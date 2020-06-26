Объединяются в мощный центр борцы против мусорной свалки около кладбища Бердска. В «деле» Новосибирск и Искитимский район

Наталья Слесарева и Алексей Шабин создали рабочую группу. Общественникам города звонят со всего региона, чтобы присоединится и помочь.

Свалочная похлебка пахнет костерком

Объединяются в мощный центр по борьбе за чистый воздух и экологию города активисты Бердска. Речь идет о возможном строительстве полигона ТКО для складирования отходов 4 и 5 класса опасности на землях Искитимского района, но в 100 метрах от кладбища Бердска. Напомним, ООО «Полигон» уже строит дорогу к будущей свалке. Земельный участок с кадастровым номером 54:07:047401:1085, согласно публичной кадастровой карте, расположен в Искитимском районе и находится на землях МО Совхозного сельсовета. Согласно данным ЕГРНЮ, земля принадлежит бизнесмену Виктору Голубеву.

Сегодня, 25 июня, общественница Наталья Слесарева, которая провела одиночный пикет против мусорного полигона рядом с Бердском 12 июня, сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что на днях связалась с Алексеем Шабиным. Активист направил открытое письмо с просьбой обратить внимание на волнение бердчан из-за возможного строительства мусорной свалки губернатору Новосибирской области Андрею Травникову 22 июня.

— Мы уже встретились с Алексеем, провели совещание и создали рабочую группу «Бердск против мусорного полигона!». Мы уже обговорили план действий и объединились. Что интересно, нам звонят с Новосибирска, Искитимского района, даже Сузуна. К нам присоединяются люди, мы обмениваемся информацией. Люди активны, молодцы. Работаем с жителями села Лебедевка, села Маяк. В этом направлении у нас кипит работа. Юридически нас поддерживают активисты из Новосибирска. Мы открыты для совместной работы, — говорит Наталья Слесарева.

Напомним, общественник Артем Посохин создал обращение к президенту России Владимиру Путину. Как отметил бердчанин в беседе с «Курьер. Среда. Бердск», он готов объединится другими общественниками ради благого дела.

Кроме того, депутаты Бердска направили открытое письмо по поводу мусорной свалки министру ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денису Архипову 18 июня.

Есть три способа/возможности продемонстрировать свой протест:

1. Подписать петицию на сайте change.org по ссылке.

2. Прийти по адресу и подписать петицию — г. Бердск, ул. Ленина, д.16, кв 62.

Время — четверг, пятница с 15:00 ч. и до 18:00 ч.

3. Распечатать петицию и подписной лист, подписаться самому, дать возможность подписаться друзьям, коллегам, родным и близким.

Коллективное обращение к Президенту РФ по поводу строительства нового мусорного полигона у Бердска можно подписать в торговых точках:

1. Микрорайон «Южный», магазин «Алёнка»

пересечение улиц Рогачёва и Российская

остановка транспорта «Магазин Алёнка»

2. Микрорайон 25Б, магазин морепродуктов «Хороший»

остановка транспорта «Торговый центр»

3. Центр. ул. Ленина, д.21, магазин «Торговый дом Иваново»

остановка транспорта «11 квартал» и «ГДК».



