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Улицы литераторов и купцов ждет новая учесть: Что сделают на ул. поэта Сорокина Бердска на 39 млн. руб., уточнил директор УКСа Антонов

11:39 26.06.2020, Алина Бурова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Работы также проведут на ул. Купца Горохова. Приступят ориентировочно 2 июля. Что именно сделают — читайте в тексте.

Улицы литераторов и купцов ждет новая учесть: Что сделают на ул. поэта Сорокина Бердска на 39 млн. руб., уточнил директор УКСа Антонов
Улица Поэта Сорокина находится недалеко от стройплощадки

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник УКС Бердска Антон Антонов на оперативном штабе, проведение дорожных работ выполняется успешно. Многие проекты запланированы и будут осуществляться в ближайшее время.

— В настоящее время у нас осуществляется контракт на строительство дороги Поэта Сорокина. Планируется проведение 2-го этапа. Сумма заключенного контракта составляет 39 млн. 318 тыс. рублей. Организация, которая приступает к проведению второго этапа, хорошо зарекомендовала себя. В данный контракт входит улучшение 553 метров автомобильной дороги в рамках проекта. В проект входит благоустройство тротуаров с двух сторон, ограждение, освещение. Также будет произведена установка светофорного объекта на ул. Купца Горохова. К работе ориентировочно приступят 2 июля. Окончание работ планируется к открытию новой школы в Бердске до 1 сентября 2020 года, — сообщил Антон Владимирович.

Мы будем следить за развитием событий.

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От редакции

Ждете ремонта дорог?

Аноним, 26 июня 2020 12:03
То есть Поэта Сорокина дотянут до Рогачева?

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