25.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Сильнейшие магнитные бури июля 2020 года: даты бурь и как сохранить свое здоровье в эти дни

01:47 26.06.2020 Фото: pxhere.com
7

Чтобы максимально уменьшить влияние солнечных вспышек на организм, важно всем и каждому знать график магнитных бурь на июль 2020.

Сильнейшие магнитные бури июля 2020 года: даты бурь и как сохранить свое здоровье в эти дни
Экватор лета обещает несколько космических встрясок

На Солнце периодически возникают мощные взрывы, после которых в пространство выбрасываются потоки заряженных частиц. Они достигают магнитной оболочки Земли и вызывают ее возмущение, колебание. Такие явления называют магнитными бурями, сообщает  bhub.com.ua.

Эти космические процессы нельзя увидеть невооруженным взглядом, но множество людей ощущает их на себе: в период магнитных бурь у метеочувствительных и страдающих хроническими заболеваниями людей могут обостряться симптомы болезней или существенно ухудшаться самочувствие. Кроме этого, даже абсолютно здоровые люди в такие периоды могут страдать от головных болей, сонливости, или испытывать повышенное чувство усталости.

Экватор лета обещает несколько космических встрясок. Чтобы максимально уменьшить влияние солнечных вспышек на организм, важно всем и каждому знать график магнитных бурь на июль 2020.

Когда ждать магнитные бури в июле 2020

7 июля 2020 года – геомагнитная активность средней интенсивности. Больше всего от нее могут пострадать люди, восприимчивые к колебаниям, для остальных магнитная буря будет отмечена небольшим упадком сил и общим ощущением дискомфорта. Специалисты рекомендуют не планировать особо важные встречи на этот день, так как они могут увенчаться неудачей.

15 июля 2020 года – сильная магнитная буря, последствия которой будут ощущаться вплоть до 17 июля. Особенно осторожными в этот период необходимо быть тем людям, которые страдают от хронических или приобретенных заболеваний сердечно-сосудистой системы: им необходимо на период геомагнитных колебаний при себе иметь средства первой медицинской помощи на случай обострения их состояния.

29 июля 2020 года – геомагнитные колебания средней интенсивности. Среди главных симптомов специалисты отмечают проблемы со сном (сонливость или наоборот – бессонница), повышенная нервная возбудимость, раздражительность. Поэтому, если вы давно мечтали о -релакс-процедурах  – лучшее время запланировать их именно на эту дату.

Как пережить магнитные бури в июле и сохранить здоровье

Пережить магнитные бури можно без серьезных проблем и неприятных последствий, если следовать базовым рекомендациям.

  • Крайне важно во время летней жары и магнитных бурь поддерживать водно-щелочной баланс. В этом вам поможет качественная вода и расслабляющие травяные чаи (мята, мелисса, ромашка).
  • Выделите время для утренней гимнастики. Физические нагрузки вроде бега или гимнастики в прохладном, хорошо проветриваемом помещении зарядят вас необходимой энергией.
  • На период геомагнитной активности стоит отказаться от жирной пищи в пользу овощей и фруктов с низким содержанием сахара.
  • Постарайтесь избегать негативных эмоций: ограничить общение с конфликтными людьми, отложить просмотр эмоционально тяжелых фильмов, видеороликов или прочтение драматических книг.
  • В период магнитных бурь нашему организму требуется больше свежего воздуха. Запланируйте на эти дни прогулку по парку или выезд на природу. Если нет такой возможности, чаще проветривайте помещения, в которых вы работаете или отдыхаете.
Мнение читателей
3
1
0
3
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас получается снизить влияние магнитных бурь на свой организм? Какими способами?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сильнейшие магнитные бури июля 2020 года: даты бурь и как сохранить свое здоровье в эти дни
01:47 26-06-2020
Сильнейшие магнитные бури июля 2020 года: даты бурь и как сохранить свое здоровье в эти дни
Самые ревнивые знака зодиака. Их всего 3 - кто никогда не простит измену?
00:22 26-06-2020
Самые ревнивые знака зодиака. Их всего 3 - кто никогда не простит измену?
БердскАстрологи разобрали все знаки Зодиака по уму и IQ: узнай свое место в рейтинге умных и глупых знаков. Ты мудрый? 1
22:28 25-06-2020
Астрологи разобрали все знаки Зодиака по уму и IQ: узнай свое место в рейтинге умных и глупых знаков. Ты мудрый?
Бердск«Мама Карла» из Бердска: создает куклы с живыми глазами из пластика и ваты мастер Ольга Григоренко из Бердска. Не для игры, а для медитации
21:55 25-06-2020
«Мама Карла» из Бердска: создает куклы с живыми глазами из пластика и ваты мастер Ольга Григоренко из Бердска. Не для игры, а для медитации
БердскПродлят режим самоизоляции после 30 июня в Новосибирской области, заявил губернатор Травников 12
21:50 25-06-2020
Продлят режим самоизоляции после 30 июня в Новосибирской области, заявил губернатор Травников
БердскПочему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причины 622
21:50 25-06-2020
Почему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причины
БердскКогда откроют IKEA и все ТЦ в Новосибирске и Бердске, рассказал губернатор Андрей Травников 29
21:48 25-06-2020
Когда откроют IKEA и все ТЦ в Новосибирске и Бердске, рассказал губернатор Андрей Травников
БердскВыбери 1 из 100: аккумуляторщику из Бердска будут платить 70 тыс.рублей. Список вакансий
21:45 25-06-2020
Выбери 1 из 100: аккумуляторщику из Бердска будут платить 70 тыс.рублей. Список вакансий
Бердск699 подписи против строящегося полигона ТКО около кладбища собрали за трое суток жители Бердска 4
21:30 25-06-2020
699 подписи против строящегося полигона ТКО около кладбища собрали за трое суток жители Бердска
БердскУбитые ул. Промышленную и Химзаводскую хочет отремонтировать начальник ЖКХ Бердска Совбанов. Но ждет денег 6
21:30 25-06-2020
Убитые ул. Промышленную и Химзаводскую хочет отремонтировать начальник ЖКХ Бердска Совбанов. Но ждет денег