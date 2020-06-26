Объединяются в мощный центр борцы против мусорной свалки около кладбища Бердска. В «деле» Новосибирск и Искитимский район

Объединяются в мощный центр по борьбе за чистый воздух и экологию города активисты Бердска. Речь идет о возможном строительстве полигона ТКО для складирования отходов 4 и 5 класса опасности на землях Искитимского района, но в 100 метрах от кладбища Бердска. Напомним, ООО «Полигон» уже строит дорогу к будущей свалке. Земельный участок с кадастровым номером 54:07:047401:1085, согласно публичной кадастровой карте, расположен в Искитимском районе и находится на землях МО Совхозного сельсовета. Согласно данным ЕГРНЮ, земля принадлежит бизнесмену Виктору Голубеву.
Сегодня, 25 июня, общественница Наталья Слесарева, которая провела одиночный пикет против мусорного полигона рядом с Бердском 12 июня, сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что на днях связалась с Алексеем Шабиным. Активист направил открытое письмо с просьбой обратить внимание на волнение бердчан из-за возможного строительства мусорной свалки губернатору Новосибирской области Андрею Травникову 22 июня.
— Мы уже встретились с Алексеем, провели совещание и создали рабочую группу «Бердск против мусорного полигона!». Мы уже обговорили план действий и объединились. Что интересно, нам звонят с Новосибирска, Искитимского района, даже Сузуна. К нам присоединяются люди, мы обмениваемся информацией. Люди активны, молодцы. Работаем с жителями села Лебедевка, села Маяк. В этом направлении у нас кипит работа. Юридически нас поддерживают активисты из Новосибирска. Мы открыты для совместной работы, — говорит Наталья Слесарева.
Напомним, общественник Артем Посохин создал обращение к президенту России Владимиру Путину. Как отметил бердчанин в беседе с «Курьер. Среда. Бердск», он готов объединится другими общественниками ради благого дела.
Кроме того, депутаты Бердска направили открытое письмо по поводу мусорной свалки министру ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денису Архипову 18 июня.
Есть три способа/возможности продемонстрировать свой протест:
1. Подписать петицию на сайте
2. Прийти по адресу и подписать петицию — г. Бердск, ул. Ленина, д.16, кв 62.
Время — четверг, пятница с 15:00 ч. и до 18:00 ч.
3. Распечатать петицию и подписной лист, подписаться самому, дать возможность подписаться друзьям, коллегам, родным и близким.
Коллективное обращение к Президенту РФ по поводу строительства нового мусорного полигона у Бердска можно подписать в торговых точках:
1. Микрорайон «Южный», магазин «Алёнка»
пересечение улиц Рогачёва и Российская
остановка транспорта «Магазин Алёнка»
2. Микрорайон 25Б, магазин морепродуктов «Хороший»
остановка транспорта «Торговый центр»
3. Центр. ул. Ленина, д.21, магазин «Торговый дом Иваново»
остановка транспорта «11 квартал» и «ГДК».
Деньги не пахнут.
Он 90-ые пережил.
И коронавирус.
Ни от одного бердского мэра не осталось ничего хорошего, только негатив.
нет. вот с Искитимом будем сила.
Если здесь подписи собрать не могут, то там тем более толку не будет.
Вот так, рядом в Кемеровской области, люди борятся.
Как посмели?
Это же только он на это имеет право !
...а , если без смеха ... то всё Виктор Алексеевичу вернётся по полной ..
Всё у него будет хорошо, пока ЕР во власти.
Расстояние от старой до Спортивной - 2 км.
Ну и кто врет?
Вы правы.
На вашей жизни это никак не отразится.
На Зеленый Остров ветра не дуют, дым не идет, воды не текут, мусор с мусоровозов не летит.
На твоей жизни это отразится, даже не сомневайся.
Расстояние от старой до Спортивной - 2 км.
Кто и зачем фактам то минусит? Честно не понимаю....
Расстояние от старой до Спортивной - 2 км.Кто и зачем фактам то минусит? Честно не понимаю...."
Вы слепой? Бердск согласно карте ДУБЛЬ ГИС расположен веером , вокруг новой свалки Почётного! Таким образом отравят все уголки Бердска одинаково мощно, даже водозабор! Это ещё страшнее ШИЕСа в Архангельской области, который строил свалку в 100км от ближайшего населённого пункта, а у на в Бердске свалка теперь в геометрическом ценре Бердска смотри карту! Я уверен жители Бердска всё проглотят лишь бы войны не было! Будем умирать по одному от рака, но одновременно!
- 5 км на северо-восток - Кольцово
- 5 км на северо-запад - Первомайка
Таким же веером относительно старой свалки Бердска расположены Агоролес и дачи на Берди - люди живут там и поживают.
И никто не жужжит...
А тут смотрите ка: проблему высосали и уже на кладбище ползти собрались, ведь все так плохо-плохо им...
Вы правы. На вашей жизни это никак не отразится. На Зеленый Остров ветра не дуют,
Вы уж определитесь там: дуют или не дуют все таки?
Если не дуют, то и бердск вообще не затронет, поскольку это одна линия: новый полигон - Красная сибирь-Ленина - Зеленый остров и БДО