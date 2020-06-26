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Почему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причины

21:35 26.06.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Отказать могут, если доход превышал один прожиточный минимум на каждого члена семьи. Также если разные прописки с матерью и ребенком. Читайте подробнее в тексте.

Почему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причины
Пособия от 3 до 7 лет не получили многие жители Бердска и Искитима
Сюжет: Все пособия Путина
Почему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причины

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Вы еще не получили пособие на детей от 3 до 7 лет в 36 тыс. рублей? Или вам уже пришел отказ? Сотрудники Отдела пособий и социальных выплат Искитима рассказали сайту «Весь Искитим», какие могут причины отказа. Напомним, 10 июня, жительница Искитимского района Марина получила пособие на старшего ребенка 5 лет. В комментариях к этому тексту многие жители отмечали, что все еще не получили пособия.

3 возможные причины отказа в пособии от 3 до 7 лет

В первую очередь важно посмотреть статус вашего заявления на пособия на сайте госуслуг, возможно, оно еще на рассмотрении, возможно получен отказ.

На данный момент у каждого родителя, который подавал заявки на выплаты должно быть два ответа. Важно их не путать! Первый на единовременную выплату, у этой заявки должен висеть статус — услуга оказана. Второй — на пособия от 3 до 7 лет — отдельная графа и ответ.

1. Отказать могут, когда доход превышал один прожиточный минимум на каждого члена семьи.
2. Разные прописки с матерью и ребенком
3. Указан не весь состав семьи (в частности, не все дети, например старше 7 лет).

Также сотрудники отдела пособий отметили, что быстро ответ по этому виду пособий прийти не может, так как система должна проверить информацию из налоговой, прописку и т.д.

Для справки

Выплату получают семьи, если среднедушевой доход семьи составляет ниже одного прожиточного минимума на каждого члена семьи. И она финансируется за счет двух источников: это федеральный бюджет и бюджет субъекта Российской Федерации.

В среднем по стране выплата будет составлять половину прожиточного минимума и соответствовать 5500 рублям. В Новосибирской области пособие равно 6 018 рублей. Выплата начисляется гражданам, начиная с 1 января текущего года. С учетом того, что выплату начали с 1 июня, граждане смогут получить в июне выплату сразу же за шесть месяцев, то есть 36 тыс. рублей.

Комментарии родителей к тексту о получении пособий

Бердск

— Нет, не получила. Прошло 3 недели, до сих пор ждут ответа от запросов. Только одни обещания, в пятницу обещали, что в понедельник все будет, сегодня уже снова до понедельника. Когда будут не известно.

— Получила, 10 июня вечером пришли.

— Я рада, хоть одну маму осчастливили, вот только жаль что единицы получат пособие, а трезвонят? Обещали и пенсионеров осчастливить и только одни обещания видимо?

Искитим

— Тоже живу в Искитимском районе, но деньги ещё не пришли. Оформляла в начале июня, через госуслуги. Если честно ни как не понятно, толи одобрили, толи нет. Хотя в статусе заявления стоит что услуга оказана. Скажите как у вас было. Или у кого то токая же ситуация, ответьте, пожалуйста.

— Я подала заявление через госуслуги, и с 22.05 висит услуга оказана и всё на этом!

— Аналогично, со 2.06 в личном кабинете на госуслугах — услуга оказана. Кому?когда? И куда — непонятно.

— Прямо событие, Марина получила пособие, я бы ещё понял если бы в новости были бы глобальные выплаты, много народу получило, а тут какая-то Марина, которая усиленно благодарит Путина и приятно удивлена. Что-то я не вижу повальных благодарностей по сети. Может Марина в местной администрации работает или там у банкоматов/соцзащит журналисты дежурят просто отлавливая хотя бы кого то, ну хотя бы одного на удачу, кто вообще получил эти пособия?

— Нет не пришли, отказ. Оказывается нужно иметь одинаковую прописку с детьми, временная регистрация не подходит. Как мне объяснили в соцзащите. При чём это нигде не говорилось, даже подавая заявление был пункт подачи по месту регистрации. Очень многим отказали. И причины самые разные.

— Подайте заявление в самом МФЦ, пусть покажут приказ и перечень причины почему отказывают, где прописаны какие документы нужны.

— Не брехня! Я на двоих получила пособие. Причем, автоматически, т.к. те кто уже получал пособия на детей, попали в список первых, кому перевели. А те кто не получал ничего от отдела пособий, еще ждут поди.

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От редакции

Вы получили пособие?

Аноним?, 13 июня 2020 16:14
Причем сдесь прописка!
Катя, 21 июня 2020 14:46
Тоже пришёл отказ :"за не имением места жительства в м.о." с ребёнком прописаны в разных местах, он в Москве(временная регистрация по месту моей прописки) , я прописана в мос. Обл. И мне отказали. Как будто если прописаны в разных местах он перестаёт быть моим ребёнком
Аноним, 21 июня 2020 18:10
Я тоже не получила... Одна двоих детей воспитываю. И муж алименты не платит. Тем не менее отказ. В 19 году алименты не были установлены у него
Аноним, 13 июня 2020 16:26
А по какому телефону можно узнать результат одобрили или отказали? Отправила 22мая ничего ещё не пришло.
Аноним, 15 июня 2020 21:42
НВР:
Не получила.
Юлия., 22 июня 2020 15:52
Звоните в соц защиту вашего города.
Анна, 23 июня 2020 17:10
Звоните в свой региональную соц защиту
Аноним, 13 июня 2020 20:37
НВР:
Нет тоже отправила.ответ:услуга оказана и тишина
Аноним, 13 июня 2020 22:41
Подала заявление через Госуслуги, пришел отказ "По поданному Вами заявлению отказано в ежемесячной выплате на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно в связи с тем, что данная выплата Вам будет назначена в беззаявительном порядке, так как вы являетесь получателем ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Новосибирской области от 29.12.2004 № 255-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих детей»." Выплаты не последовало, позвонила в соц.защиту, сказали что мне и беззаявительно отказано т.к. доход превышает (зп ниже прожиточного минимума НО! они прибавили 330 руб. детских пособий и возврат процентов за детский сад и вуаля я олигарх! перебор на 132 руб.). Обидно!
Аноним, 14 июня 2020 15:09
Вот действительно обидно, раз уже стали выплачивать на детей эти выплаты, выплачивали бы всем детям. Я думаю, любой родитель не отказался бы от такой помощи. А у нас получается как обычно, те которые плодятся каждый год и ниразу не работали за свою жизнь, получают выплатами больше, чем я работая. Зачем тогда вообще работать, если государство поощряет таких, рожай каждый год и работать не надо, богаче будешь, чем те которые горбатятся и думают о завтрашнем дне. Ладно действительно эти деньги шли детям, а то не успев получить, понеслись пьянки, гулянки, а дети как ходили голодные так и ходят, и этим чудо родителям дела нет до них, у них веселуха. А тут стараешься, работаешь, ищишь как и где заработать деньги, чтобы прокормить семью, крутишься как белка в колесе, а тебе пишут: ваш доход привышает прожиточный минимум, вам не положены выплаты. Работайте "лошади", вы и сами можете прокормить своих чад.
Тажибаева, 15 июня 2020 03:53
Тажибаева Нускайым Раимбердиевна я тоже подал зоявления ещё не получила пособия с 3 до 7 лет как можна получит
Татьяна, 16 июня 2020 12:32
у меня также((( перебор 70рб обидно, нет слов.
Анна, 22 июня 2020 14:07
Да не говорите. У меня доход привысел 2руб. 71 копейка. А вдруг я на них хату или машину куплю. Смешно. Главное материальную помощь получила как мать одиноска 1000 руб в год а на это пособие уже не подхожу
Лена, 24 июня 2020 11:29
А почему они возврат за детский сад присчитывают к доходу? Это же наши деньги и вернулись, они уже в нашей зарплате учтены. Дибилизм.
Аноним, 14 июня 2020 11:19
Если ребенок прописан у отца , а проживает с матерью выплата не положена?
Ирина, 15 июня 2020 12:38
Нет. Тоже подала. Сегодня позвонили, сказали что отказ. Вы должны быть прописаны в одном месте.
Любовь, 15 июня 2020 12:40
Не положено.
Аноним, 16 июня 2020 02:27
Аунас нет
Аноним, 16 июня 2020 13:00
Узнавал в мфц, пускай подаёт тот кто прописан с ребёнком. Тоесть в данном случае отец
Аноним, 14 июня 2020 14:29
НВР:
Нет( С 23.05 стоит статус в Госуслугах, что отправлено в ведомство и все...
Аноним, 15 июня 2020 18:14
Вот тоже от 23.05 просто доставлено и все
Елена, 15 июня 2020 19:41
У меня с детьми разная прописка. И к нам приходили соц обеспечения и составляли АКТ и совместном проживание. И опросили двух соседей.
Оксана, 21 июня 2020 21:02
Тоже самое с 21 мая весит что доставлено до ведомства тишина. А написано что рассмотрение 20 рабочих дней
Аноним, 14 июня 2020 14:57
Спасибо! Огромное большое ещё раз я получила.я одна воспитываю дочку.как раз на эти деньги ,для дочке купила кровать.
Аноним, 14 июня 2020 17:03
НВР:
Нет, разница в тысячу рублей, из-за прожиточного минимума не позволила получить.
Аноним, 14 июня 2020 17:06
НВР:
Нет
Аноним, 14 июня 2020 17:30
Мне отказали,хотя являюсь малоимущим и дело в собесе есть...Прописка разная с ребёнком младшим ,В отказе написано не доказанное проживание с ребёнком!!!!Что за бред...??посоветовали сделать временную прописку ребёнку, там где я прописана..Сделала...теперь жду...Ну что за бред,вот честно,значит если человек прописаться с ребёнком не может, выплат ему не видать!!!?
Ксения, 16 июня 2020 19:23
На то и расчет!Я одного не понимаю причем здесь прописка!Позорище,чтоб получить пособие,пойди ещё и докажи,что малоимущие!
Юлия, 22 июня 2020 18:38
До 18 ребёнок должен быть прописан с матерью
Анонимно, 25 июня 2020 03:52
С временной пропиской придёт отказ. Воспитываю ребенка одна, нам отказали из-за прописки
Аноним, 14 июня 2020 17:31
НВР:
Нет ещё в рассмотрении
Аноним, 14 июня 2020 17:35
НВР:
Не получила, хотя заявление получилось подать на второй день в госуслугах, как только появилась эта строчка. На программе малоимущих стоим 4 года, получаем ежемесячно на двоих 470 руб.
Статус в госуслугах "заявление зарегистрировано", этот статус выходит уже второй раз, с разницей в одну неделю
Аноним, 14 июня 2020 19:17
А мне вот отказали сказали что доход привыкает. Так как в июне 2019 года дали сертификат молодая семья на улучшения жилья, так как мы проживали с ребёнком в аварийном жилье, а для этих пособий это доход. Хотя есть статус мамоимущих и матери одиночки.
Аноним, 16 июня 2020 02:07
Надо было позже подавать,чтоб июнь не вошёл
Аноним, 23 июня 2020 19:26
Можно позже еще раз подать
Аноним, 14 июня 2020 20:24
Мне тоже пришёл отказ, хотя я все 6 лет стою как малоимущая, в комментариях написано алименты, хотя я никогда не подавала и не получала их
Оля, 15 июня 2020 10:05
На алименты обязаны подать. Если не подаёте, значит не нуждаетесь в деньгах. Много кому отказ Из за алиментов,точнее их отсутствия
Юлиана, 16 июня 2020 00:24
Ещё подавайте, ещё и ещё.. Там пункт есть"если вы не согласны" обжалуйте!
Аноним, 14 июня 2020 23:28
НВР:
Здравствуйте! Мне отказали в пособие! Причина на мой взгляд очень странная. У меня з/п 4500р. У мужа 12500р. Детям 14 и 6 лет. Отказано по причине что муж не был устроен официально. Он работал как и многие на И П. Сейчас устроен официально. Вопрос? Муж ушёл с работы где работал три года,как ему говорили что всё официально. Он даже налоги платил( точнее с него удерживали а фирма в один день развалилась. И оказалась что он даже не был устроен. Теперь просто обидно.
Вера, 15 июня 2020 13:55
Попробуйте через трудовую и колег доказать факт трудовой деятельности. Хотя-бы свяжитесь и проконсультируйтесь.
Олеся, 15 июня 2020 21:57
всмысле зарплата 4500 ??? Такая зарплата еще бывает???
Аноним, 15 июня 2020 00:41
НВР:
Я тоже не получила ,подавала через гос услуги
Аноним, 15 июня 2020 00:48
НВР:
Нет, жду ответ с 22.05
Аноним, 15 июня 2020 00:56
НВР:
НЕТ!
Аноним, 15 июня 2020 01:45
НВР:
Нет. Вообще причем прописка?? Где это прописано. У меня двое детей. Дочь прописана со мной, а сын с мужем. Где была возможность, там и прописали. Что за бред??!! Живём же все вместе.
Юлиана, 16 июня 2020 00:26
Имеет значение для выплат, дети с заявителем мать/отец должны быть прописаны по одному адресу. Хотя это полная чушь, лично по мне!
Аноним, 15 июня 2020 02:26
НВР:
Я написала заявления 3 июня и пришло отказ.но почему не понимаю
Анна, 16 июня 2020 10:28
День добрый,у вас отказ где именно высветился？На гос у нас заявление принято ,по электронке пришло письмо что мол вам назначена ввплата на такого то такого то ребенка ,в соц говорят отказ...
Ксения, 19 июня 2020 20:07
Такие же дела, пришёл отказ, почему не ясно
Ольга, 15 июня 2020 02:26
НВР:
Добрый вечер. Подала заявление через сайт гос.услуги. ещё 21 мая. До сих пор жду ответ. Хотя прошло уже больше 20-и дней.

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