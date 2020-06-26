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Образование / Общество

Учиться дистанционно снова будут школьники после пандемии COVID-19

11:53 26.06.2020 Фото: Википедия
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Опыт перевода школьников на онлайн-обучение во время пандемии будет использован в дальнейшем при вспышках простудных заболеваний в России.

Учиться дистанционно снова будут школьники после пандемии COVID 19
Система онлайн-обучения нуждается в доработке

Врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев отметил, что вспышки простудных заболеваний происходят в стране каждую весну и осень. Удаленное обучение во время болезни позволит школьникам не пропускать занятия.

«Вот сейчас делать надо так, чтобы эти вспышки — иногда по полкласса дома сидят — проходили незаметно для тех даже, кто болеет, без ущерба. Чтобы он мог подключиться к родному классу, посмотреть, как проходит урок и даже поучаствовать в уроке», — отметил Музаев.

Врио главы Рособрнадзора добавил, что система онлайн-обучения нуждается в доработке. Чтобы довести ее до ума потребуется еще несколько лет, однако «это делать надо», подчеркнул Музаев.

Музаев отметил, что в этом году в пунктах проведения ЕГЭ будут обеспечены все необходимые меры безопасности. Кроме того, организаторы экзамена обязаны носить маски и перчатки, для выпускников обязательность их ношения определяет глава региона. Также в Рособрнадзоре рекомендовали привлекать к организации ЕГЭ молодых преподавателей.

Источник: zelv

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