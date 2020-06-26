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Почему не получили 10 000 рублей от Путина в июне и получат ли в июле дети до 16 лет в России, Новосибирске и Бердске. Возможные причины

11:30 26.06.2020, Марина Волкова Фото: pixabay.com
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Если заявление ранее не подавалось, то указанная дополнительная выплата будет осуществлена также автоматически на основании поданного заявления на выплату до 3 лет или на выплату от 3 до 16 лет.

Почему не получили 10 000 рублей от Путина в июне и получат ли в июле дети до 16 лет в России, Новосибирске и Бердске. Возможные причины
Выплату в 10 тыс. рублей семьи с детьми получат уже в июле
Сюжет: Все пособия Путина
Почему не получили 10 000 рублей от Путина в июне и получат ли в июле дети до 16 лет в России, Новосибирске и Бердске. Возможные причины

Почему не получили 10 000 рублей от Путина в июне и получат ли в июле дети до 16 лет в России, Новосибирске и Бердске. Возможные причиныПочему вы не получили пособие в 36 тыс. рублей на детей от 3 до 7 лет в Бердске. 3 возможные причиныЕщё 169 новостей

Получат ли 10 000 рублей в июле от президента Владимира Путина 16-летние россияне, не получившие деньги в июне? Напомним, 23 июня президент России Владимир Путин в очередной раз обратился к нации и анонсировал новые выплаты семьям с детьми. Речь идет как раз о 10 000 рублей. Но только в этот раз глава государства велел выплатит деньги всем детям от рождения до 16 лет.

Стоит отметить, что по 10 000 рублей в июле 2020 года получат все дети, рожденные с 11.05.2004 по 30.06.2020 года включительно. Все полагающиеся дополнительные выплаты будут произведены на основе ранее поданного заявления — тому же получателю и по тем же реквизитам.

Если заявление ранее не подавалось, то указанная дополнительная выплата будет осуществлена также автоматически на основании поданного заявления на выплату до 3 лет или на выплату от 3 до 16 лет, гласит портал Госуслуг. Очевидно, что те дети, которые получили отказ на выплату в июне, снова лишатся денег.

ДОСЛОВНО от Владимира Путина

-И, наконец, самой масштабной мерой поддержки стала единовременная выплата в июне 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от трёх до 16 лет.

Эти средства в трудную минуту стали подспорьем для российских семей. Вместе с тем, экономика в полную силу ещё не заработала, а безработица подросла. Трудности ещё не отступили. В этой связи считаю необходимым ещё раз, в июле выплатить дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растёт около 28 миллионов детей.

Сразу обращаю внимание: тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая, июльская, будет проведена автоматически. Подавать повторное заявление на оказание этой помощи, собирать какие-то справки не надо. Такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трёх лет. А те, кто по каким-то причинам ещё не обращался за поддержкой, могут это сделать просто и удобно – дистанционно или через отделение Пенсионного фонда – и получить выплату без задержек, как и все – в июле.

Почему отказали в выплате в 10 000 рублей:

  • Отсутствие права на выплату в связи с несоответствием возраста ребенка. Напомним, деньги полагаются детям, рожденным с 11.05.2004 по 30.06.2017 года включительно;
  • лишение или ограничение родительских прав в отношении ребенка;
  • смерть ребенка, на которого подается заявление о ежемесячной выплате;
  • недостоверные сведения в заявлении.
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