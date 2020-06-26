Страшная красота: Лошадиные скулы и губы-пельмени сделала и прославилась 30-летняя Настя Покрищук из Киева

Сейчас Настю собственная внешность устраивает, хотя ей бы хотелось ещё увеличить грудь.

Раньше девушка считала себя жуткой уродиной, поэтому, решив все исправить, начала копить деньги на уколы красоты

На необычную блогершу из Киева, Украина, Настю Покрищук в «Инстаграме» подписано 148 тыс. человек. Такой славы девушке удалось добиться благодаря своей нестандартной внешности.

Также не помешал и тот факт, что девушка принимала участие в четвёртом сезоне украинского шоу «Из пацанки в барышню», хотя и выбыла на первом этапе. Педагоги посчитали, что Настя пришла в проект лишь для самопиара.

Раньше девушка считала себя жуткой уродиной, поэтому, решив все исправить, начала копить деньги на уколы красоты. А когда средств хватило — увеличила губы и скулы

Этот процесс занял много времени, ведь уколы делаются постоянно и каждый стоит сто евро (около 7,8 тысяч рублей). А девушке, на тот момент работавшей продавцом, платили немного.

Сейчас Настю собственная внешность устраивает, хотя ей бы хотелось ещё увеличить грудь. Но пластические операции стоят куда дороже, чем уколы, поэтому блогерша пока собирает средства.

Источник: life.ru