«Юджин-сервис»: Перепад напряжения? Сгорела техника? Обращайтесь к нам

Даже секундное «мигание» света способно вывести из строя дорогостоящую технику в повлечь за собой значительные затраты.

Наличие установленного факта перепада напряжения и Технического заключения, дает право требовать компенсации причиненного ущерба

Поломка бытовой техники и электроники происходит по разным причинам, одной из которых является перепад напряжения в электросети. Даже секундное «мигание» света способно вывести из строя дорогостоящую технику в повлечь за собой значительные затраты.

Однако в этом случае собственник неисправной техники имеет право на возмещение ущерба. Для этого необходимо сразу обратиться в энергоснабжающую организацию и зарегистрировать факт перепада напряжения. В дальнейшем, владелец обращается в наш Сервисный Центр, где осуществляется диагностика неисправности техники, выявляется причина поломки, производится ремонт. В случае выхода техники из строя из-за перепада напряжения, клиент получает официальное заключение.

Наличие установленного факта перепада напряжения и Технического заключения, дает право требовать компенсации причиненного ущерба. Для этого необходимо обратиться в Управляющую Компанию, либо энергопредприятие с заявлением о возмещении ущерба, приложив к нему документы об оплате ремонта и Техническое заключение.

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Источник: Раздел Юджин-сервиса на сайте Весь Бердск