Ксения Собчак сломала нос и получила сильное сотрясение мозга после неудачного падения. Понадобилась срочная операция

38-летняя телеведущая и блогер Ксения Собчак рассказала о случившейся трагедии. Звезда выложила видео из больницы, где на ее носу была закреплена повязка и внешний вид оставлял желать лучшего. Поклонники не на шутку встревожились, но Ксения поспешила все объяснить.

Сейчас телеведущая чувствует себя хорошо и хочет отдохнуть

В ее несуразном виде виновато случайное падение, Ксения отрицает варианты пластической хирургии, домашнего насилия и прочих предположений поклонников. Она сообщила, что врачи быстро и качественно выполнили свою работу, за что она им очень благодарна. На нос наложили гипс телесного цвета. Теперь звезде остается восстанавливаться и много отдыхать.

Кстати, за лучшую версию причины падения и сломанного носа в комментариях на своем youtube канале звезда обещает дать ценный подарок.