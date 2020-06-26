3 лучших кроссовера из Китая стоимостью до 1 млн рублей

Машины в кузове CUV из КНР стали полноправными представителями одного из самых востребованных сегментов авто.

Changan CS35 предлагается от 879 900 рублей рублей

Главные преимущества — это комфортабельность, яркий современный дизайн, вместительность и, конечно же, приятная стоимость по сравнению с европейскими или японскими аналогами.

Эксперты решили проанализировать российский авторынок на наличие лучших по всем параметрам китайских кроссоверов прямиком от дилерских центров при единственном условии — цена а/м не должна превышать один миллион рублей.

Итак, первая позиция в топ три отдана производителю Changan с его моделью CS35. Кроссовер оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем на 113 л. с. при 152 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 5-диапазонная механическая или автоматическая КПП. Changan CS35 предлагается от 879 900 рублей рублей.

Второе место заслужено получила компания Lifan и её X60.

Этот кроссовер может похвастаться отличным вместительным салоном с хорошим обзором и объёмным багажником на 405 литров при относительно небольших размерах. Кстати, багажник легко увеличивается если сложить задние кресла. Модель имеет под капотом бензиновый 128-сильный ДВС. На выбор идут механическая КПП на пять передач или вариатор. Крутящий момент в пике — 162 Нм. Первоначальная стоимость Lifan X60 начинается от 769 900 рублей (комплектация Basic MT).

И замыкает топ три кроссовер Tiggo 4 от производителя Chery.

Автомобиль выполнен на базе T1Х и может гордиться своей отличной управляемостью и устойчивостью в поворотах. Базовая комплектация стоит 979 тысяч рублей, что полностью подходит для изначального бюджета. У этого кроссовера объём двигателя два литра, мощность заявлена в 122 л. с. при 180 Нм крутящего момента. Коробка передач при бюджете до миллиона рублей будет 5-ступенчатой «механикой». В опциях начальной версии также числятся: климат-контроль, задние датчики парковки, обогрев сидений и др.

Источник: gismeteo