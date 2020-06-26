Дачные технологии в Бердске и не только...

Помощник №2 - Пила



Автоматизированная пила станет незаменимым помощником как на большом, так и на маленьком участке. На даче или в саду вы с легкостью справитесь со старым деревьями, а также без проблем избавитесь от сухих ветвей, которые портят внешний вид участка. Кроме этого, пила позволяет самостоятельно подготовить дрова для дома и бани.



Существуют два основных вида пил, которые можно использовать для хозяйственных нужд: цепная и сабельная. Первая режет за счет бегущей цепи с острыми лезвиями. Такие пилы отличаются высокой практичностью: они способны справиться с самой разнообразной хозяйственной работой на участке. Сабельная действует по принципу электрического лобзика. Главным ее недостатком являются дорогие расходные материалы, поэтому выбор в пользу этой пилы делают не часто.