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Самые ревнивые знака зодиака. Их всего 3 — кто никогда не простит измену?

00:22 26.06.2020 Фото: PxHere
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Ревность – страшная вещь, особенно если партнер занимает лидирующую позицию в зодиакальном рейтинге.

Самые ревнивые знака зодиака. Их всего 3 кто никогда не простит измену?
Это чувство возникает из-за неуверенности и боязни потерять любимого человека

Скорпион

Скорпион – жуткий собственник. Он клеит этикетку «мое» не только на вещи, на и на партнера. Сильно привязывается ко второй половинке. Постоянно подозревает в измене, не стесняется залезть в телефонную книгу, прочитать сообщения в телефоне и социальных сетях. Если Скорпион начнет подозревать своего партнера, перевернет все грязное белье, чтобы узнать правду.

Скорпиону стоит большее тщательно подбирать себе пару:

Овен – отлично подойдет Скорпиону. Однако из-за чрезмерной гордости партнеров, придется постоянно идти на уступки;
Телец – понимает Скорпиона с первого слова, внесет в отношения гармонию, покой и стабильность;
Рак – идеальная пара для Скорпиона. Им всегда будет уютно вместе, в их отношениях будет царить мир и страсть;
Дева – партнеры будут хорошо понимать друг друга. Удастся с легкостью создать семейный бизнес;
Козерог – в отношениях всегда будет царить страсть, влюбленность и стабильность.

Лев

Лев обожает и боготворит свою вторую половинку. От своего партнера ждет такой же реакции. Измена сильно ударит по самооценке Льва. Он не допустит, чтобы кто-то занял его место. Парню/девушке даже нельзя смотреть в сторону другого, когда Лев рядом.

Кто подойдет Льву в качестве партнера:

Овен – партнерам всегда будет интересно друг с другом. Они практически никогда не будут конфликтовать и спорить;
Близнецы – они внесут в отношения много нового и интересного. Совместная жизнь будет складываться хорошо, если отказаться от борьбы за лидерство;
Весы – в отношениях будет царить уют, тепло и любовь. Оба партнера добьются больших успехов в карьере.
Кто из знаков зодиака является собственником

Телец

Телец – настоящий собственник. Его партнер должен быть целик его, принадлежать и телом, и душой. Даже невинный флирт может стать причиной большего скандала. В обычном состоянии Телец – милый и доброжелательный, но в состоянии гнева не может себя контролировать.

Кто подойдет Тельцу в качестве партнера:

Овен – партнеры всегда будут дополнять друг друга, наполнять отношения любовью и страстью;

Телец – партнерам всегда будет весело и комфортно друг с другом. Перед парой будут стоять единые цели и принципы;
Рак – в бытовой жизни никогда не возникнет разногласий. Отношения будут спокойным и уравновешенными;
Дева – отношения будут отличными, поскольку и Дева, и Телец – карьеристы и спокойные личности, полностью понимающие партнера;
Козерог – они созданы друг для друга, поскольку их характеры очень похожи. Партнеры одинаково смотрят на многие вещи.

Источник: rsute

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