Новую выплату в 10 000 рублей на детей с 16 до 18 лет выплатят семьям в России, Новосибирске и Бердске

Новую единовременную выплату в 10 тысяч рублей предлагают ввести правительству России для детей с 17 до 18 лет. Речь идет о выплатах, которыми займется Пенсионный фонд РФ. Напомним, 11 мая 2020 года президент России Владимир Путин объявил о новой поддержке семей с детьми в условиях пандемии коронавируса. Так, единовременная выплата предназначались для детей в возрасте от 3 до 16 лет, однако граждане остались недовольны таким возрастным ограничением, ведь многие дети до 18 лет еще ходят в школу. Кроме того, не все дети достигшие 16 лет в итоге смогли рассчитывать на такую поддержку.
Так, «Курьер. Среда. Бердск» сообщал о многодетной матери Маргарите, которой ПФР отказал в единовременной выплате на старшую дочь. Ребенку исполнилось 16 лет в марте 2020 года. А выплата положена детям, которым исполнилось 3 года и 16 лет в промежуток с 11 мая 2020 года по 30 июня 2020 года.
Совет Федерации предлагает исправить эту недоработку. Об этом после совещания у первого зампредседателя правительства Андрея Белоусова заявила сенатор Лилия Гумерова.
Состоялся очень конструктивный разговор, мы озвучили конкретные предложения. Мы знаем, какую огромную поддержку среди населения получила единовременная выплата для детей от 3 до 16 лет. По предложению субъектов Федерации, мы предложили расширить круг получателей, увеличив возраст до 18 лет, для тех, кто учится в общеобразовательных организациях.
Сенатор объяснила, что подобное решение продиктовано единым подходом к поддержке семей с детьми.
-Есть некий этический момент, когда в одном и том же классе ребенок 16 лет получает эту выплату, а за соседней партой сидит тот, кому 17 лет, и он не имеет на это права,— пояснила член Совета Федерации, добавив, что по закону детьми считаются граждане до 18 лет.
Опять не понятно, что же это такое, написали с 17до18 лет,16 летним неположено будет эти выплаты, как делят детей, одним дай, другие пусть завидуют, хотя в одном классе.
Почему такая не справедливость?16 летние дети уже не дети? Почему всем все а другим не чего?
Нет
Дети с 16 до 18 лет ещё учутся и почему им нету помощи от государства?
Вы что, в карман Путину заглянули, из которого через узкую дырочку голосовалки высыпались крохи, и пересчитали все его деньги?
Пусть Газпром и Роснефть из офшоров сдёрнет, не говоря уже про Новосибирскэнегрго и прочих
17летним выплатят 10000 в тюмени