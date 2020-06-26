Улицы литераторов и купцов ждет новая учесть: Что сделают на ул. поэта Сорокина Бердска на 39 млн. руб., уточнил директор УКСа Антонов

Работы также проведут на ул. Купца Горохова. Приступят ориентировочно 2 июля. Что именно сделают — читайте в тексте.

Улица Поэта Сорокина находится недалеко от стройплощадки

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник УКС Бердска Антон Антонов на оперативном штабе, проведение дорожных работ выполняется успешно. Многие проекты запланированы и будут осуществляться в ближайшее время.

— В настоящее время у нас осуществляется контракт на строительство дороги Поэта Сорокина. Планируется проведение 2-го этапа. Сумма заключенного контракта составляет 39 млн. 318 тыс. рублей. Организация, которая приступает к проведению второго этапа, хорошо зарекомендовала себя. В данный контракт входит улучшение 553 метров автомобильной дороги в рамках проекта. В проект входит благоустройство тротуаров с двух сторон, ограждение, освещение. Также будет произведена установка светофорного объекта на ул. Купца Горохова. К работе ориентировочно приступят 2 июля. Окончание работ планируется к открытию новой школы в Бердске до 1 сентября 2020 года, — сообщил Антон Владимирович.

Мы будем следить за развитием событий.