Только детские руки мелькали из водоворота в реке: два десятилетних мальчика тонули в Берди на пляже в соседнем Бердску Искитиме

Мальчики ушли на пляж без разрешения родителей и попали в одну из воронок. Историю жуткого случая рассказал их мать Наталья.

Вытащили из воды на Индустриальном пляже в Искитиме двух десятилетних мальчиков

25 июня чуть не утонули два мальчика на пляже в Индустриальном микрорайоне в Искитиме. Десятилетние Кирилл и Миша ушли на пляж без разрешения родителей. По словам матери Кирилла, он уже не раз самостоятельно уходил на пляж: они договаривались с мамой не заходить глубже, чем по грудь, купаться только с 14-тилетним приятелем и под присмотром спасателя. Эту историю «Курьер. Среда. Бердск» рассказала мама мальчиков Наталья сегодня, 26 июня.

— Он поздний ребенок, — рассказывает Наталья Иванова, мать Кирилла, — делает все так, как ему надо. Его хоть наказывай, хоть не наказывай: поперечный мальчик. Он говорит «Ты бы ведь меня не отпустила», я отвечаю: «Конечно бы не отпустила».

Мальчики зашли по пояс, но на Индустриальном пляже всюду воронки – в одну из этих воронок и провалились Миша и Кирилл.

К счастью, Александр Бутин и Виталий Белкин смогли оперативно вытащить мальчиков из воды и позвонить матерям. В реанимации они не нуждались и попали в палату стационара. Педиатр сказала: «Можете забрать их домой, но если вода попала в легкие, может развиться через сутки пневмония», поэтому для подстраховки их оставили в отделении. Обещают, что Кирилла и Мишу выпишут уже сегодня. Мальчики до сих пор находятся в шоковом состоянии.

— Я не могу представить, что моего ребенка сейчас бы не было в живых, поэтому я стараюсь сильно не вникать в то, что произошло на пляже, — сообщила мама Кирилла.

25 июня в реке Бердь утонул 9-летний брат близнец, а в этот же день на пляже в микрорайоне «Индустриальный» в Искитиме утонул еще один 9-летний ребенок.