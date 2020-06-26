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Здоровье

Клиника «Цематеб»: Немедикаментозные методы повышения потенции

08:19 26.06.2020 Фото: pxhere.com
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Если мужчина злоупотребляет жирами животного происхождения, у него может развиться атеросклероз, который доберется до артерий, снабжающих кровью половой член.

Клиника Цематеб: Немедикаментозные методы повышения потенции
При употреблении пива меняется баланс: мужские половых гормонов – женские половые гормоны, в сторону увеличения последних, с вытекающими из этого последствиями

Множество факторов снижает потенцию у мужчин. Начиная с вредных привычек и заканчивая неблагоприятной экологией. Изменить стиль жизни, и сексуальные отношения придут в норму. Прежде всего, не отчаивайтесь, если в какой-то момент потерпели фиаско. Приготовьтесь к тому, что восстановление потенции – кропотливый процесс. Чтобы выяснить причину, необходимо пройти обследование. На снижение потенции могут влиять как хронические заболевания сердца и легких, так и запущенная и недолеченная венерология.

Для начала ограничьте употребление алкоголя, особенно пива и белого вина. В пиве есть вещества сходные с женскими половыми гомонами. При употреблении пива меняется баланс: мужские половых гормонов – женские половые гормоны, в сторону увеличения последних, с вытекающими из этого последствиями. Белое вино снижает степень проводимости нервной системы, что отрицательно сказывается на сексе. Снижение уровня тестостерона приводит к спаду сексуального влечения. Поэтому желание и возможность заниматься сексом приходят не так быстро и не так часто, как хотелось бы. И никакая «Виагра» не подействует.

Второй момент – сбалансированное питание. Если мужчина злоупотребляет жирами животного происхождения, у него может развиться атеросклероз, который доберется до артерий, снабжающих кровью половой член. Как следствие — нарушение эрекции.

Не редко ко мне обращаются мужчины, жалующиеся на проблемы в личной жизни. Загруженность делами ведет к хронической усталости. Вечером он настолько «никакой», что мечтает просто выспаться. Планируйте секс! Отбросьте ненужные дела, посвятите время приятному общению с любимой женщиной. Пойдите в кино, потом в кафе или просто вырвитесь на выходные и погуляйте по лесу. 60% эриктильных дисфункций вплоть до полной импотенции связано с развалом межличностных отношений между половыми партнерами.

Надо навсегда запомнить, что секс – продолжение любви. Если мы говорим о семье, поддерживайте очаг теплых отношений. Помните, что любить – значит видеть в близком чудо, неведомое для других

Что делать, что бы праздничные ночи были на высоте?

Главное, не напивайтесь за вечерним столом. Рюмка коньяка или водки поднимет настроение и благотворно повлияет на потенцию. Не переедайте! Я не говорю – не ешьте вовсе. Но, если после ужина вы планируете романтическое продолжение вечера, придержите аппетит. И накануне Нового года загадайте, что вы самый обаятельный и привлекательный мачо на свете. Верьте в себя, и тогда все получится!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Источник: Раздел Клиники «Цематеб» на сайте Весь Бердск

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