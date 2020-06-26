Сильнейшие магнитные бури июля 2020 года: даты бурь и как сохранить свое здоровье в эти дни

Чтобы максимально уменьшить влияние солнечных вспышек на организм, важно всем и каждому знать график магнитных бурь на июль 2020.

Экватор лета обещает несколько космических встрясок

На Солнце периодически возникают мощные взрывы, после которых в пространство выбрасываются потоки заряженных частиц. Они достигают магнитной оболочки Земли и вызывают ее возмущение, колебание. Такие явления называют магнитными бурями, сообщает bhub.com.ua.

Эти космические процессы нельзя увидеть невооруженным взглядом, но множество людей ощущает их на себе: в период магнитных бурь у метеочувствительных и страдающих хроническими заболеваниями людей могут обостряться симптомы болезней или существенно ухудшаться самочувствие. Кроме этого, даже абсолютно здоровые люди в такие периоды могут страдать от головных болей, сонливости, или испытывать повышенное чувство усталости.

Экватор лета обещает несколько космических встрясок. Чтобы максимально уменьшить влияние солнечных вспышек на организм, важно всем и каждому знать график магнитных бурь на июль 2020.

Когда ждать магнитные бури в июле 2020

7 июля 2020 года – геомагнитная активность средней интенсивности. Больше всего от нее могут пострадать люди, восприимчивые к колебаниям, для остальных магнитная буря будет отмечена небольшим упадком сил и общим ощущением дискомфорта. Специалисты рекомендуют не планировать особо важные встречи на этот день, так как они могут увенчаться неудачей.

15 июля 2020 года – сильная магнитная буря, последствия которой будут ощущаться вплоть до 17 июля. Особенно осторожными в этот период необходимо быть тем людям, которые страдают от хронических или приобретенных заболеваний сердечно-сосудистой системы: им необходимо на период геомагнитных колебаний при себе иметь средства первой медицинской помощи на случай обострения их состояния.

29 июля 2020 года – геомагнитные колебания средней интенсивности. Среди главных симптомов специалисты отмечают проблемы со сном (сонливость или наоборот – бессонница), повышенная нервная возбудимость, раздражительность. Поэтому, если вы давно мечтали о -релакс-процедурах – лучшее время запланировать их именно на эту дату.

Как пережить магнитные бури в июле и сохранить здоровье

Пережить магнитные бури можно без серьезных проблем и неприятных последствий, если следовать базовым рекомендациям.