Виновник смертельного ДТП получил условный срок в Бердске
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Виновник смертельного ДТП получил условный срок в Бердске

11:08:306/26/2020
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Кроме этого его лишили водительских прав на два года.

25 июня судья Татьяна Васюхневич провозгласила приговор Алексею Тонких. Он признан виновным по части 3 ст. 264 Уголовного кодекса РФ: нарушение правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть человека. Жёсткая авария произошла 2 декабря прошлого года на улице Первомайской. Там столкнулись три автомобиля: «Тойота Креста», «Хёндэ Солярис» от UBER и «Мицубиси». После ДТП медики скорой помощи увезли с места происшествия водителя «Тойоты», пассажирку «Мицубиси» и пассажира такси. Позже пассажир UBER скончался в больнице.

ДТП произошло из-за того, что автомобиль «Тойота Креста», шедший со стороны трассы в сторону улицы Ленина, по непонятным причинам вынесло на полосу встречного движения. Именно им и управлял Алексей Тонких. Суд вынес водителю приговор: 2,6 года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. На этот же срок мужчину лишили водительских прав.


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