Не терпится: Проголосовали больше 2 тыс. человек по поправкам в Конституцию за 25 июня в Бердске

Случаев помещения избирателей в изолятор не было. Все меры о противодействии распространения коронавируса на участках соблюдены

25 июня в России началось голосование по поправкам в Конституцию

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» в избирательной комиссии города Бердска общее количество участников голосования по поправкам в Конституцию РФ на 25 июня составило 2149 человек.

— В помещении участковой комиссии проголосовало 1948 избирателей. По месту фактического нахождения — 147. Также было организовано голосование для групп участников избирателей на придомовых территориях. По решению нашей комиссии определяются такие места, выезжает участковая комиссия и осуществляется голосование. Таким образом, осуществлялся 1 выезд на придомовую территорию там проголосовало 54 человека. Всего 2149 избирателей сделали свой выбор, — пояснили в ТИК.

Напомним, что голосование продлится до 1 июля включительно — в этот день в России состоится Общероссийский день голосования.