Лечит гипертонию, стоит копейки и есть в каждом холодильнике. О чем речь?

Свёкла благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему

Свёкла содержит полезные вещества, которые внутри артерий превращаются в оксид азота, помогающий снизить артериальное давление и улучшить кровообращение, отмечают диетологи. Кроме того, он стимулирует приток крови к мозгу.

Свёкла благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Вещества, содержащиеся в этом корнеплоде, способствуют укреплению стенок капилляров, оказывают сосудорасширяющее, спазмолитическое и успокаивающее действие.

По словам экспертов, в свёкле содержится беталаин, — пигмент, который обеспечивает ей насыщенный пурпурный цвет. Он помогает защитить органы от воспаления, провоцирующие сердечные и онкологические заболевания.

Свёкла является природным антисептиком. Она подавляет развитие гнилостных бактерий в кишечнике, а сок уменьшает воспаление кожи и слизистой ротовой полости. Для ускорения заживления ран используются растёртые листья.

Свёкла содержит множество витаминов и микроэлементов, являясь рекордсменом по концентрации бора и марганца. По содержанию железа этот овощ уступает только чесноку.

Нужно помнить, что свекольный сок в неразбавленном виде может вызвать нежелательные последствия, например, тошноту и диарею. Также в свёкле содержатся вещества, способствующие образованию соединений щавелевой кислоты, что опасно при мочекаменной болезни. Перед применением посоветуйтесь с врачом.

Источник: 7mednews