до 29000 8(38341) 30866

okbpk@bk.ru

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), «по сварному делу» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000

8(38341) 30866

okbpk@bk.ru

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), «математика» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000

до 29000 8(38341) 30866

okbpk@bk.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), «русский язык и литература» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000

до 29000 8(38341) 30866

okbpk@bk.ru

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), «иностранный язык» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000

до 30000 8(38341) 30866

okbpk@bk.ru

Водитель погрузчика ООО «Убертюре» от 25000

8(383) 2380946, 8(38341) 27595

ledneva@masterk.ru

Мастер производственного обучения, «поварское и кондитерское дело» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000

до 28000 8(38341) 30866

okbpk@bk.ru

Мастер производственного обучения, «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000

до 28000 8(38341) 30866

okbpk@bk.ru

Мастер производственного обучения, «строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000

до 28000 8(38341) 30866

okbpk@bk.ru

Уборщик территорий МБДОУ № 27 «Родничок» от 15163

8(38341) 23156

bsk_du27@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Преподаватель (учитель) детской музыкальной школы, ударных инструментов, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МБУДО «БДМШ им. Свиридова» от 15163

до 15163 8(38341) 22854

bdmshdod@mail.ru

Продавец продовольственных товаров ИП Коняев Андрей Валерьевич от 25000

до 25000 8(923) 1121570, 8(999) 4516552

konyaevandrey@yandex.ru

Продавец продовольственных товаров ИП Коняев Андрей Валерьевич от 25000

до 25000 8(923) 1121570, 8(999) 4516552

konyaevandrey@yandex.ru

Лаборант, экология Сиббиофарм,ПО ООО от 15163

8(913) 4830264

kadri@sibbio.ru

Агроном по защите растений Сиббиофарм,ПО ООО от 50000

до 50000 8(913) 4830264

kadri@sibbio.ru

Младший воспитатель Детский сад № 15 «Ручеек»,МБДОУ от 15163

до 15163 8(923) 1414888

bsk_du15@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Лаборант-микробиолог Сиббиофарм,ПО ООО от 18000

до 18000 8(913) 4830264

kadri@sibbio.ru

Менеджер [в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции] Сиббиофарм,ПО ООО от 25000

8(913) 4830264

kadri@sibbio.ru

Менеджер [в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции], птицеводство, свиноводство Сиббиофарм,ПО ООО от 50000

до 50000 8(913) 4830264

kadri@sibbio.ru

Микробиолог Сиббиофарм,ПО ООО от 20000

до 25000 8(913) 4830264

kadri@sibbio.ru

Дворник Экспресс-сервис,ООО от 15200

до 15200 8(903) 9029323

Дворник МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 15163

до 15163 8(383) 3252583, 8(383) 3252583



Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Медицинская сестра по физиотерапии МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 19000

до 19000 8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), физическая культура Бердский филиал ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» от 20000

до 20000 8(38341) 21120

bmkbuh@ngs.ru

Бухгалтер, материальная группа МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 23000

до 25000 8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru

Ведущий Бухгалтер ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 44000

до 44000 8(38341) 26656



Водитель автомобиля, категория д Экспресс-сервис,ООО от 15163

до 15163 8(38341) 57955, 8(38341) 57997

ehkspress-servis@yandex.ru

Консультант, планово-экономический отдел управления экономического развития Администрация г.Бердска от 25000

до 25000 8(38341) 20172

peo@berdskadm.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Оператор заправочных станций Экспресс-сервис,ООО от 15200

до 15200 8(903) 9029323

Медицинская сестра МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 19000

до 19000 8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru

Электрик участка МКУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС» от 15163

8(383) 3252583, 8(383) 3252583

pos@forus-nsk.ru

Заготовитель продуктов и сырья, лечебных трав ООО «Компания Нонкин» от 25000

до 25000 8(903) 9998096

Заготовитель продуктов и сырья, лечебных трав ООО «Компания Нонкин» от 25000

до 25000 8(903) 9998096

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Менеджер (в прочих функциональных подразделениях (службах)), закупки ООО «Лаборатория современного здоровья» от 34000

до 46000 8(383) 3281060

Baranikova@sibvaleo.com

Полицейский-водитель Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области» от 25000

до 33000 8(38341) 22069

Кассир ООО «Торгсервис 54» от 15163

до 30000 8(923) 1597696



Врач-инфекционист ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 55000

до 55000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Врач-анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 55000

до 55000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Дежурный по зданию Бердский отдел вневедомственной охраны-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Новосибирской области» от 15163

до 15163 8(38341) 22069

Врач приемного отделения ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 55000

до 55000 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Заместитель Бухгалтер ГБУЗ НСО «БЦГБ» от 52000

8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Водитель автомобиля, маршрутного автобуса, кат. d ИП Овчинников С.М. от 15163

до 15163 8(38341) 45555, 8(913) 9399575

nustroeva.tatyana@yandex.ru

Инженер по сметно-договорной работе ООО «СекторСтрой» от 25000

до 30000 8(383) 3495005

sectorstroy@mail.ru

Уборщик производственных и служебных помещений, уборщик+фасовщик ООО «Торгсервис 54» от 15163

до 15163 8(923) 1597696

svetofor54@mail.ru

Оператор автоматической линии производства молочных продуктов, производство сырков творожных, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов ООО «Сибирский завод молочных продуктов» от 15200

8(38341) 58165

snegowichok78@mail.ru

Юрисконсульт АО «Бердский хлебокомбинат» от 15165

до 20000 8(38341) 20475

kadrov_otdel@list.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Диспетчер автомобильного транспорта СВ-Автолайн,ООО от 15200

до 15200 8(38341) 57955

ehkspress-servis@yandex.ru