Утонул 9-летний брат-близнец в реке Бердь Искитимского района. Тело достали спасатели Бердска

Трагедия произошла днем, 25 июня

Достали тело утонувшего 9-летнего мальчика из реки Бердь Искитимского района спасатели Бердска вчера, 25 июня. Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского поисково-спасательного отряда МЧС России Сергей Козин, два 9-летних брата отдыхали на берегу и решили перейти речку вброд. Неожиданно они оступились и стали тонуть. Одного из них удалось спасти одному отдыхающему поблизости человеку. Второй брат-близнец утонул. На поиски выехали три водолаза БПСО.

— Водолазы работали два часа. Тело ребенка обнаружено на глубине двух метров на 55-й минуте поиска во время работы второго специалиста, — рассказал Сергей Козин сегодня, 26 июня.

Тем временем в следственные органы поступило сообщение о том, что в= Искитиме на пляже в микрорайоне «Индустриальный» в реке Бердь утонул 9-летний ребенок. На место происшествия незамедлительно выехал следователь СК России. По данному факту следственным отделом по Искитимскому району СУ СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, потерпевший вместе с друзьями пришли на пляж без сопровождения взрослых и решили искупаться. В какой-то момент мальчика начало уносить течением. Ребята пытались спасти мальчика, однако их попытки оказались безуспешными. О случившемся они сообщили родителям.

В рамках проверочных мероприятий следователем СК России проведен осмотр места происшествия, опрашиваются родственники погибшего ребенка и очевидцы случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие случившемуся, с целью принятия мер профилактического характера для недопущения подобных фактов в будущем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Следственное управление СК по Новосибирской области напоминает жителям региона: на территории Новосибирской области официально открытых пляжей нет, купание запрещено.