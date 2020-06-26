Не отобрали 7-летнюю девочку с истощением у пьющей матери в Искитиме. Их вместе увезли в Новосибирскую областную больницу

Пока проводится проверка в отношении семьи. Вот уже несколько лет соседи пытались спасти ребенка от ее же матери, но у них ничего не получалось.

Семья проживает в одном из домов в частном секторе Искитима

Не забирали 7-летнюю девочку с диабетом из семьи органы опеки в Искитиме. Как пояснила сайту «Весь Искитим» начальник отдела опеки и попечительства Яна Русакова, ребенок был помещен вместе с матерью на обследование в больницу для выяснения состояния здоровья.

-На 19 июня ребенок находился вместе с матерью в областной клинической больнице Новосибирска. Состояние удовлетворительное, — пояснила Русакова.

Проводится проверка по данным обстоятельствам, по результатам будет принято соответствующее решение в отношении ребенка и ее семьи, подчеркнула начальник отдела опеки.

Как сообщал «Весь Искитим», угрозу здоровью и жизни 7-летней девочке создает ее мать.

Вот уже несколько лет соседи пытались спасти ребенка от ее же матери, но у них ничего не получалось. Соседи всей улицей собирали собрание и приглашали на него неугомонную соседку. И она пришла. Поматерилась, покричала, что это ее жизнь, развернулась и ушла.

Они много раз вызывали сотрудников полиции, писали жалобы, в том числе и коллективные. Ничего не действует на нее совершенно, говорили неравнодушные жители. Соседи опасаются за здоровье и жизнь девочки, поэтому много раз обращались в разные инстанции. В том числе и в отдел опеки. Но мать никого не пускает в дом, даже врача, которого для девочки вызывали соседи. После того, как информация о неблагополучной семье прошла в СМИ, девочку забрали 15 июня из семьи и поместили в реанимацию искитимской больницы. С диабетом и дефицитом веса.

Корреспондент сайта «Весь Искитин» 17 июня приезжала к дому матери. Но она не вышла. Соседи говорили, что Светлана дома. Отметили, что если они не обратились бы на сайт «Весь Искитим», неизвестно, что могло случиться бы с ребенком. Теперь, когда здоровьем девочки занимаются врачи, соседи успокоились.

Мы написали Светлане, так зовут маму девочки, и она ответила:

-Боюсь, напишу правду, так еще хуже будет. Проблем и так хватает выше крыши.