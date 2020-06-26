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«Юджин-сервис»: Перепад напряжения? Сгорела техника? Обращайтесь к нам

09:19 26.06.2020 Фото: Юджин-сервис
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Даже секундное «мигание» света способно вывести из строя дорогостоящую технику в повлечь за собой значительные затраты.

Юджин сервис: Перепад напряжения? Сгорела техника? Обращайтесь к нам
Наличие установленного факта перепада напряжения и Технического заключения, дает право требовать компенсации причиненного ущерба

Поломка бытовой техники и электроники происходит по разным причинам, одной из которых является перепад напряжения в электросети. Даже секундное «мигание» света способно вывести из строя дорогостоящую технику в повлечь за собой значительные затраты.

Однако в этом случае собственник неисправной техники имеет право на возмещение ущерба. Для этого необходимо сразу обратиться в энергоснабжающую организацию и зарегистрировать факт перепада напряжения. В дальнейшем, владелец обращается в наш Сервисный Центр, где осуществляется диагностика неисправности техники, выявляется  причина поломки, производится ремонт. В случае выхода техники из строя из-за перепада напряжения, клиент получает официальное заключение.

Наличие установленного факта перепада напряжения и Технического заключения, дает право требовать компенсации причиненного ущерба. Для этого необходимо обратиться в Управляющую Компанию, либо энергопредприятие с заявлением о возмещении ущерба, приложив к нему документы об оплате ремонта и Техническое заключение.

Оформить заявку на выезд мастера и получить консультацию наших специалистов Вы можете по телефонам (383-41) 3-80-80, 3-83-83, 8-913-904-47-51.

Источник: Раздел Юджин-сервиса на сайте Весь Бердск

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