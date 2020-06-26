26.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Лечит гипертонию, стоит копейки и есть в каждом холодильнике. О чем речь?

11:54 26.06.2020 Фото: Wikimedia Commons
0

Зарубежные диетологи назвали овощ, способствующий регуляции артериального давления. Это обычная свёкла.

Лечит гипертонию, стоит копейки и есть в каждом холодильнике. О чем речь?
Свёкла благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему

Свёкла содержит полезные вещества, которые внутри артерий превращаются в оксид азота, помогающий снизить артериальное давление и улучшить кровообращение, отмечают диетологи. Кроме того, он стимулирует приток крови к мозгу.

Свёкла благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Вещества, содержащиеся в этом корнеплоде, способствуют укреплению стенок капилляров, оказывают сосудорасширяющее, спазмолитическое и успокаивающее действие.

По словам экспертов, в свёкле содержится беталаин, — пигмент, который обеспечивает ей насыщенный пурпурный цвет. Он помогает защитить органы от воспаления, провоцирующие сердечные и онкологические заболевания.

Свёкла является природным антисептиком. Она подавляет развитие гнилостных бактерий в кишечнике, а сок уменьшает воспаление кожи и слизистой ротовой полости. Для ускорения заживления ран используются растёртые листья.

Свёкла содержит множество витаминов и микроэлементов, являясь рекордсменом по концентрации бора и марганца. По содержанию железа этот овощ уступает только чесноку.

Нужно помнить, что свекольный сок в неразбавленном виде может вызвать нежелательные последствия, например, тошноту и диарею. Также в свёкле содержатся вещества, способствующие образованию соединений щавелевой кислоты, что опасно при мочекаменной болезни. Перед применением посоветуйтесь с врачом.

Источник: 7mednews

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какое у вас обычно давление?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНе терпится: Проголосовали больше 2 тыс. человек по поправкам в Конституцию за 25 июня в Бердске
12:15 26-06-2020
Не терпится: Проголосовали больше 2 тыс. человек по поправкам в Конституцию за 25 июня в Бердске
Может ли меня укусить коронавирусный комар?
12:10 26-06-2020
Может ли меня укусить коронавирусный комар?
Повторную вспышку коронавируса фиксируют в Европе, заявила ВОЗ
12:04 26-06-2020
Повторную вспышку коронавируса фиксируют в Европе, заявила ВОЗ
Лунный календарь стрижек и окрашивания на июль 2020 года
12:02 26-06-2020
Лунный календарь стрижек и окрашивания на июль 2020 года
Только детские руки мелькали из водоворота в реке: два десятилетних мальчика тонули в Берди на пляже в соседнем Бердску Искитиме
12:00 26-06-2020
Только детские руки мелькали из водоворота в реке: два десятилетних мальчика тонули в Берди на пляже в соседнем Бердску Искитиме
БердскКак быстро и без очереди оформить соцвыплаты и пособия в Бердске и России?
11:58 26-06-2020
Как быстро и без очереди оформить соцвыплаты и пособия в Бердске и России?
Лечит гипертонию, стоит копейки и есть в каждом холодильнике. О чем речь?
11:54 26-06-2020
Лечит гипертонию, стоит копейки и есть в каждом холодильнике. О чем речь?
За опоздание на работу 26 июня вели уголовную ответственность
11:53 26-06-2020
За опоздание на работу 26 июня вели уголовную ответственность
Учиться дистанционно снова будут школьники после пандемии COVID-19
11:53 26-06-2020
Учиться дистанционно снова будут школьники после пандемии COVID-19
"О чем говорить с человеком больным?": из-за чего разгорелся скандал между Любовью Успенской и ее дочерью
11:51 26-06-2020