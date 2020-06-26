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Не знаете где сдать тест на коронавирус? 761 лаборатория проводит анализы, заявил Роспотребнадзор

09:00 26.06.2020 Фото: pixabay.com
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Исследования проводятся на базе научных организаций и центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий государственных и частных лабораторий.

Не знаете где сдать тест на коронавирус? 761 лаборатория проводит анализы, заявил Роспотребнадзор
Специалисты используют высокочувствительную тест-систему

В Российской Федерации обеспечена возможность значительного охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию.

Исследования проводятся на базе научных организаций и центров гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора во всех субъектах Российской Федерации, на базе лабораторий государственных медицинских организаций в регионах страны, на базе частных негосударственных лабораторий.

Сегодня любая лаборатория, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать тестирование на коронавирусную инфекцию. Процедура организации таких исследований максимально проста и заключается в подаче лабораторией уведомления на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Единственное требование – обязательная передача информации в Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса.

Предложенный подход позволит расширять проведение лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, что является одним из важнейших компонентов противодействия распространению болезни. По состоянию на 25.06.2020 года проведено более 18,1 миллионов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию.

На сегодняшний день тестирование доступно в 761 лаборатории из них 109 лабораторий Роспотребнадзора, 527 при государственных медицинских организациях и 125 лабораторий частной формы собственности.

Информация о возможности прохождения тестирования в каждом субъекте Российской Федерации доступна по телефонам оперативных штабов регионов.

Источник: Роспотребнадзор

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