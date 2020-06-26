Аномалии в погоде ждут жителей России в конце июня, заявил Гидрометцентр

В Приволжском федеральном округе и на Урале в среднем температура воздуха будет ниже нормы на четыре градуса, среднесуточные температуры составят 12–16 градусов. А на азиатской части страны они превысят норму на 4–8 градусов.

В конце июня на большей части территории России установятся температуры, не соответствующие климатической норме

В конце июня на большей части территории России установятся температуры, не соответствующие климатической норме. Это следует из прогноза Гидрометцентра.

Так, в Приволжском федеральном округе и на Урале в среднем температура воздуха будет ниже нормы на четыре градуса, среднесуточные температуры составят 12–16 градусов. А на азиатской части страны они превысят норму на 4–8 градусов.

На европейской территории России, на юге и на северо-западе показатели будут ближе всего к климатической норме.

Так, в Санкт-Петербурге среднесуточная температура в конце месяца составит 16 градусов, на юге — около 20 градусов.

Аналогичные температуры ожидают Сибирь, что для этого региона является превышением климатической нормы примерно на четыре градуса, отмечает телеканал «Звезда».

23 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальная жара ожидается в Москве и других регионах европейской части России с пятницы, 26 июня.

Позднее синоптик также рассказал о повышенном солнечном излучении. По его словам, в ближайшие 10 дней на части территории страны будет отмечаться высокий и очень высокий УФ-индекс, что может быть опасно для здоровья.

Источник: meteoinfo.ru