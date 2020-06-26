Что можно и что нельзя 26 июня 2020 года в день Акулины: опасно пить молоко

Православная церковь 26 июня чтит память святой Акулины, которая за несокрушимость своей веры была сначала посажена в темницу, а после предана жестоким мукам и казни.

Именно в этот день начинали сеять гречку

С юных лет Акулина стремилась как можно больше людей заставить поверить во Спасителя. Ее врожденный дар убеждения помогал ей добиваться своей благостной цели, однако все изменилось, когда начались гонения на христиан.

В народе Акулину прозвали Гречишницей, именно в этот день начинали сеять гречку. Считалось, что посеянная на Акулину гречиха даст богатые урожаи. На Руси говорили: «Гречневая каша матушка наша, а хлеб ржаной – отец наш родной».

Кроме того, на Акулину начинали собирать в лесах землянику. Из спелых ягод варили компоты да варенье.

Хозяйки готовили кашу и выставляли ее за ворота, чтобы бедные люди могли наесться вдоволь.

Домашний скот выводили на улицу ранним утром, а к обеду заводили в стойла и хлевы. Дело в том, что на Акулину появлялось множество насекомых, которые донимали и нещадно жалили коров, лошадей и других домашних животных.

На Акулину переставали пить молоко. В народе говорили, что оно становится опасным для здоровья, поскольку коровы могли заразиться бешенством от насекомых. В связи с этим даже возникла народная поговорка: «С Акулины и до середины июля скот от жары и оводов бесится», — считали наши предки.

Источник: today