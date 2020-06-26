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Объединяются в мощный центр борцы против мусорной свалки около кладбища Бердска. В «деле» Новосибирск и Искитимский район

16:00 26.06.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Наталья Слесарева и Алексей Шабин создали рабочую группу. Общественникам города звонят со всего региона, чтобы присоединится и помочь.

Объединяются в мощный центр борцы против мусорной свалки около кладбища Бердска. В деле Новосибирск и Искитимский район
Свалочная похлебка пахнет костерком
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Объединяются в мощный центр борцы против мусорной свалки около кладбища Бердска. В деле Новосибирск и Искитимский район

Объединяются в мощный центр борцы против мусорной свалки около кладбища Бердска. В «деле» Новосибирск и Искитимский район699 подписи против строящегося полигона ТКО около кладбища собрали за трое суток жители БердскаЕщё 27 новостей

Объединяются в мощный центр по борьбе за чистый воздух и экологию города активисты Бердска. Речь идет о возможном строительстве полигона ТКО для складирования отходов 4 и 5 класса опасности на землях Искитимского района, но в 100 метрах от кладбища Бердска. Напомним, ООО «Полигон» уже строит дорогу к будущей свалке. Земельный участок с кадастровым номером 54:07:047401:1085, согласно публичной кадастровой карте, расположен в Искитимском районе и находится на землях МО Совхозного сельсовета. Согласно данным ЕГРНЮ, земля принадлежит бизнесмену Виктору Голубеву.

Сегодня, 25 июня, общественница Наталья Слесарева, которая провела одиночный пикет против мусорного полигона рядом с Бердском 12 июня, сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что на днях связалась с Алексеем Шабиным. Активист направил открытое письмо с просьбой обратить внимание на волнение бердчан из-за возможного строительства мусорной свалки губернатору Новосибирской области Андрею Травникову 22 июня.

— Мы уже встретились с Алексеем, провели совещание и создали рабочую группу «Бердск против мусорного полигона!». Мы уже обговорили план действий и объединились. Что интересно, нам звонят с Новосибирска, Искитимского района, даже Сузуна. К нам присоединяются люди, мы обмениваемся информацией. Люди активны, молодцы. Работаем с жителями села Лебедевка, села Маяк. В этом направлении у нас кипит работа. Юридически нас поддерживают активисты из Новосибирска. Мы открыты для совместной работы, — говорит Наталья Слесарева.

Напомним, общественник Артем Посохин создал обращение к президенту России Владимиру Путину. Как отметил бердчанин в беседе с «Курьер. Среда. Бердск», он готов объединится другими общественниками ради благого дела.

Кроме того, депутаты Бердска направили открытое письмо по поводу мусорной свалки министру ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денису Архипову 18 июня.

Есть три способа/возможности продемонстрировать свой протест:
1. Подписать петицию на сайте change.org по ссылке.
2. Прийти по адресу и подписать петицию — г. Бердск, ул. Ленина, д.16, кв 62.
Время — четверг, пятница с 15:00 ч. и до 18:00 ч.
3. Распечатать петицию и подписной лист, подписаться самому, дать возможность подписаться друзьям, коллегам, родным и близким.

Коллективное обращение к Президенту РФ по поводу строительства нового мусорного полигона у Бердска можно подписать в торговых точках:

1. Микрорайон «Южный», магазин «Алёнка»
пересечение улиц Рогачёва и Российская
остановка транспорта «Магазин Алёнка»

2. Микрорайон 25Б, магазин морепродуктов «Хороший»
остановка транспорта «Торговый центр»

3. Центр. ул. Ленина, д.21, магазин «Торговый дом Иваново»
остановка транспорта «11 квартал» и «ГДК».

Также вы можете связаться с Натальей Слесаревой по телефону: 8999-468-74-91

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От редакции

Вместе бердчане - сила?

Аноним, 25 июня 2020 15:40
почётный думал,что народ это проглотит, не прошло. Девяностые закончились.
Пассажир, 25 июня 2020 16:40
можно его не бояться, у него все патроны конфисковали.
Аноним, 25 июня 2020 19:58
Да старый он уже, чего его боятся.
Аноним, 26 июня 2020 08:29
Вы думаете - устал? Нет, счас доменты дооформит и с новыми силами начнет строить свалку.
Деньги не пахнут.
Аноним, 26 июня 2020 08:31
Не стоит его недооценивать.
Он 90-ые пережил.
И коронавирус.
Аноним, 25 июня 2020 15:49
НВР: Да.
Истмат, 25 июня 2020 15:59
Надо не молчать. Иначе, власть продаст всю землю частникам, а они загадят всю округу своей "деятельностью" - колониями для зеков, помойками и прочим экономическим развитием города.
Ни от одного бердского мэра не осталось ничего хорошего, только негатив.
Гость, 25 июня 2020 18:43
Ну, вроде, угол городского парка возле фонтана как-то же продали??! По-тихому, крадучись??! И кусок ул.Первомайская??! Теперь в рот заглядывают: как нам улицу расшЫрить, там ведь частная территория??! Ох, спят прокуроры и следователи, ох спят??!
Аноним, 26 июня 2020 08:33
Там полпарка гостиницами и кабаками застроят. Останется маленький садик.
Пассажир, 25 июня 2020 16:39
НВР:
нет. вот с Искитимом будем сила.
Аноним, 26 июня 2020 08:35
Искитим маленький город.
Если здесь подписи собрать не могут, то там тем более толку не будет.
Аноним, 26 июня 2020 11:53
в Искитиме тоже поднимаю.тся против цемзавода почетного.
Аноним, 25 июня 2020 17:06
Подольше бы по инстанциям бумаги ходили, чтобы дорогу на кладбище успели сделать,а так помнится противники строительства дома на Спортивной 15 тоже чуть ли до президента доходили, а итог!?
Аноним, 25 июня 2020 17:17
https://youtu.be/EL8xxZ4XWfk
Вот так, рядом в Кемеровской области, люди борятся.
Недоумевающий, 25 июня 2020 18:18
А Голубев то что молчит? По большому счету нужны проверки его лесного бизнеса, пивзавода, завода по розливу воды (законная ли скважина), куда делся незаконный нефтезавод с персоналом? Представляется что там так же криво как с планируемым полигоном.
Гость, 25 июня 2020 18:47
Так вроде ж мэр за него старается??! Чё он будет заморачиваться!
Аноним, 25 июня 2020 19:56
Вы чё решили Голубева до инфаркта довести ироды?
Как посмели?
Это же только он на это имеет право !
...а , если без смеха ... то всё Виктор Алексеевичу вернётся по полной ..
Аноним, 25 июня 2020 20:00
Стройки надо проверить,все газовые его котельные.
Жители города, 25 июня 2020 20:40
Вот присосался!!!
Аноним, 26 июня 2020 08:39
Недомеувающий, 25 июня 2020 18:18
Всё у него будет хорошо, пока ЕР во власти.
Slon, 25 июня 2020 20:07
Шестёрин что крышу в Москве заимел?, будет банально, люди перекроют дороги мусоровозам, а дальше в интернет и на федеральные каналы...
Ахмет, 26 июня 2020 10:03
Приедет ОМОН даст вам люлей и мусоровозы спокойно поедут дальше, учитывая вашу активность, максимум на что вы способны- это поорать "позор! позор!"))))))Увы , но бороться вы не способны
Boeing 777-300ER, 25 июня 2020 20:45
Новая свалка будет по расстоянию в 2 раза дальше от города, чем нынешняя. Так, что пусть делают. Я не против. На моей жизни это никак не отразится.
Аноним, 25 июня 2020 21:27
да ладно врать! Может от твоего дома и дальше, а от Южного? Искитим отодвинул свалку от себя и от трассы, но подложил говнеца бердчанам! Потирают подлецы потные ладони...
Аноним, 25 июня 2020 22:10
Расстояние от нового полигона до Южного: 4-6 км (смотре где живете)
Расстояние от старой до Спортивной - 2 км.

Ну и кто врет?
Аноним, 25 июня 2020 22:38
НЕ будет.
Аноним, 26 июня 2020 08:43
Boeing 777-300ER, 25 июня 2020 20:45
Вы правы.
На вашей жизни это никак не отразится.
На Зеленый Остров ветра не дуют, дым не идет, воды не текут, мусор с мусоровозов не летит.
Истмат, 26 июня 2020 09:15
Новая свалка будет плюсом к старой. Один плюс один - будет две свалки.
На твоей жизни это отразится, даже не сомневайся.
Аноним, 26 июня 2020 11:02
Расстояние от нового полигона до Южного: 4-6 км (смотре где живете)
Расстояние от старой до Спортивной - 2 км.

Кто и зачем фактам то минусит? Честно не понимаю....
Иван, 26 июня 2020 11:09
По санитарным нормам должно быть более 500 метров, сегодняшняя свалка как раз 500 м до спортивной и никого не смущала, а сейчас 4 км.
Аноним, 26 июня 2020 12:28
"Расстояние от нового полигона до Южного: 4-6 км (смотре где живете)
Расстояние от старой до Спортивной - 2 км.Кто и зачем фактам то минусит? Честно не понимаю...."

Вы слепой? Бердск согласно карте ДУБЛЬ ГИС расположен веером , вокруг новой свалки Почётного! Таким образом отравят все уголки Бердска одинаково мощно, даже водозабор! Это ещё страшнее ШИЕСа в Архангельской области, который строил свалку в 100км от ближайшего населённого пункта, а у на в Бердске свалка теперь в геометрическом ценре Бердска смотри карту! Я уверен жители Бердска всё проглотят лишь бы войны не было! Будем умирать по одному от рака, но одновременно!
Аноним, 26 июня 2020 13:17
К слову: посмотрите как расположена свалка между академом и Кольцово:
- 5 км на северо-восток - Кольцово
- 5 км на северо-запад - Первомайка

Таким же веером относительно старой свалки Бердска расположены Агоролес и дачи на Берди - люди живут там и поживают.
И никто не жужжит...

А тут смотрите ка: проблему высосали и уже на кладбище ползти собрались, ведь все так плохо-плохо им...
Аноним, 26 июня 2020 13:19
Аноним, 26 июня 2020 08:43
Вы правы. На вашей жизни это никак не отразится. На Зеленый Остров ветра не дуют,

Вы уж определитесь там: дуют или не дуют все таки?
Если не дуют, то и бердск вообще не затронет, поскольку это одна линия: новый полигон - Красная сибирь-Ленина - Зеленый остров и БДО
Аноним, 25 июня 2020 22:06
Подлецы за деньги хоть что согласуют
Аноним, 26 июня 2020 08:44
Увы
Да уж, 25 июня 2020 23:00
Походу сотрутся все благие дела почетного, аккурат на закате лет вонючку решил замутить, тем и запомнится, свалкой...
Аноним, 26 июня 2020 10:19
А были ли они благими? Везде корысть и жажда денег просматривается(субсидии, компенсации по федеральным программам)
Аноним, 26 июня 2020 12:02
кроме корысти больше ничего не было, нет и не будет. Ему до "хозяина горы" как до Китая пешком.
Анна, 25 июня 2020 23:22
В городе больше 100 тыс человек, а петицию и тысяча не подписали, вот и вся активность. Равнодушие людей налицо, многие не готовы дальше кухонных разговоров идти.
Ольга, 26 июня 2020 00:52
Три раза пыталась подписать. На 3 шаге все висло и система считала меня ботом. Так и не смогла подписать.
Аноним, 26 июня 2020 06:56
Я то же третий шаг не смог пройти Давайте наконец объединяться и не молчать Здесь жить нам и нашим детям что мы им оставим после себя? Разруху в городе и свалку? Позор власти!
Аноним, 26 июня 2020 08:01
Просто многие не сидят в городских пабликах и на новостных сайтах города. Нужно агитировать людей на улицах и рассказывать о последствиях соседства со свалкой.
Аноним, 26 июня 2020 08:45
Значит надо идти подписывать традиционно вручную.
местный, 26 июня 2020 02:10
просьба разойтись всем по баракам
Аноним, 26 июня 2020 05:42
Пожалуйста, напишите петицию Меняйло, о том, что люди ждут более эффективных и современных, и экологичных способов утилизаци мусора, что можно реализовать в рамках проекта академгородок 2.0.
Пассажир, 26 июня 2020 09:33
вот ты сама и напиши, хоть узнаем кто нам академгородком 2.0 постоянно мозг выносит
Пассажир, 26 июня 2020 09:34
а чужой мусор нам не нужен ни в каком виде - ни в экологичном ни в традиционном. нам бы со своей свалкой разобраться. Может заберете её себе для проекта "академгородок 2.0"?
olesya, 26 июня 2020 05:58
Подписала и запостила в соцсетях.
аноним, 26 июня 2020 07:27
НЕ смогла на сайте подписаться!На 2 шаге зависло.Пойду сегодня в магазине подпишусь.
Boeing 777-300ER, 26 июня 2020 09:56
А что вы хотели? Мусоропереработки нет, а куда всё это девать? Только на свалки. Так, что успокойтесь, свалка будет. И вторая и третья и четвёртая. А кто будет сильно вонять, получит по башке от национальной гвардии.

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