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«О чем говорить с человеком больным?»: из-за чего разгорелся скандал между Любовью Успенской и ее дочерью

11:51 26.06.2020 Фото: страница Любови Успенской в соцсетях
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Королева русского шансона Любовь Успенская назвала причину, из-за которой у нее произошел серьезный конфликт с дочерью Татьяной Плаксиной.

О чем говорить с человеком больным?: из за чего разгорелся скандал между Любовью Успенской и ее дочерью
Успенская отметила, что решить проблему обычным откровенным разговором с дочерью было невозможно

По ее словам, ею послужила пагубная зависимость девушки.

«Наркотики», — без раздумий ответила певица на соответствующий вопрос во время интервью для YouTube-шоу «Алена, блин!». По мнению звезды, наркотики совершенно уничтожили девушку, которая всегда отличалась умом, пониманием, и была настоящей подругой для своей знаменитой матери.

Они же стали причиной аварии, которая произошла во время отдыха Плаксиной на Коста-Рике в 2018 году. Тогда наследница Успенской упала с велосипеда и сломала челюсть, потеряв при этом пять зубов. За год реабилитации она перенесла две операции.

«Эта авария просто ее уничтожила. Я делала все, чтоб ее спасти. Я столько денег вложила, столько сил. Эти операции, переезды», — вспомнила исполнительница.

Успенская отметила, что решить проблему обычным откровенным разговором с дочерью было невозможно, поскольку та не воспринимала слов и была слишком самоуверенной. «О чем говорить с человеком больным? Она хотела мне доказать, что она независима, не нуждается в деньгах на операции. Она даже не понимает, что сколько стоит. < …> Она говорит: «я сама», «я все сделаю, у меня в Америке квартира, я ее продам». У нее были безумные всякие мысли, она даже не понимала, что говорила. Это все, поменялось сознание», — призналась звезда.

Певица заявила, что не считает нужным просить у дочери прощения, поскольку не понимает, за что. Она также добавила, что не ждет такого шага от девушки. «Я хочу одного: чтобы она осознала, что она сделала, чтобы она пришла в себя. Даже находясь за океаном пусть она будет счастлива. От этой мысли я буду счастлива», — резюмировала Успенская.

Тем временем Плаксина недавно неожиданно обратилась к матери после конфликта — опубликовала в своем Instagram послание для звезды. В сумбурном посте она поблагодарила Успенскую «за нюх» и призналась, что начинает «чувствовать запахи». Однако при этом пригрозила родительнице, что играть с ней не стоит, отмечает портал «Утро.ру».

Источник: zelv

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