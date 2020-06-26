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Лунное затмение 5 июля 2020: Чем опасно и что нельзя делать в этот день

11:32 26.06.2020 Фото: pxhere.com
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Лунное затмение 5 июля характеризуется тем, что Земля отбросит на свой спутник очень слабую полутень.

Лунное затмение 5 июля 2020: Чем опасно и что нельзя делать в этот день
Лунное затмение 5 июля произойдет на оси Близнецы — Стрелец

5 июля 2020 года наступит лунное затмение, завершающее коридор затмений, который начался в июне. Все, что нужно об этом знать — дальше в статье.

Лунное затмение 5 июля характеризуется тем, что Земля отбросит на свой спутник очень слабую полутень. Оно произойдет на оси Близнецы — Стрелец.

Лунное затмение 5 июля: на что влияет?

Самые значимые изменения произойдут в сферах образования и информации. Многие люди должны будут поменять свои взгляды на отношение к жизни, найдут новые источники достоверной информации. Особого внимания потребует и общение с иностранцами, организация путешествий. Не исключено, что на смену прежним привычкам и правилам придут новые.

Лунное затмение 5 июля 2020: чем оно опасно?

Астрологи говорят, что лунное полутеневое затмение не такое опасное, как полное. Поэтому максимум проблем, которые нам грозят в этот период — плохая концентрация, низкий уровень продуктивности, плохая память, невысокая мотивация и вдохновение.

Ученые смотрят на ситуацию иначе — любые лунные и солнечные затмения ничем не опасны для жителей Земли.

Источник: Хочу

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