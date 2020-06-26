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Что высаживать с 21 по 30 июня 2020 по лунному календарю: удачные и неудачные дни работ на даче и огороде

17:00 26.06.2020 Фото: pxhere.com
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В День летнего солнцестояния 21 июня и следующий за ним не рекомендуется трогать растения.

Что высаживать с 21 по 30 июня 2020 по лунному календарю: удачные и неудачные дни работ на даче и огороде
На растущей луне благоприятны посадки

Лунный посевной календарь садовода-огородника на третью декаду июня 2020 года

21—22 июня — не рекомендуется трогать растения в эти дни. Лучше дать им отдохнуть, а заодно и себе.

23—26 июня — согласно лунному календарю, Луна в эти дни растет, а это значит, что можно заниматься посадкой многих растений. Хорошо, к примеру, посадить в это время кочанные салаты, репу, дайкон. Не стоит проводить обработку растений от химикатов в эти дни. Этим можно только навредить им.

27—30 июня — этот период следует посвятить пасынкованию томатов и окучиванию картофеля. Позволительно еще сажать летний картофель в это время, зелень (укроп, фенхель, сельдерей). Салат сеять не стоит, он пойдет в цвет. Позволительно в эти дни делать прививки плодовым деревьям, а также сажать молодые растения.

Источник: rsute.ru

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От редакции

Что уже уродилось на огороде?

Аноним, 21 июня 2020 09:38
Ягоды собираю и зелень . Отдыхаю на свежем воздухе,пока не построили ПОЛИГОН-свалку. Сами себе строим могильник,за свои деньги. Дожились.

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