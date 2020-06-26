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Певец Шура будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

11:45 26.06.2020 Фото: стоп-кадр с видео
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Он уже подготовил сценарий собственных похорон. Решение основных вопросов, связанных с погребением, он взял на себя, чтобы меньше хлопот было родным.

Певец Шура будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве
Свою собственную кровать певец хочет пустить потом на ограду

Напомним, что в 2003 году исполнителю диагностировали рак. Ему пришлось не только пройти 18 сеансов химиотерапии, но и радикально изменить свой образ жизни, отказавшись от употребления наркотиков.

Выздоровление певца врач назвал чудом. После исцеления в лексикон Шуры вошло латинское выражение memento mori, что переводится как «помни о смерти».

Известно, что хоронить певца будут в Москве на Троекуровском кладбище, у него там есть участок, подаренный другом.

Гроб будет с двумя дверями, его ориентировочная цена — 400 тысяч рублей.

Свою собственную кровать певец хочет пустить потом на ограду.

По его словам, такое решение ему подсказали. Шура рассказал, что грузчики несли его мебель мимо сидевших соседских бабушек, которые сравнили спинку кровати с «оградкой». На памятнике будет написано «Твори добро», решил певец.

Источник: zelv

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