26.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Наслаждайтесь! Жаркая погода до +32 градусов тепла задержится в Бердске 26 июня

08:44 26.06.2020 Фото: pexels.com
0

Лишь в отдельных районах будут кратковременные дожди, грозы, по востоку преимущественно без осадков, ночью и утром местами дымки, туманы. Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 13 м/с, днём до 16 м/с.

Наслаждайтесь! Жаркая погода до +32 градусов тепла задержится в Бердске 26 июня
Теплый июнь радует сибиряков

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, по востоку преимущественно без осадков, ночью и утром местами дымки, туманы. Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 13 м/с, днём до 16 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17°C, местами +6, +11°C, днем +27, +32°C, местами +21, +26°C.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нравится погода?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Аномалии в погоде ждут жителей России в конце июня, заявил Гидрометцентр
09:30 26-06-2020
Аномалии в погоде ждут жителей России в конце июня, заявил Гидрометцентр
Почему полезнее быть "жаворонком" и ложиться спать не позже 22.00, объяснили ученые
09:27 26-06-2020
Почему полезнее быть
"Юджин-сервис": Перепад напряжения? Сгорела техника? Обращайтесь к нам
09:19 26-06-2020
БердскНе отобрали 7-летнюю девочку с истощением у пьющей матери в Искитиме. Их вместе увезли в Новосибирскую областную больницу
09:15 26-06-2020
Не отобрали 7-летнюю девочку с истощением у пьющей матери в Искитиме. Их вместе увезли в Новосибирскую областную больницу
Новое обращение к нации готовит Путин 29 июня
09:01 26-06-2020
Новое обращение к нации готовит Путин 29 июня
Не знаете где сдать тест на коронавирус? 761 лаборатория проводит анализы, заявил Роспотребнадзор
09:00 26-06-2020
Не знаете где сдать тест на коронавирус? 761 лаборатория проводит анализы, заявил Роспотребнадзор
Ксения Собчак сломала нос и получила сильное сотрясение мозга после неудачного падения. Понадобилась срочная операция
08:57 26-06-2020
Ксения Собчак сломала нос и получила сильное сотрясение мозга после неудачного падения. Понадобилась срочная операция
АН «Ленинград»: Продам дачу снт "ВЕГА-1". Срочно!
08:49 26-06-2020
АН «Ленинград»: Продам дачу снт
БердскНаслаждайтесь! Жаркая погода до +32 градусов тепла задержится в Бердске 26 июня
08:44 26-06-2020
Наслаждайтесь! Жаркая погода до +32 градусов тепла задержится в Бердске 26 июня
"Жить не могу без ОСАГО!" Обиделись операторы техосмотра, теряя около 1,5 млрд руб в месяц
08:36 26-06-2020