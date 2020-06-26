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Страшно умирать: восемь дней с температурой 38 лечили от бронхита жительницу Бердска, в итоге — пневмония

21:13 26.06.2020, Галина Панчева Фото: pxhere.com
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Диагноз поставил врач и назначил лечение. Но бердчанке становилось все хуже. Пока не выписали уколы от воспаления легких. Тест на коронавирус никто не брал.

Страшно умирать: восемь дней с температурой 38 лечили от бронхита жительницу Бердска, в итоге пневмония
Бердчанка пила антибиотики, но температура у нее не спадала
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Страшно умирать: восемь дней с температурой 38 лечили от бронхита жительницу Бердска, в итоге пневмония

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Лечится дома от пневмонии 40-летняя жительница Бердска Елена Александровна.

Елена Александровна почувствовала себя плохо ранним утром 15 июня. Измерила температуру — 38 градусов. Вызвала врача.

С каждым часом бердчанке становилось все хуже — нестерпимо болело все тело. Она вызвала врача, которая пришла в 18.00. Осмотрела пациентку и поставила диагноз «трахеит». Назначила антибиотики и другие таблетки. Но не дала направление на сдачу анализов.

По словам Елены, она принимала назначенные врачом лекарства, но легче ей не становилось. Температура не снижалась ни 16, ни 17 июня.

— На следующий день я не выдержала и позвонила в регистратуру. Я объясняю, что у меня болит все, даже почки. Так мне казалось. Потому что болело все тело. Мне дали номер телефона заведующей поликлиникой. Я позвонила ей. Со мной мило побеседовали, выслушали и сказали, чтобы я могу приехать и мне выдадут направление на анализы. Спросили, могу ли я приехать. Ответила, что муж на машине, привезет. Приехала, забрала направление и сдала кровь и мочу на анализы. В этот же день забрала результаты. В пятницу приехала на прием. Но не в назначенное время, прождала в очереди почти два часа. Народа было очень много. Врач спросила, легче ли мне. Нисколько не легче. Врач с медсестрой стали обсуждать, что очень много народа, и что доктору уже нужно бежать на вызовы. Параллельно занимается мной. Дала мне градусник. Температура 37,8. Давай мне быстренько давление мерить. Давление низкое. Начала меня слушать, ей не понравилось дыхание, отправила сделать снимок. Снимок показал признаки бронхита, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 24 июня Елена Александровна.

Бердчанке посоветовали идти к врачу, чтобы она ей назначила другое лечение. Но та спешила на вызовы и попросила подойти к медсестре. Она сказала, чтобы пациентка продолжала принимать антибиотики. И на аргумент Елены, что антибиотики ей не помогают, ответила, что на 25 июня назначен прием, если до этого времени не будет легче, сделают повторно снимок. Возможно, что все это может перерасти в пневмонию, отметила медсестра.

За последующие три дня бердчанка окончательно лишилась сил. Было так плохо, что пришлось вызвать «скорую». Врач осмотрел, сказал, что по ее показаниям ничего не видит, как будто здоровый человек. И нужно обязательно сделать еще один снимок. Все может перерасти в пневмонию, подтвердил еще и врач скорой помощи.

-Странно, куда я не звонила бы, сразу спрашивают, есть ли у меня насморк и кашель, и брали ли у меня мазки. Мазки у меня никто не брал. Нет ни кашля, ни насморка.

На следующий день бердчанка отправилась в платную клинику, хотела сдать кровь. Но ее не приняли, сказали, что она потенциально опасный человек. Мол, у них даже на двери написано, что с температурой не принимают.

Лечащему врачу Елены сообщили о вызове «скорой». И вечером 21 июня она пришла к пациентке. Услышав о том, что Елене нисколько не лучше, надела бахилы, протерла руки. Прослушала и пояснила, что с правой стороны уже пневмония. Выписала лекарства в двойной дозе. На прием приходить не надо, больничный продлят и так, отметила доктор.

Елена уже третий день ставит уколы. Температура спала. Стало легче.

— В стране такая ситуация, нужно было в первый день врачу что-то предпринимать. По крайне мере, тот же мазок брать. Не знаю. Просто кого не слушаю, когда повышается температура нужно что-то делать. А мне даже анализы не назначили, пока я сама не позвонила. И даже когда у меня на пятый день была температура, мне говорят — допивайте антибиотики, когда уже нужно подключать уколы. Хорошо, что врач пришла в понедельник, не знаю дожила бы я до 25 июня. Врач сразу сказала, что в больницу класть меня нет смысла — там все переполнено. Предложила лечиться дома. Мне не важно было где, главное в себя прийти. Страшно. Ведь у меня еще и двое ребятишек.

Елена не единственная, кто болел в семье. Сначала с температурой слег сын. Но за два дня восстановился. У дочери болезнь началась в тот же день, что и у матери. На следующий день вызвали педиатра. 9-летнему ребенку поставили диагноз «ОРВИ». Назначили теплое питье и противовирусные средства. Все купили, она полечилась. И вскоре болезнь отступила.

Бердчанка считает, что дети перенесли болезнь в легкой форме. И удивлена, что когда в семье болели три человека, никто из врачей не назначил сдать мазки на коронавирус.

Елене пришлось столкнуться еще с одной проблемой. Когда врач спросила у нее, есть ли кто-то, кто будет ставить ей уколы, бердчанка даже растерялась. К кому не обратилась, все боятся идти. Позвонили в платную клинику, ответили, что не могут принимать больных.

— Платники не принимают больных, а бесплатникам вроде как ничего и не надо.

Уколы Елене ставит отец. Приезжает к ней два раза в день. Муж боится, говорит, что в обморок упадет, смеется уже немного справившаяся с болезнью Елена.

— Еще слабость, потряхивает, но температура спала.

Пыталась Елена узнать, где можно сделать компьютерную томографию. Так как ей сказали, что снимок может не показать истинную картину, а КТ покажет. По словам бердчанки выяснилось, что в бердских платных клиниках такое обследование, КТ легких, не проводят. Делают только в больнице БЭМЗа и то для тех, кто лежит в стационаре.

По словам главврача бердской горбольницы Аллы Дробинской, всем пациентам с пневмонией при подтвержденном диагнозе берется мазок на коронавирусную инфекцию.

Алла Николаевна отметила, что данные вопросы нужно решать через медицинскую часть. Все пациенты, которые обращаются за медицинской помощью, осматриваются врачом и выставляется диагноз.

— Компьютерная томография проводится по показаниям, по желанию пациента обследования компьютерной томографии не проводятся. Мы государственное учреждение, которое работает в рамках государственной гарантии в соответствие с тем диагнозом, который ставят врачи, — подчеркнула Алла Дробинская.

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От редакции

Вам приходилось сталкиваться с подобной ситуацией?

Пип, 24 июня 2020 16:29
В городе творится беспредел. Надо писать на сайт министерство здравоохранения и жаловаться. Я бы это дело просто так не оставила
Аноним, 24 июня 2020 18:03
Кому из министерства здравоохранения, Вы предлагаете писать? Смешно. Именно по распоряжению вышестоящих властей не проводятся тесты. Не хотят портить "официальную статистику". Царь сказал, что мы победили ковид, региональные чиновники взяли под козырек. Маразм.
Анна, 24 июня 2020 22:21
У нас во всей стране так. Расслабьтесь. Приготовтесь, 1. тесты просто так никто делать не будет, 2 вероятность ложноотрицательного возрастает со временем течения болезни (чем позже взяли мазок, тем выше вероятность увидеть отрицательный результат при наличии ковида) и ещё куча причин, включая неправильное хранение и др. 3. При лёгкой и средней форме надо дома оставаться (на сайте ВОЗ тоже об этом говорится, но наши трубят по тв, что надо сразу вызывать скорую - хотя наша медицина не рассчитана на такой поток пациентов)
Так муж у сестры со средней формой (три дня 39 кашель и отдышка) после рентгена, где выявили пневмонию, лёг в пульмонологию областной, но через неделю,когда температура нормализовалась он сам написал отказную, так как лечение было то же, что и дома...
Карина, 24 июня 2020 17:35
Ко мне вообще врач не приехал, когда я заболела. У меня были обнаружены антитела G и узнав это, почему то врач отказалась ехать. Инфекционная бригада тоже не приехала. Больничный не был открыт. Подождав два дня, я обратилась за помощью в платную клинику, там мне сразу сделали рентген, назначили антибиотики, дали направление на КТ и открыли больничный. У меня ковид не нашли в результате, видимо уже давно переболела, однако равнодушие и халатность медиков Цгб потрясает.
Евгений, 25 июня 2020 09:46
А везде трубят, реагируют сразу без промедления,получается опя ть вранье!?
Бывалый, 24 июня 2020 19:14
Так вот зачем котлован... Под мед.отходы, которым не захотели или не соизволили помочь
Covid-19, 24 июня 2020 19:34
Интересно, вот говорят - врачи герои, герои.. борются там со всякими коронавирусами и прочей лабудой... Но, когда касается таких вот случаев, то оказывается, что врачи в основном "футболисты", отпинывающие больных под разными предлогами.
Аноним, 24 июня 2020 20:40
да, приходилось. И очень жаль, что КТ делают только тогда, когда уже выписаны из стационара Новосибирска, а не тогда, когда это в начале заболевания было необходимо! Огромный Минус главврачу, видимо пытается скрыть по чьей-то указке реальные данные о заболевших, чтобы не портить статистику...Для высших чинов видимо лучше будет если население, в том числе Бердска начнёт значительно уменьшаться в количестве, чтобы некому было возмущаться. Лишь тогда, когда сами заболеют, поймут реальную картину, а главное последствия после ковид в виде фиброзов и не только легких и сердца, но и других жизненно необходимых органов человека. Лучше вовремя поднять панику и предотвратить, чем лечить неизлечимое,
Аноним, 24 июня 2020 20:47
Сделайте анализ на ковид в ИНВИТРО в Бердске. В вашем случае анализ стоит 950 руб. Зато сразу поймете, был у вас коронавирус или нет.
Анна, 24 июня 2020 22:04
Анализ не на ковид а на антитела к ковиду. Типа: переболела или нет. Но в момент болезни - вас не примут. У наших частных мед центров нет средств бороться с последствиями заражения - им придётся закрыватся
Аноним, 24 июня 2020 21:14
Статистику нельзя портить,для кого зоопарк открывают?
Аноним, 24 июня 2020 22:31
Просто сволочное отношение к людям! Беспредел-это мягко сказано... Таким медикам надо не доплаты делать, а под суд отдавать!
Аноним, 25 июня 2020 08:57
Это не медики это созданные условия м правило работы ждя медиков такие.
Ирина, 24 июня 2020 23:00
Они специально не взяли мазок. Потому что если бы подтвердился ковид, то надо было бы по специальной схеме проводить лечение. А лечить не хочется, да и нечем. И мест нет
Я, 25 июня 2020 08:38
Так надо к Дробинской на аудиенцию каждому такому больному записаться. Раз её сотрудники на глаз умеют диагноз ставить - не ковид. Посмотреть, как быстро она этим "нековидом" от здоровых заразится.
Аноним, 25 июня 2020 09:42
Организм крепкий ,просто повезло что выжила.Держитесь славяни.
Raven, 25 июня 2020 10:16
Зато сотрудникам местной власти моментально делают тесты
Татьяна, 25 июня 2020 17:27
Беспредел полнейший. Что значит в больнице нет мест? Это говорят врачи? А как же призвание и желание лечить людей, где же помощь?ладно, бог с этим тестом. Но пневмонии надо начинать лечить вовремя и явно не дома. Лучше бы такие врачи сменили профессию.У нас, как писал Курьер, и кислорода в больницах нет.Курьер, давайте через интернет (открытое послание) обратимся к властям. Только к Федеральным, не к нашим. Может услышат и помогут нам и с оборудованием, и с персоналом, и с лекарствами (в том числе плазмой для тяжелобольных),и с койкоместами для больных. Давайте кричать, чтобы нас услышали!
Аноним, 25 июня 2020 19:04
Татьяна, а у Вас есть хоть какая нибудь личная профессия? Из Вашего заявления видно, что Вы привыкли жить как потребитель, и что бы все службы крутились вокруг Вас, хотелось бы узнать, что Вы лично из себя представляете, имеете ли призвание, профессию, и, как Вы себя показали в ней? И сколько Вам лет? Предлагаете без оснований сменить врачам профессию, а многие уже уже ушли из неё к Вашему сведению, Вас раздражает, что у оставшейся горстки врачей пропало желание Вас лечить? Вы же не вникаете, в каких обстоятельствах работает эта горстка докторов, ну покричите, хоть через газету, хоть на улице, хоть через телевидение, может быть Вас кто нибудь услышит, а медицинское руководство Вам поаплодирует, Вы на себя возьмёте их проблемы, они Вам поаплодируют и получат зарплату и премии и награды. А из Москвы Вам никого не пришлют и новых лечебниц Вам не построят. Вы что не понимаете что мир изменился и от прежней жизни ничего не осталось и не будет, и жизнь не наладится в угодную Вам сторону, как Вы этого хотите. Вам ответят, что кругом в стране такая же плачевная ситуация из за пандемии. Что Вы панику-то поднимаете? На худой конец сами закончите медуниверситет, призовите своих друзей и всех желающих обучиться профессии врача, если не хотите обучаться, пойдите в ковиду санитарной работать, их очень не хватает! Таня, что кричать то, покажите ревность к медицинской работе и к исправлению негативных сторон медицины своим личным примером, это впечатляет!
Аноним, 25 июня 2020 18:22
В пульмонологии в Бердске действительно нет кислорода, люди ищут сами для своих родственников. Ещё нет гепарина, лекарство не дорогое, но его просто нет. И в аптеках нет. Достаем как можем.
Аноним, 25 июня 2020 19:24
Пульмонология официально не является ковидным отделением, нет врачей реаниматологов и реанимации, поэтому кислород там в принципе не должен быть, ковид19 могут лечить только доктора специально обученные и подготовленные, но не все подряд доктора, тем более медсестры и санитарки.
Аноним, 25 июня 2020 18:27
НВР:лежу в больнице с пневмонией,covid 19,ситуация типичная предыдущей,только 10 дней мучений,с температурой,и когда стала задыхаться,через горячую линию вызвала скорую,которая под моим давлением все таки увезла меня на МСКТ легких,и выявилась пневмония,наши медики не перестали удивлять....такую пневмонию можно лечить дома,и когда еще три дня мучений дома,и стало совсем плохо ,уехала сама в больницу,по самообращению....приехала совсем обессилевшая,с температурой 38.3( десятый день), задыхающаяся.....
Меня приняли,и я легла в больницу,но чего мне это стоило,каких мучений, 10дней высокой температуры,и потери сил.. .. и никто,никто из врачей не начинает бить тревогу,исключить пневмонию.....Скорая приезжала три раза,и на от просьбы,сделайте что нибудь,голова болит так,что не стену в пору лезть,сбейте температуру, в ответ я получала....у нас ничего нет,мы можем дать Вам таблетку анальгина.....Оставайтесь дома,вызывайте врача на дом,смешно,но страшно смешно,и больно,за нашу медицину......В больнице конечно по-другому,девочки сестрички уружат
Аноним, 25 июня 2020 19:05
Кто вам виноват что вы где то подхватили заразу ?
Аноним, 25 июня 2020 22:17
НВР:
В Бердске творится настоящий дурдом с медициной а властям вообще насрать. Надо вообще пересмотреть всю медецину Бердска.
Аноним, 25 июня 2020 22:33
НВР:
Да
Пассажир, 26 июня 2020 10:14
"коронаневерующие" вдруг куда-то подевались ..
Аноним, 26 июня 2020 12:17
А все ковид нигилисты вдруг стали коронаверующими, потому что растёт волна заболевания в Бердске и на фейки некоронаверующих уже никто не обращает внимание. Вы "пассажир" сами то к какому направлению относитесь?
Балыбин Евгений, 26 июня 2020 11:34
Как вам всем не стыдно! У нас главный врач Дробинская А.Н. не спит ночами, улучшает, доводит до совершенства, улучшает и так очень совершенное здравоохранение в Бердске! Здоровье теряе! Вам не надо ныть и винить всех подряд, у нас достаточно инструментов и возможностей для решения различных задач, - убеждена Марина Щербенёва. Люди такие важные задачи решают, да ещё с такой эффективность! Применяют различные инструменты и возможности, которых и так достаточно! А вы бы так смогли?
Нет, вы только всё болеть норовите, при этом ноете и вините всех подряд, как какие-то общественники...
Аноним, 26 июня 2020 16:41
Надеюсь это ирония?
Мария, 26 июня 2020 18:44
В Бердске анализ на ковид не берут. Платно можно сдать в Академе в Санитасе. У нас вообще чтобы взяли анализ очень большая проблема, и плевать все хотели на симптомы.

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