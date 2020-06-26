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Недвижимость

АН «Ленинград»: Продам дачу снт «ВЕГА-1». Срочно!

08:49 26.06.2020 Фото: АН «Ленинград»
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Соседи хорошие. Подъезд с 2-х сторон недалеко от въезда в общество. Рядом дорога, которая чиститься круглый год. Вода поливная в сезон полива из озер. Вода питьевая из скважин.

АН «Ленинград»: Продам дачу снт ВЕГА 1. Срочно!
Продам дачу в СНТ «Вега-1» чудесное тихое, экологически-чистое место

Продам дачу 2-этажный дом 50 м² (кирпич), баня, на участке 5 сот., 3 км до города !!!

Продам дачу в СНТ «Вега-1» чудесное тихое, экологически-чистое место для отдыха и жизни. Под боком лог с грибами, птицы поют, очень красивый вид на закат. Соседи хорошие. Подъезд с 2-х сторон недалеко от въезда в общество. Рядом дорога, которая чиститься круглый год. Вода поливная в сезон полива из озер. Вода питьевая из скважин. Многие бурят личные скважины. Магазин близко. Сад на солнечном месте, ухожен. Имеется место для парковки машины. Дом кирпичный, первый этаж оборудован отличную баню на дровах с парилкой, мойкой и предбанником…. , второй этаж жилой. Вход на 2-й этаж с улицы, а так же мансардный этаж с которого открывается вид на озера и можно использовать для сушки фруктов и трав, каких в окрестностях растет много. Практически строения не требует особой доделки, но новому хозяину есть место для творчества и если что не понравится, то пусть переделывает и создает новое. Все сделано для жизни и отдыха. В округе строят дома которые посещаются в зимние время года. Электричество подведено. Огорода нет, но есть посадки молодые, смородина, крыжовник. Есть и малина и виктория… Участок в собственности. Просмотр по предварительной договоренности по тел. 8 983-307-72-22; 8 952-907-08-38 Татьяна. Цена: 330 т.р торг

Источник: Раздел АН «Ленинград» на сайте Весь Бердск

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