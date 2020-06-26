Виновник смертельного ДТП получил условный срок в Бердске

Кроме этого его лишили водительских прав на два года.
Кроме этого его лишили водительских прав на два года.
25 июня судья Татьяна Васюхневич провозгласила приговор Алексею Тонких. Он признан виновным по части 3 ст. 264 Уголовного кодекса РФ: нарушение правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности смерть человека. Жёсткая авария произошла 2 декабря прошлого года на улице Первомайской. Там столкнулись три автомобиля: «Тойота Креста», «Хёндэ Солярис» от UBER и «Мицубиси». После ДТП медики скорой помощи увезли с места происшествия водителя «Тойоты», пассажирку «Мицубиси» и пассажира такси. Позже пассажир UBER скончался в больнице.
ДТП произошло из-за того, что автомобиль «Тойота Креста», шедший со стороны трассы в сторону улицы Ленина, по непонятным причинам вынесло на полосу встречного движения. Именно им и управлял Алексей Тонких. Суд вынес водителю приговор: 2,6 года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. На этот же срок мужчину лишили водительских прав.
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