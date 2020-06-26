Почему полезнее быть «жаворонком» и ложиться спать не позже 22.00, объяснили ученые

Оказалось что причин такого режима дня существует несколько. Главная из них — восьмичасовой сон, который необходим для здоровья человека.

Тот, кто поздно уснул, утром чувствует сонливость и долго не может встать с постели

Если лечь позже 22:00, а утром нужно просыпаться на рассвете, то полноценного отдыха не получиться.

Аппетит

Для женщин главным аргументом отбоя в 22:00 станет желание быть стройной и красивой, поскольку есть сведения, что именно так удастся не есть слишком поздно.

Гормон голода, под названием грелин, который вырабатывает поджелудочная железа, синтезируется в избытки в при позднем бодрствовании.

Именно поэтому тем, кто поздно отходит ко сну, так сильно хочется есть в ночные часы. Концентрация грелина во время бессонницы резко колеблется в крови, вызывая волнообразные позывы к приему пищи.

Пытаться подавить голод — не самое лучшее решение.

Съесть что-то «легкое» и отправляться спать, но в будущем стараться не нарушать жизненный график, находя возможность ложиться не позже 22:00.

Гормон стресса

Гормональные нарушения возникают у тех, кто часто ложиться спать после полуночи. Не только гормон голода, но и стресса, кортизол, начинает повышаться в крови, хотя обычно подобный процесс происходит утром.

Если в предрассветные часы он необходим организму для того, чтобы взбодриться, то ночью это чревато нарушением сна и, как следствие, не качественным отдыхом.

Именно поэтому тот, кто поздно уснул, утром чувствует сонливость и долго не может встать с постели. Кортизол был повышен за несколько часов до того, как это было нужно, а потом резко упал, из-за чего и возникла сложность с пробуждением.

Почему те, кто ложатся спать в 22:00, легче худеют

Поддерживать себя в нужной форме и не набирать лишний вес поможет строгий распорядок дня. Днем в организме происходит углеводный обмен и только в темное время суток — жировой.

Когда человек спит, глюкоза образуется из жировых отложений, которые от этого уменьшаются. У «полуночников» обменные процессы нарушаются.

Гормоны, необходимые для расщепления жира, вырабатываются в минимальных дозах, а значит риску набрать пару лишних килограммов повышается. Точно также сложнее будет похудеть тем, кто правильно питается, занимается спортом, но мало спит.

Иначе, более сильно воспринимают все те, кто ложиться спать ближе к полуночи. Они едят, пьют спиртное и смотрят любимые сериалы с большим удовольствием, чем если бы делали все это в другое время суток.

Все дело в дофамине, который отвечает за моментальное удовольствие. Ночью, если человек бодрствует, он заметно повышается, обостряя все органы чувств. Но все сводиться к тому, что хорошо будет только сразу, а утром голова окажется «тяжелой» и по ощущениям будет казаться, что это тяжелое похмелье, даже если накануне алкоголь человек не употреблял.

Источник: rsute