Лунный календарь стрижек и окрашивания на июль 2020 года

Чтобы повысить интуицию, подстригите волосы 27 июля 2020 года на 7,8 лунный сутки.

Чтобы привлечь к себе правильных и в первую очередь нужных вам людей, стоит покрасить волосы в светлый тон 12 июля

В июле много благоприятных дней, чтобы преобразить свой имидж с помощью новой прически. Но все же, чтобы избежать неудачных экспериментов, стоит планировать поход к парикмахеру соответственно с лунным календарем.

Чтобы сохранить силы и избавиться от негатива, предлагаем вам ознакомиться с полным лунным календарем стрижек и окрашивания на июль 2020 года!

1 июля 2020 – среда – 10, 11 лунный день

Луна в Скорпионе, растущая Луна

Благоприятный день для стрижки

Стрижка в этот день пойдет на пользу слабым, тусклым и тонким волосам, она сделает их жестче и гуще. Также процедуры с волосами сегодня могут повлиять на взаимоотношения с противоположным полом в лучшую сторону.

2 июля 2020 – четверг – 11, 12 лунный день

Луна в Стрельце, растущая Луна

Неблагоприятный день для стрижки и завивки

Если вы хотите сохранить новую стрижку на долго, сегодня лучше не стричься – волосы после похода в салон очень быстро отрастут и будут непослушными. Химическая завивка продержится не долго, окраска волос тоже может не оправдать ожидания, скорее всего цвет продержится не долго и быстро потускнеет.

3 июля 2020 – пятница – 12, 13 лунный день

Луна в Стрельце, растущая Луна

Благоприятный день для смены имиджа

Свежая прическа в этот день позволит привлечь к себе взгляды противоположного пола и поможет решить проблемы на личном фронте. Окраска натуральными красителями также привлечет положительную энергию.

4 июля 2020 – суббота – 13, 14 лунный день

Луна в Козероге, растущая Луна

В целом благоприятный день для стрижки и окрашивания волос

Стрижка в этот день придает сил и здоровья волосам – волосы меньше секутся, становятся гуще и крепче, выпадение волос значительно сократится. Окрашивание и тонирование пройдет удачно, особенно закрашивание седины, можно даже пойти на эксперименты с цветом. Хороший период для химической завивки, она не нанесет большого вреда волосам.

5 июля 2020 – воскресение – 14, 15 лунный день

Луна в Козероге, полная Луна

В целом благоприятный день для стрижки и окрашивания волос

Победе в делах может способствовать незначительное изменение цвета волос. Прическа должна быть как можно естественней, желательно оставить пробор, это позволит вам получить энергию перерождения и восстановления.

6 июля 2020 – понедельник – 15, 16 лунный день

Луна в Козероге, убывающая Луна

Неблагоприятный день для стрижки

Неприятности в плане здоровья сегодня могут быть спровоцированы именно стрижкой в этот день. Чтобы замаскироваться, стать «невидимым» для забот и неприятностей стоит покраситься в темный цвет.

7 июля 2020 – вторник – 16, 17 лунный день

Луна в Водолее, убывающая Луна

Благоприятный день для экспериментов с волосами

Сегодня хороший день для экспериментальных и экстравагантных стрижек и укладок. Также успешно пройдут эксперименты с необычным тонированием или окрашиванием в яркий, не свойственный для вас цвет.

8 июля 2020 – среда – 17, 18 лунный день

Луна в Водолее, убывающая Луна

В целом благоприятный день для стрижки

Если в скором времени вы планируете кардинальные изменения в жизни, то стрижка поможет осуществить задуманное, в противном случае от похода в парикмахерскую стоит отказаться.

9 июля 2020 – четверг – 18, 19 лунный день

Луна в Рыбах, убывающая Луна

Неблагоприятный день для стрижки

В этот день волосы лучше не трогать: любые манипуляции могут вызвать перхоть, зуд или другие неприятности на коже головы.

10 июля 2020 – пятница – 19, 20 лунный день

Луна в Рыбах, убывающая Луна

В целом благоприятный день для стрижки и окрашивания волос

Если Вы нуждаетесь в новых деловых контактах и партнерах, то сегодня стоит красить волосы растительными красителями. Прическа не должна быть сложной, лучше чаще расчесывать волосы, это придаст энергию и силы.

11 июля 2020 – суббота – 20, 21 лунный день

Луна в Овне, убывающая Луна

Благоприятный день для окрашивания волос

Стрижка в этот день может негативно сказаться на состоянии волос и их внешнем виде. Но если очень хочется сходить в салон – запишитесь к колористу на окраску. Также можно сделать массаж головы, приток крови к корням волос ускорит их рост и улучшит общее состояние.

12 июля 2020 – воскресенье – 21 лунный день

Луна в Овне, убывающая Луна

Благоприятный день для окрашивания волос

Чтобы привлечь к себе правильных и в первую очередь нужных вам людей, стоит покрасить волосы в светлый тон. Для привлечения космической энергии следует использовать в сегодняшней прическе металлические заколки и украшения.

13 июля 2020 – понедельник – 21, 22 лунный день

Луна в Овне, третья четверть

Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос

Новая стрижка позволит повысить вашу значимость в окружении. Но не стоит стричься слишком сильно, так как в убывающую луну волосы растут медленнее. Для улучшения общего благосостояния стоит покрасить волосы в естественный цвет.

14 июля 2020 – вторник –22, 23 лунный день

Луна в Тельце, убывающая Луна

В целом благоприятный день для стрижки и окрашивания волос

Не стоит откладывать стрижку, намеченную на сегодня, новая прическа, помимо новых положительных эмоций, придаст волосам сил и энергии, их внешний вид кардинально измениться в лучшую сторону.

15 июля 2020 – среда – 23, 24 лунный день

Луна в Тельце, убывающая Луна

Благоприятный день для стрижки

Именно в этот день новая стрижка одарит вас огромным количеством энергии. Стригите волосы, если хотите сохранить новую прическу надолго. Объемные локоны в вашей укладке привлекут позитивную энергию.

16 июля 2020 – четверг – 24, 25 лунный день

Луна в Близнецах, убывающая Луна

В целом неблагоприятный день для стрижки

Обладательницам коротких стрижек сегодня лучше не посещать парикмахера. Стрижка существенно ускорит рост волос, сделает их непослушными. Прическа сегодня должна быть легкой, воздушной, не стоит утяжелять ее чересчур большими декоративными элементами, лучше вовсе от них отказаться.

17 июля 2020 – пятница – 25, 26 лунный день

Луна в Близнецах, убывающая Луна

Неблагоприятный день для стрижки

Стрижку сегодня стоит отложить, иначе можете оказаться во власти грусти и депрессии. Если Вам предстоит важная встреча, на которой вы должны произвести впечатление, стоит задуматься об окраске волос в естественный цвет натуральными красителями.

18 июля 2020 – суббота – 26, 27 лунный день

Луна в Близнецах, убывающая Луна

Благоприятный день для стрижки

Стричься сегодня – значит увеличить свою харизму и обаяние. Кардинальная смена цвета волос позволит запастись энергией здоровья и денежного благосостояния.

19 июля 2020 – воскресенье – 27, 28 лунный день

Луна в Раке, убывающая Луна

Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания

Для сухих и поврежденных волос будет крайне удачно сегодня провести оздоровительные и питательные процедуры. Если говорить о стрижке и окрашивании, их стоит отложить на другой день.

20 июля 2020 – понедельник – 28, 29, 1 лунный день

Луна в Раке, новая Луна

Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос

Стрижка сегодня позволит вам внутренне утвердиться, стать более уверенным. Короткая стрижка подойдет людям, планирующим кардинально изменить жизненные устои.

21 июля 2020 – вторник – 1, 2 лунный день

Луна во Льве, растущая Луна

Очень благоприятный день для стрижки

Вообще сегодня отличный день для посещения мастера-парикмахера. Удачно пройдут практически все процедуры с волосами, стрижка, укладка, окрашивание, тонирование, обесцвечивание.

22 июля 2020 – среда– 2, 3 лунный день

Луна во Льве, растущая Луна

В целом благоприятный день для стрижки

Если хотите увеличить свое материальное положение, самое время изменить длину волос. За остриженные волосы можно не беспокоиться – растущая Луна ускорит рост волос.

23 июля 2020 – четверг – 3, 4 лунный день

Луна в Деве, растущая Луна

Благоприятный день для окрашивания волос

Сегодня замечательно пройдет окрашивание, даже закрашивание седины и тонирование волос. Стрижка долго сохранит свою форму и позволит волосам набраться энергии и сил, они будут выглядеть лучше, кончики дольше не будут сечься.

24 июля 2020 – пятница – 4, 5 лунный день

Луна в Деве, растущая Луна

В целом благоприятный день для стрижки и окрашивания волос

Новая стрижка подарит вам вдохновение, придаст творческих сил и энергии! Для привлечения положительной энергии стоит сделать пышную, объемную прическу.

25 июля 2020 – суббота – 5, 6 лунный день

Луна в Весах, растущая Луна

Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос

Кардинально менять цвет волос в этот день не стоит, окончательный результат скорее всего не оправдает ваших ожиданий, то же самое касается кардинально коротких стрижек. Оздоровительные процедуры для волос принесут много пользы. Отдайте предпочтение легким маскам и натуральным травяным отварам либо посетите профессионала.

26 июля 2020 – воскресение – 6, 7 лунный день

Луна в Весах, растущая Луна

Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос

В этот день стрижка волос поможет набраться вдохновения и открыть в себе творческий потенциал. А покраска волос натуральными красителями в светлые тона — привлечь нужных людей.

27 июля 2020 – понедельник – 7, 8 лунный день

Луна в Скорпионе, первая четверть

Благоприятный день для стрижки

Чтобы повысить интуицию, подстригите волосы, чтобы стать увереннее в себе — стоит поэкспериментировать с окрашиванием волос. Стоит сделать легкую вьющуюся прическу, именно локоны позволят вам получить энергию природы.

28 июля 2020 – вторник – 8, 9 лунный день

Луна в Скорпионе, растущая Луна

Неблагоприятный день для стрижки и окрашивания волос

Вообще любое кардинальное воздействие на волосы сегодня не благоприятно. Чтобы не привлекать к себе негатив или несчастье, не стоит сегодня стричься. Окраска волос также не желательна, вы можете поставить под удар свое достоинство.

29 июля 2020 – среда – 9, 10 лунный день

Луна в Стрельце, растущая Луна

Благоприятный день для стрижки волос

Стрижка сегодня – отличная подстраховка от недугов и неудобств. Стричь волосы при растущей Луне благотворно скажется на их росте.

30 июля 2020 – четверг – 10, 11 лунный день

Луна в Стрельце, растущая Луна

Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос

Подстричь и покрасить волосы в естественный оттенок в этот день — равно подстраховке себя от неприятностей и негатива.

31 июля 2020 – пятница – 11, 12 лунный день

Луна в Стрельце, растущая Луна

Благоприятный день для стрижки и окрашивания волос

Стрижка сегодня позволит Вам сохранить здоровье и уберечься от негативной энергетики. Окраска волос растительными красителями облегчит решение вопросов бизнеса и работы.

Источник: bhub.com.ua