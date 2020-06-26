Наслаждайтесь! Жаркая погода до +32 градусов тепла задержится в Бердске 26 июня

Лишь в отдельных районах будут кратковременные дожди, грозы, по востоку преимущественно без осадков, ночью и утром местами дымки, туманы. Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 13 м/с, днём до 16 м/с.

Теплый июнь радует сибиряков По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, по востоку преимущественно без осадков, ночью и утром местами дымки, туманы. Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 13 м/с, днём до 16 м/с. Температура воздуха ночью +12, +17°C, местами +6, +11°C, днем +27, +32°C, местами +21, +26°C.

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