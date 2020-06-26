Дачные технологии в Бердске и не только...

Для садово-огородных дел также можно обзавестись вспомогательным оборудованием, которое значительно
облегчит работу на участке и сэкономит время
облегчит работу на участке и сэкономит время
Помощник №1 - Газонокосилка
Устройство подойдет для средних и больших участков, где предполагается зона отдыха с лужайкой. Газонокосилка поможет с легкостью справиться с неопрятным газоном, аккуратно подрежет траву и участок за считанные минуты приобретет ухоженный вид.
Электрическая
+ Доступная стоимость.
- Неспособна к работе при отсутствие электричества и специального кабеля.
- Не устойчива к механическим повреждениям.
Бензиновая
+ Отличается высокой надежностью.
+ Возможность работы даже при отсутствие электроэнергии.
- Высокая стоимость устройства.
Устройство подойдет для средних и больших участков, где предполагается зона отдыха с лужайкой. Газонокосилка поможет с легкостью справиться с неопрятным газоном, аккуратно подрежет траву и участок за считанные минуты приобретет ухоженный вид.
Электрическая
+ Доступная стоимость.
- Неспособна к работе при отсутствие электричества и специального кабеля.
- Не устойчива к механическим повреждениям.
Бензиновая
+ Отличается высокой надежностью.
+ Возможность работы даже при отсутствие электроэнергии.
- Высокая стоимость устройства.
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Помощник №2 - Пила
Автоматизированная пила станет незаменимым помощником как на большом, так и на маленьком участке. На даче или в саду вы с легкостью справитесь со старым деревьями, а также без проблем избавитесь от сухих ветвей, которые портят внешний вид участка. Кроме этого, пила позволяет самостоятельно подготовить дрова для дома и бани.
Существуют два основных вида пил, которые можно использовать для хозяйственных нужд: цепная и сабельная. Первая режет за счет бегущей цепи с острыми лезвиями. Такие пилы отличаются высокой практичностью: они способны справиться с самой разнообразной хозяйственной работой на участке. Сабельная действует по принципу электрического лобзика. Главным ее недостатком являются дорогие расходные материалы, поэтому выбор в пользу этой пилы делают не часто.
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Помощник №4 - Культиватор
Пожалуй, самым энергозатратным дачно-огородным трудом является вскапывание и рыхление почвы. Боль в спине и мозоли на руках - это неизменные спутники активной работы лопатой, которые сопровождают даже самых опытных дачников. Но, благодаря культиватору о всех неприятных моментах можно забыть.
Существуют три группы этих аппаратов:
1. Весят до 30 кг, мощность 4 лошадиные силы, подходят для обычных грядок;
2. Вес от 50 до 90 кг, мощность около 5-7 лошадиных сил, способны справиться с сорняками и прополкой между кустами и садовыми деревьями;
3. Вес от 90 кг, мощность более 8 лошадиных сил. Эта группа культиваторов подходит для больших участков площадью более 1 га.
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Помощник №4 - Культиватор
Пожалуй, самым энергозатратным дачно-огородным трудом является вскапывание и рыхление почвы. Боль в спине и мозоли на руках - это неизменные спутники активной работы лопатой, которые сопровождают даже самых опытных дачников. Но, благодаря культиватору о всех неприятных моментах можно забыть.
Существуют три группы этих аппаратов:
1. Весят до 30 кг, мощность 4 лошадиные силы, подходят для обычных грядок;
2. Вес от 50 до 90 кг, мощность около 5-7 лошадиных сил, способны справиться с сорняками и прополкой между кустами и садовыми деревьями;
3. Вес от 90 кг, мощность более 8 лошадиных сил. Эта группа культиваторов подходит для больших участков площадью более 1 га.
Помощник №5 - Триммер
Та же газонокосилка, только в более облегченном варианте. Триммер способен отлично справиться даже с самой тонкой травой и придать газону аккуратный и ухоженный вид. Благодаря своей мобильности триммер позволяет скашивать траву даже на неровных ландшафтах со сложной проходимостью. Аппарат компактный и прост в эксплуатации, отлично подойдет для небольшого участка.
Помощник №6 - Газонная сеялка
Каждый год дачники и огородники сталкиваются с необходимостью сеяния. Равномерно распределить семена и не только на лужайке, поможет газонная сеялка. Несмотря на, казалось бы, достаточно узкую сферу применения, аппарат может стать настоящий помощником, который справится со множеством задач. Благодаря сеялке можно равномерно удобрить землю, а в зимнее время легко справиться со скользкими тропинками и дорожками, посыпав их песком.
Та же газонокосилка, только в более облегченном варианте. Триммер способен отлично справиться даже с самой тонкой травой и придать газону аккуратный и ухоженный вид. Благодаря своей мобильности триммер позволяет скашивать траву даже на неровных ландшафтах со сложной проходимостью. Аппарат компактный и прост в эксплуатации, отлично подойдет для небольшого участка.
Помощник №6 - Газонная сеялка
Каждый год дачники и огородники сталкиваются с необходимостью сеяния. Равномерно распределить семена и не только на лужайке, поможет газонная сеялка. Несмотря на, казалось бы, достаточно узкую сферу применения, аппарат может стать настоящий помощником, который справится со множеством задач. Благодаря сеялке можно равномерно удобрить землю, а в зимнее время легко справиться со скользкими тропинками и дорожками, посыпав их песком.
Помощник №7 - Мотоблок
Настоящий король садово-дачного участка, который способен заменить почти все остальные автоматизированные инструменты. Благодаря большому количеству насадок, мотоблок может косить, вскапывать, убирать мусор и справляться со снегом, культивировать, сеять и многое другое. Отлично подойдет для больших участков, для маленьких его использование не будет рациональным, так как инструмент достаточно дорогой.
Помощник №8 - Аэратор
Аппарат позволяет улучшить доступ кислорода и воды в почву, кроме того, процедура аэрации повышает эффективность удобрений. Отверстия, которые образуются в результате аэрации, в засушливое лето способствуют качественному поливу, а осенью избавят почву от излишней влаги, не допуская гниения корней.
Настоящий король садово-дачного участка, который способен заменить почти все остальные автоматизированные инструменты. Благодаря большому количеству насадок, мотоблок может косить, вскапывать, убирать мусор и справляться со снегом, культивировать, сеять и многое другое. Отлично подойдет для больших участков, для маленьких его использование не будет рациональным, так как инструмент достаточно дорогой.
Помощник №8 - Аэратор
Аппарат позволяет улучшить доступ кислорода и воды в почву, кроме того, процедура аэрации повышает эффективность удобрений. Отверстия, которые образуются в результате аэрации, в засушливое лето способствуют качественному поливу, а осенью избавят почву от излишней влаги, не допуская гниения корней.
Дачные инструменты без которых не обойтись:
• Лопата. Их должно быть минимум две: совковая и штыковая;
• Ведро. Несколько штук: для сбора урожая, разведения удобрений и других работ;
• Грабли и ручной плоскорез. Помогут в рыхлении почвы и выравнивании поверхности после перекопки;
• Секатор и ножовка. Пригодятся для подрезки кустов и деревьев, а также в других строительных целях;
• Лейки, шланги и опрыскиватели;
• Серп и вилы.
• Садовая тачка.
• Лопата. Их должно быть минимум две: совковая и штыковая;
• Ведро. Несколько штук: для сбора урожая, разведения удобрений и других работ;
• Грабли и ручной плоскорез. Помогут в рыхлении почвы и выравнивании поверхности после перекопки;
• Секатор и ножовка. Пригодятся для подрезки кустов и деревьев, а также в других строительных целях;
• Лейки, шланги и опрыскиватели;
• Серп и вилы.
• Садовая тачка.
Есть немало бердчан, которые в этом году всерьез задумались над тем, чтобы реанимировать свой полузапущенный участок в дачном обществе. И для этого им стоит сделать не так уж мало. И первым делом поставить теплицу.
Теплицы можно разделить на две большие группы:
из оцинкованного и стального профиля.
Оцинкованная конструкция обладает низкой прочностью, особенно в недорогих теплицах. Плохо выдерживает снеговые нагрузки. Сборка теплицы из оцинкованной конструкции довольно длительная.
Теплицы из стального профиля более прочные, но и более подвержены коррозии. Сборка занимает гораздо меньше времени. Профиль обязательно должен быть окрашен, лучше специальной краской и в заводских условиях.
Теплицы можно разделить на две большие группы:
из оцинкованного и стального профиля.
Оцинкованная конструкция обладает низкой прочностью, особенно в недорогих теплицах. Плохо выдерживает снеговые нагрузки. Сборка теплицы из оцинкованной конструкции довольно длительная.
Теплицы из стального профиля более прочные, но и более подвержены коррозии. Сборка занимает гораздо меньше времени. Профиль обязательно должен быть окрашен, лучше специальной краской и в заводских условиях.
На правах рекламы. Фото с www.freeimages.com