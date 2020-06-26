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Когда откроют IKEA и все ТЦ в Новосибирске и Бердске, рассказал губернатор Андрей Травников

21:38 26.06.2020, Марина Волкова Фото: commons.wikimedia.org
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С 22 июня разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом, вне зависимости от их торговой площади. С сегодняшнего дня открываются музеи и зоопарк.

Когда откроют IKEA и все ТЦ в Новосибирске и Бердске, рассказал губернатор Андрей Травников
IKEA и крупные торговые центры закрыты несколько месяцев

22 июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял новые решения по плановому смягчению ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19.

С 22 июня разрешена работа всех непродовольственных магазинов с отдельным входом, вне зависимости от их торговой площади. С 24 июня начнут принимать посетителей — с соблюдением всех необходимых санитарных норм — музеи и Новосибирский зоопарк, но пока — без посещения павильонов.

Напомним, две недели назад губернатор разрешил работать магазинам непродовольственных товаров площадью не более 400 кв.м., с отдельным входом.

Это принципиально не повлияло на развитие эпидситуации, идет снижение темпов прироста заболевания, мы находимся в стабильной ситуации умеренного развития эпидемии, — прокомментировал Андрей Травников.

Стоит отметить, что до сих пор закрыты торговые центры и крупные магазины, как и IKEA. Андрей Травников отмечал, что торговые центры в регионе откроют в последнюю очередь.

Такое решение связано с тем, что это — место концентрации людей.
-И мы пойдём на такое решение только тогда, когда будем полностью уверены, что мы прошли то самое плато и пошли вниз, – подчеркнул Андрей Травников.

Как сообщается на сайте IKEA сегодня, 24 июня, магазин временно закрыт. Об изменениях режима работы обещают сообщить дополнительно.

— Мы в эпидемию вошли немного позже столичных регионов. И несколько позже выйдем. На старте мы говорили, что отстаем от столичных субъектов на месяц-полтора. Надеемся, что на выход из ограничений отставание будет меньше, — выступил губернатор региона на пресс-конференции.

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От редакции

Ждете открытия ТЦ?

Аноним, 24 июня 2020 11:30
НВР:
да
Аноним, 24 июня 2020 12:32
Леруа работает. В апреле покупала там горшки для цветов, а в мае шланг на дачу
Артём, 24 июня 2020 15:05
откройте спорт залы!
Аноним, 24 июня 2020 16:21
НВР:
Hi . НЕТ
аноним, 24 июня 2020 19:23
Меньше всего волнует бизнес олигархов.Почему не пишите как живут в дет.домах или в доме пристарерых
Монстро, 24 июня 2020 19:57
Сейчас же по Вашему желанию всё сделаем! Напишем про дет. дома в статье о торговых центрах, и постановлениях губера))) Что за слабоумный, ей богу...
Виктор, 26 июня 2020 07:38
В детдомах и домах престарелых живут по прежнему, практически без изменений.
Аноним, 24 июня 2020 19:32
Леруа то вообще не закрывплся
Аноним, 24 июня 2020 19:48
Лаура Марлен работает полном режиме а почему Икеа не может работать чем они отличаются. Потому что Лаурен Марлен магазины бывший жены Путина.
Лёва, 26 июня 2020 21:37
Тогда колорлон чей магазин?умники
Инна, 24 июня 2020 21:10
НВР:

Да ,побыстрее открывайте
Зинина Вита, 24 июня 2020 21:48
Как не стыдно такое писать, ну проверьте сначала информацию!!! Ну это же вранье , все знают , что Леруа открыт и был открыт все это время! Когда читаешь , это , просто поражаешься автору
Аноним, 24 июня 2020 22:55
НВР:
Нееееет!!!!!!
Аноним, 24 июня 2020 23:48
НВР:
Нет
Аноним, 24 июня 2020 23:54
НВР:
Дааааа
Евгений, 25 июня 2020 00:29
Откройте спорт залы! Пожалуйста
Аноним, 25 июня 2020 00:35
ДаНВР:
Аноним, 25 июня 2020 01:31
НВР:
Да. Леруа Колорлон и не закрывались
Аноним, 25 июня 2020 07:38
НВР:
Да. Мы в них работать должны. Сидим уже 3 месяца без работы и копим долги.
Аноним, 25 июня 2020 23:48
копите больше - обнулят со временем)
Аноним, 25 июня 2020 08:40
НВР:
Нет. Без них нормально живется
Татьяна, 25 июня 2020 09:41
А какого черта мы сидели на карантина 3 месяца, с Москвой за компанию? А сейчас 3 месяца посидим в связи со сложившейся ситуацией, круто. А финансово нам кто поможет?
Аноним, 25 июня 2020 10:05
Очень я там работаюНВР:
Аноним, 25 июня 2020 10:40
НВР:Да, я там работаю.
Аноним, 25 июня 2020 11:39
НВР:
Очень жду открытия ТЦ.Открыли бы,пока,без игровых зон.Работники ТЦ уже в большой яме.Выплывут не все,к сожалению.
Аноним, 25 июня 2020 13:09
НВР:
Конечно и побыстрее
Аноним, 25 июня 2020 14:55
НВР:
Конечно
Аноним, 25 июня 2020 22:26
НВР:
Скажите как жить.
Аноним, 25 июня 2020 22:31
Естественно ждём, потому что работаю в ТРЦ и сижу без работы.!НВР:Хотя некоторые ТЦ работают без разрешения, как так получается.
Аноним, 25 июня 2020 23:34
НВР:
Да, очень сильно, так как я три месяца без работы и моих детей ни кто не оденет и не на кормит
Ольга, 25 июня 2020 23:58
Вот так и происходит распространение ложной информации - отличная заказная статья - Леруа не закрывали ни на день, а магазины в торговых центрах загибаются. Думаю Леруа сделали сверхприбыль за месяцы самоизоляуии, так держать - пусть мелкий бизнес загибается, а леруа процветает.
Аноним, 26 июня 2020 01:30
и так во всех отраслях!
Алиса, 26 июня 2020 07:42
Леруа не закрывали, колорлон тоже. Тогда почему открыты были Лента? Но зпкрвли бы, это уже распространение инфекции, ну ходили бы в ярче ,монетка и нормально.
В ленте даже не соблюдают масочного режима, стекла, да, на кассах стоят, но по магазину ходят без них, просто где-то на подбородке.
Екатерина, 26 июня 2020 07:46
Отлично! В Москве уже все пооткрывали, масочного режима нет, но людей зараженных больше чем у нас в 2-3 раза.
Какое-то странное у нас правительство, если бы закрыли аэропорты, вокзалы, ничего не пришлось бы закрывать и вводить эту самоизоляцию. Люли без работы с марта месяца и в добавок не получают никаких выплат, зато бизнесу помогаем, я в одном месте видала этих бизнесменов...
Просто слов нет...
a.danilov, 26 июня 2020 09:36
"В Москве уже все пооткрывали, масочного режима нет, но людей зараженных больше чем у нас в 2-3 раза"© так в Москве живёт почти 10% всего населения России. То есть, каждый десятый житель России-москвич. Поэтому считать "в разах" некорректно. Надо считать в процентном соотношении.
Аноним, 26 июня 2020 07:58
Это ничего не меняет
Аноним, 26 июня 2020 09:18
НВР:
Очень жду
Аноним, 26 июня 2020 10:01
То писали, что с голоду некоторые помирают, денег нет, теперь вдруг всем срочно в новосибирские ТЦ понадобилось... Что нужно быстрее президентские пособия потратить?
Аноним, 26 июня 2020 10:39
Не с голода, так с пережора :)) Новые модели фенечек и самокатов ждут.
Аноним, 26 июня 2020 10:33
НВР:
Я жду, когда кто-нибудь вправит мозги Травникову. Три месяца бездействие, сокрытие информации, больниц все больше, а у нас прирост падает?
Uliana, 26 июня 2020 10:49
НВР:
Мы, работники торговых центров Новосибирска, мечаем чтобы открыли ТЦ,нам не оказывается материальная помощь, ни под какие выплаты мы не попадаем, до пенсии ещё далеко, на что жить?! Нас тясячи, услышьте нас, господин губернатор!!!
Аноним, 26 июня 2020 11:15
НВР:
Вы вообще что ли там заигрались у меня даже собака номордник не носит а вы людей за людей не считаете кошмар конечно бордак в городе Новосибирске
Аноним, 26 июня 2020 11:22
Новосибирск грязный город зелени мало застройки буквально на каждом клочке земли дороги в огромных дырах я бы сказала аварийные дороги я считаю и это моё мнения что губернатор и мэр не спровляются с должностямми в ещё дополнения много где не санционированные и валки короче говоря от такого правления город уйдёт на днище
Аноним, 26 июня 2020 22:04
НВР:
Да! Тем более что работаю в одном из них.

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