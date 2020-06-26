Новое обращение к нации готовит Путин 29 июня

Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию. Основной закон вносятся не каждый год, и долг главы государства — сказать о них перед плебисцитом.

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Президент Владимир Путин может выступить с новым обращением к гражданам в связи с голосованием по поправкам в Конституцию. Оно планируется на понедельник, 29 июня, рассказали источники РБК.

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию. В качестве основной даты обращения рассматривается понедельник, 29 июня, рассказали РБК четыре источника, близких к Кремлю.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК о планах главы государства по новому обращению и его дате. Источники «Интерфакса» ранее говорили, что среди возможных дат обращения рассматривается также 30 июня.

В обращении Путин может разъяснить значимость вынесенных на голосование поправок, дать свою интерпретацию им, говорит один из близких к администрации президента источников. Поправки в Основной закон вносятся не каждый год, и долг главы государства — сказать о них перед плебисцитом, это важный формат коммуникаций с гражданами, добавляет другой собеседник РБК. Ожидается также, что Путин призовет принять участие в голосовании тех, кто еще не сделал это, говорят три близких к Кремлю источника.

Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/politics/25/06/2020/5ef4baf39a7947d5fdd0405c?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Источник — РБК