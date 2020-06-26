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Ксения Собчак сломала нос и получила сильное сотрясение мозга после неудачного падения. Понадобилась срочная операция

08:57 26.06.2020 Фото: https://www.youtube.com/watch?v=GTWU1f0iu_Y
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Она сообщила, что врачи быстро и качественно выполнили свою работу, за что она им очень благодарна. На нос наложили гипс телесного цвета.

Ксения Собчак сломала нос и получила сильное сотрясение мозга после неудачного падения. Понадобилась срочная операция
Сейчас телеведущая чувствует себя хорошо и хочет отдохнуть

38-летняя телеведущая и блогер Ксения Собчак рассказала о случившейся трагедии. Звезда выложила видео из больницы, где на ее носу была закреплена повязка и внешний вид оставлял желать лучшего. Поклонники не на шутку встревожились, но Ксения поспешила все объяснить.

В ее несуразном виде виновато случайное падение, Ксения отрицает варианты пластической хирургии, домашнего насилия и прочих предположений поклонников. Она сообщила, что врачи быстро и качественно выполнили свою работу, за что она им очень благодарна. На нос наложили гипс телесного цвета. Теперь звезде остается восстанавливаться и много отдыхать.
Кстати, за лучшую версию причины падения и сломанного носа  в комментариях на своем youtube канале звезда обещает дать ценный подарок.
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Сегодня первый день голосования по поправкам в конституцию. Мой отец участвовал в написании конституции 93го года,сделал все,чтобы статьи связанные со свободами человека там все-таки были прописаны(этого по одному из вариантов могло бы и не быть) , и тема для меня «родная». Наш выпуск выходит на день раньше-к сожалению я неудачно упала, у меня перелом носа ,сотрясение и надо подлечиться. В выпуске я уже «раненый боец». Спасибо врачам ,которые все эти дни ничего не «сливали» и провели сложнейшую операцию! Буду вас потом отдельно благодарить! Это удивительно и прекрасно. На канале #ОсторожноСобчак смотрите мой новый фильм,в котором я попыталась обьяснить почему не иду голосовать,и почему считаю,что конституция 93го года во многом предопределила то,что происходит сейчас. Всем спасибо! И да,мой муж и мама поддерживали меня все это время,я их очень люблю!❤️ Ссылка в профиле.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

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