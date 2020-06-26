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Не терпится: Проголосовали больше 2 тыс. человек по поправкам в Конституцию за 25 июня в Бердске

12:15 26.06.2020, Алина Бурова Фото: Алины Буровой
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Случаев помещения избирателей в изолятор не было. Все меры о противодействии распространения коронавируса на участках соблюдены

Не терпится: Проголосовали больше 2 тыс. человек по поправкам в Конституцию за 25 июня в Бердске
25 июня в России началось голосование по поправкам в Конституцию

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в избирательной комиссии города Бердска общее количество участников голосования по поправкам в Конституцию РФ на 25 июня составило 2149 человек.

— В помещении участковой комиссии проголосовало 1948 избирателей. По месту фактического нахождения — 147. Также было организовано голосование для групп участников избирателей на придомовых территориях. По решению нашей комиссии определяются такие места, выезжает участковая комиссия и осуществляется голосование. Таким образом, осуществлялся 1 выезд на придомовую территорию там проголосовало 54 человека. Всего 2149 избирателей сделали свой выбор, — пояснили в ТИК.

Напомним, что голосование продлится до 1 июля включительно — в этот день в России состоится Общероссийский день голосования.

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От редакции

Голосовали?

Аноним, 26 июня 2020 13:24
Так бы против свалки голосовали.
Или все голосовавшие тащатся от дыма со свалки?

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