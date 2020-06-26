Страшно умирать: восемь дней с температурой 38 лечили от бронхита жительницу Бердска, в итоге — пневмония

Диагноз поставил врач и назначил лечение. Но бердчанке становилось все хуже. Пока не выписали уколы от воспаления легких. Тест на коронавирус никто не брал.

Бердчанка пила антибиотики, но температура у нее не спадала



Лечится дома от пневмонии 40-летняя жительница Бердска Елена Александровна.

Елена Александровна почувствовала себя плохо ранним утром 15 июня. Измерила температуру — 38 градусов. Вызвала врача.

С каждым часом бердчанке становилось все хуже — нестерпимо болело все тело. Она вызвала врача, которая пришла в 18.00. Осмотрела пациентку и поставила диагноз «трахеит». Назначила антибиотики и другие таблетки. Но не дала направление на сдачу анализов.

По словам Елены, она принимала назначенные врачом лекарства, но легче ей не становилось. Температура не снижалась ни 16, ни 17 июня.

— На следующий день я не выдержала и позвонила в регистратуру. Я объясняю, что у меня болит все, даже почки. Так мне казалось. Потому что болело все тело. Мне дали номер телефона заведующей поликлиникой. Я позвонила ей. Со мной мило побеседовали, выслушали и сказали, чтобы я могу приехать и мне выдадут направление на анализы. Спросили, могу ли я приехать. Ответила, что муж на машине, привезет. Приехала, забрала направление и сдала кровь и мочу на анализы. В этот же день забрала результаты. В пятницу приехала на прием. Но не в назначенное время, прождала в очереди почти два часа. Народа было очень много. Врач спросила, легче ли мне. Нисколько не легче. Врач с медсестрой стали обсуждать, что очень много народа, и что доктору уже нужно бежать на вызовы. Параллельно занимается мной. Дала мне градусник. Температура 37,8. Давай мне быстренько давление мерить. Давление низкое. Начала меня слушать, ей не понравилось дыхание, отправила сделать снимок. Снимок показал признаки бронхита, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 24 июня Елена Александровна.

Бердчанке посоветовали идти к врачу, чтобы она ей назначила другое лечение. Но та спешила на вызовы и попросила подойти к медсестре. Она сказала, чтобы пациентка продолжала принимать антибиотики. И на аргумент Елены, что антибиотики ей не помогают, ответила, что на 25 июня назначен прием, если до этого времени не будет легче, сделают повторно снимок. Возможно, что все это может перерасти в пневмонию, отметила медсестра.

За последующие три дня бердчанка окончательно лишилась сил. Было так плохо, что пришлось вызвать «скорую». Врач осмотрел, сказал, что по ее показаниям ничего не видит, как будто здоровый человек. И нужно обязательно сделать еще один снимок. Все может перерасти в пневмонию, подтвердил еще и врач скорой помощи.

-Странно, куда я не звонила бы, сразу спрашивают, есть ли у меня насморк и кашель, и брали ли у меня мазки. Мазки у меня никто не брал. Нет ни кашля, ни насморка.

На следующий день бердчанка отправилась в платную клинику, хотела сдать кровь. Но ее не приняли, сказали, что она потенциально опасный человек. Мол, у них даже на двери написано, что с температурой не принимают.

Лечащему врачу Елены сообщили о вызове «скорой». И вечером 21 июня она пришла к пациентке. Услышав о том, что Елене нисколько не лучше, надела бахилы, протерла руки. Прослушала и пояснила, что с правой стороны уже пневмония. Выписала лекарства в двойной дозе. На прием приходить не надо, больничный продлят и так, отметила доктор.

Елена уже третий день ставит уколы. Температура спала. Стало легче.

— В стране такая ситуация, нужно было в первый день врачу что-то предпринимать. По крайне мере, тот же мазок брать. Не знаю. Просто кого не слушаю, когда повышается температура нужно что-то делать. А мне даже анализы не назначили, пока я сама не позвонила. И даже когда у меня на пятый день была температура, мне говорят — допивайте антибиотики, когда уже нужно подключать уколы. Хорошо, что врач пришла в понедельник, не знаю дожила бы я до 25 июня. Врач сразу сказала, что в больницу класть меня нет смысла — там все переполнено. Предложила лечиться дома. Мне не важно было где, главное в себя прийти. Страшно. Ведь у меня еще и двое ребятишек.

Елена не единственная, кто болел в семье. Сначала с температурой слег сын. Но за два дня восстановился. У дочери болезнь началась в тот же день, что и у матери. На следующий день вызвали педиатра. 9-летнему ребенку поставили диагноз «ОРВИ». Назначили теплое питье и противовирусные средства. Все купили, она полечилась. И вскоре болезнь отступила.

Бердчанка считает, что дети перенесли болезнь в легкой форме. И удивлена, что когда в семье болели три человека, никто из врачей не назначил сдать мазки на коронавирус.

Елене пришлось столкнуться еще с одной проблемой. Когда врач спросила у нее, есть ли кто-то, кто будет ставить ей уколы, бердчанка даже растерялась. К кому не обратилась, все боятся идти. Позвонили в платную клинику, ответили, что не могут принимать больных.

— Платники не принимают больных, а бесплатникам вроде как ничего и не надо.

Уколы Елене ставит отец. Приезжает к ней два раза в день. Муж боится, говорит, что в обморок упадет, смеется уже немного справившаяся с болезнью Елена.

— Еще слабость, потряхивает, но температура спала.

Пыталась Елена узнать, где можно сделать компьютерную томографию. Так как ей сказали, что снимок может не показать истинную картину, а КТ покажет. По словам бердчанки выяснилось, что в бердских платных клиниках такое обследование, КТ легких, не проводят. Делают только в больнице БЭМЗа и то для тех, кто лежит в стационаре.

По словам главврача бердской горбольницы Аллы Дробинской, всем пациентам с пневмонией при подтвержденном диагнозе берется мазок на коронавирусную инфекцию.

Алла Николаевна отметила, что данные вопросы нужно решать через медицинскую часть. Все пациенты, которые обращаются за медицинской помощью, осматриваются врачом и выставляется диагноз.

— Компьютерная томография проводится по показаниям, по желанию пациента обследования компьютерной томографии не проводятся. Мы государственное учреждение, которое работает в рамках государственной гарантии в соответствие с тем диагнозом, который ставят врачи, — подчеркнула Алла Дробинская.