«Жить не могу без ОСАГО!» Обиделись операторы техосмотра, теряя около 1,5 млрд руб в месяц

В сфере ТО занято около 30 тыс. техэкспертов и 10–13 тыс. человек обслуживающего персонала

Совокупные потери отрасли они оценивают в 1,4–1,68 млрд руб. в месяц. В обращении президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину представители более ста компаний просят способствовать отмене введенных из-за коронавируса норм, включить отрасль в перечень пострадавших от пандемии, установить налоговые каникулы для компаний и разработать новую методику расчета стоимости ТО. В Российском союзе автостраховщиков считают, что «операторы не совсем понимают, что происходит». В Госдуме также не согласны с призывами править новые нормы.

Письмо президенту Владимиру Путину, премьеру Михаилу Мишустину и спикеру Госдумы Вячеславу Володину направили 120 операторов техосмотра в связи с «осложненной» ситуацией на рынке (есть у “Ъ”). В 2019 году, напомним, Госдума приняла законопроект о реформе ТО: диагностические карты переводят в электронный вид; вводится фотосъемка процесса ТО; растут штрафы для операторов, торгующих картами; вводится штраф 2 тыс. руб. за езду без ТО для водителей. Нововведения должны были заработать в июне 2020 года, но из-за пандемии срок передвинули на 2021–2022 годы. При этом Госдума с подачи Минэкономики и ЦБ с апреля 2020 года установила новую периодичность ТО (новые легковые машины до четырех лет проверку теперь могут не проходить, четырех-десяти лет — каждые два года, старше десяти лет — каждый год). До 30 сентября ОСАГО можно оформить без диагностической карты.

В итоге получается, что страховая компания без заключения о возможности безопасного использования транспортного средства допускает его к участию в движении,— пишут операторы в обращении.— Неисправный автомобиль несет существенную опасность».

Критикуют они и решение по увеличению периодичности ТО: за четыре-пять лет эксплуатации у автомобиля может быть «достаточно большой» пробег и «серьезные неисправности, которые также могут привести к смертельным ДТП». Основная же проблема, на которую жалуются компании,— тяжелое экономическое положение всей отрасли. Из-за «необязательного» ТО при оформлении полисов уменьшился поток машин, приезжающих на диагностику. В сфере ТО занято около 30 тыс. техэкспертов и 10–13 тыс. человек обслуживающего персонала, для выплаты им зарплат нет средств. В перечень пострадавших от коронавируса отраслей техосмотр власти не включили, получить кредит по 0% для выплат зарплаты невозможно. «Операторам приходится работать себе в убыток, обрекая свой бизнес на банкротство,— пишут компании.— До 30 сентября на пунктах техосмотров посетителей не будет, и, как нам выживать в данной ситуации, неизвестно». Ущерб отрасли (всего зарегистрировано около 5 тыс. операторов) оценивается в 60–70 млн руб. в день, посчитал по просьбе “Ъ” один из авторов письма, гендиректор тюменской ООО «Энергоресурс» Леонид Блувштейн, или 1,4–1,68 млрд руб. в месяц.

Компании просят отменить закон, позволяющий получать полис ОСАГО без подтверждения техосмотра, а ранее запланированную реформу запустить уже с 1 января 2021 года, а не поэтапно к 1 марта.

Отрасль ТО нужно включить в перечень пострадавших от пандемии, установив «налоговые каникулы» для компаний. Авторы письма также просят разработать новую методику расчета стоимости прохождения ТО (сейчас тарифы устанавливают регионы по методике 2012 года, в ряде субъектов они не превышают 200–300 руб.), а также сделать куратором отрасли ГИБДД. Глава некоммерческого партнерства станций диагностики «Безопасность и транспорт» (объединяет 60 операторов) Ярослав Васичков заметил, что главная проблема — перенос сроков реформы. «Ее можно было запустить в июне, добросовестные операторы ждали и готовились к ней,— говорит эксперт.— Благодаря штрафам за нарушение сроков прохождения ТО начали бы приезжать машины, операторы смогли нормально просчитать бизнес. Жулики, торгующие диагностическими картами, постепенно бы исчезли. Но зачем-то решили оставить все как есть еще на два года».

В течение двух-трех лет система ТО будет кардинально меняться, пояснил “Ъ” заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов. «Операторы не совсем понимают, что происходит, в итоге критика получалась односторонняя и необъективная»,— говорит он. Господин Ефремов не поддержал недовольства по поводу новой периодичности проверок. «Корейские, японские автопроизводители давно перешли на пятилетнюю гарантию, зачем лишний раз гонять автовладельца на проверку? Понятно, что операторы переживают за свой бизнес, но лучше все-таки подумать о водителях»,— говорит он. Временная отвязка полисов от диагностических карт — неизбежная мера, поясняет господин Ефремов. В Москве и области в первую очередь (на них приходится 30% всего автопарка России) пункты ТО закрыли из-за пандемии, а транспорт должен был ездить, доставка продуктов, лекарств не останавливалась. «Поскольку без полиса выезжать нельзя, было решено ввести временное правило — оформлять страховку без карты,— поясняет он.— В противном случае транспортное сообщение остановилось бы. Такси и автобусы, к примеру, обязаны проходить ТО дважды в год». При этом РСА поддерживает призывы операторов по пересмотру тарифов.

Новую методику готовит ФАС, надеюсь, к сентябрю-октябрю это будет сделано,— отмечает господин Ефремов.— В целом, наверное, государство должно обратить больше внимания на ситуацию с операторами, оказать им помощь».

Руководство Госдумы уполномочило дать ответ представителям отрасли главу комитета Госдумы по транспорту Евгения Москвичева. Проблемы операторов не в законе, а в том, что «70% транспорта стоит, никто не едет проверяться», заявил он “Ъ”. Депутат подчеркнул, что вопросы поддержки бизнеса решает правительство. Получить комментарий от Минэкономики (куратор реформы ТО) 24 июня не удалось. Ранее в ведомстве заявляли, что изменение периодичности проверок позволит сэкономить автовладельцам до 20 млрд руб. за три года.

Источник: Коммерсант