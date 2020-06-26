Как изменится жизнь с 1 июля 2020 года для россиян: все новые и измененные законы

Пожилым опекунам вернут индексацию пенсий, специальный налоговый режим для самозанятых можно будет ввести во всех регионах, а в Москве займутся развитием искусственного интеллекта. Что еще изменится в июле?

1 июля. Регионы смогут предлагать самозанятым новый налоговый режим

Все регионы страны получат право вводить специальный налоговый режим для самозанятых. Прежде он действовал в 23 субъектах Федерации.

К преимуществам новых налоговых правил относят онлайн, не требующую личного присутствия, регистрацию, отсутствие отчётности, ведение предпринимательской деятельности без контрольно-кассовой техники, а также ставку 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц.

Для тех, кто оказывает услуги или продаёт товары физлицам, налоговая ставка составит 4%, а для тех, кто оказывает услуги юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, — 6%. Отчисление налога необходимо делать ежемесячно не позднее 25-го числа.

1 июля. Маркировка лекарств и обуви становится обязательной

Маркировка лекарств становится обязательной, при этом Правительство сможет предусмотреть особый регламент ввода в гражданский оборот лекарственных средств, которые произведены в РФ с 1 июля по 1 октября 2020 года.

Что касается лекарств, которые произведены за рубежом до 1 октября, то, по специальному решению кабмина, они могут быть ввезены в Россию без маркировки до 1 января 2021 года.

Нормы о переходном периоде для введения маркировки лекарств содержатся в законопроекте, который прошёл второе чтение в Госдуме. Разработать данные поправки пришлось после обращений ряда фармпроизводителей с жалобами на то, что ограничения, введённые из-за COVID-19, не позволили иностранным специалистам въехать в страну для донастройки оборудования для нанесения кодов.

С 1 июля обязательной становится и маркировка обуви. Помимо этого, после этой даты будет запрещена продажа немаркированных сигарет.

1 июля. Вузы будут обязаны организовывать практику для студентов

Практическая подготовка студентов станет частью программы обучения, при этом организовать её можно будет как в самой образовательной организации, так и на предприятиях.

Также российские вузы получат право предусматривать практику в сетевой форме.

Прежде обязательную практическую подготовку проходили только студенты, обучающиеся по четырём направлениям: это специалисты авиационного и железнодорожного транспорта, а также медицинские и фармацевтические работники. Новый закон распространяет это требование на все программы, в которых предусмотрено получение практических навыков.

1 июля. Пожилым опекунам вернут индексацию пенсий

Индексация пенсий работающим пенсионерам была приостановлена в 2016 году, причём к этой категории отнесены все пожилые люди, которые получают на регулярной основе то или иное вознаграждение. Попали под это положение и ушедшие на заслуженный отдых граждане, ставшие приёмными родителями и опекунами, которым выплачивается денежное вознаграждение из средств субъекта Федерации.

Согласно вступающему в силу закону, пожилые опекуны и попечители, исполняющие свои обязанности возмездно, не будут относиться к застрахованным лицам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование. То есть такие пенсионеры не будут приравниваться к работающим и им будут ежегодно индексировать их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней.

1 июля. Предельный возраст для ректоров государственных вузов повысили до 70 лет

Предельный возраст ректоров вузов, повышается с 65 до 70 лет. В отдельных случаях, предусмотренных федеральными законами, срок пребывания ректора или руководителя научной организации в должности может продлеваться и по достижении ими 70 лет. Речь, в частности, идёт о МГУ и СПбГУ.

Также закон ограничивает срок действия трудового договора с руководителями государственных и муниципальных вузов пятью годами. Этот пост можно будет занимать не более трёх сроков, если иное не предусмотрено законодательством.

Уставы научных и образовательных организаций необходимо привести в соответствие с законом до 31 декабря 2021 года.

1 июля. В Москве стартует эксперимент по развитию искусственного интеллекта

В столице будет установлен правовой режим для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ), а также последующего возможного использования результатов его применения​​​.

Принять участие в эксперименте смогут юрлица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Москвы и планирующие заниматься разработкой, созданием, внедрением, реализацией технологий ИИ и производством или оборотом отдельных товаров (работ, услуг) на их основе.

Срок проведения эксперимента составит пять лет. После этого власти оценят его эффективность и выяснят, в каких сферах экономики востребованы технологии искусственного интеллекта.

1 июля. Запрещается ввоз автобусов с правым рулём

Вступает в силу запрет на ввоз в Россию пассажирских автобусов, строительной спецтехники, самосвалов, экскаваторов, грузовиков с манипуляторами и тягачей с правым расположением руля.

Импорт легковых автомобилей с правым рулём потребует индивидуальной сертификации и получения свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, выдавать которые будут только аккредитованные испытательные лаборатории. Без этого документа не выдадут ПТС, а авто не поставят на учёт.

Изменены и правила оформления тюнинга: впредь для установления на автомобиль силовых бамперов, экспедиционного багажника или фаркопа, а также модернизации салона (например, заменить в нём штатные кресла), либо провести какой-то иной тюнинг, при регистрации машины в ГИБДД придётся проходить расширенные технические испытания.

Кроме того, с июля транспортные средства, имеющие более 8 мест для сидения и осуществляющие регулярные городские пассажирские перевозки, должны быть оснащены тахографами.

1 июля. Водителям придётся пройти тест на алкоголизм и наркоманию

Меняются правила медицинского освидетельствования водителей, впредь для получения медсправки им придётся пройти тестирование на алкоголизм и наркоманию.

Прежде для получения справки об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем нужно было получить заключения терапевта, офтальмолога, психиатра и нарколога. Для того чтобы иметь право заниматься коммерческими и пассажирскими перевозками, также нужно прийти на приём к неврологу, оториноларингологу и сделать электроэнцефалографию. Сдавать анализы на присутствие в организме психоактивных веществ и алкоголя обязаны были только те водители, у кого нарколог выявит симптомы «заболевания, являющегося медицинским противопоказанием к управлению транспортными средствами».

С 1 июля Минздрав своим приказом убрал из данных правил условие о выявлении наркологом определённых симптомов, сделав «определение наличия психоактивных веществ в моче» (наркотики) и «качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови» (алкоголь) обязательными для всех.

24 июля. Иностранцам могут разрешить сохранять своё гражданство при получении российского

Для всех соискателей российского гражданства отменяется требование об обязательном отказе от иностранного.

При этом уточняется, что МВД будет принимать от россиян уведомления о наличии или о прекращении гражданства иного государства и вести учёт таких заявлений по правилам, установленным кабмином.

Кроме того, предлагается исключить условие о пятилетнем сроке проживания в РФ и о подтверждении наличия средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, если они имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в состав СССР, и не получили гражданства этих государств, а также для иностранцев, состоящих в браке с россиянами и имеющими в этом браке общих детей. Аналогичное правило будет действовать и для иностранцев, имеющих хотя бы одного родителя — гражданина РФ и проживающего на территории России. С трёх лет до одного года сокращается обязательный срок ведения трудовой деятельности в РФ до подачи заявления о приёме в российское гражданство для тех, кто получил профессиональное образование в России после 1 июля 2002 года.

Право на подачу заявления о приёме российского гражданство в упрощённом порядке получат постоянно проживающие в РФ граждане Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины.

Кроме того

1 июля. На всех парковках общего пользования, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, мест отдыха, выделяется не менее 10 процентов мест для бесплатной парковки машин, управляемых инвалидами I, II групп, а также автомобилей, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.

1 июля. Людям с ограниченными возможностями при получении госуслуг не нужно будет предоставлять сведения об инвалидности. Это касается, в частности, выплаты различных компенсаций, приобретения за счёт маткапитала товаров и услуг для детей-инвалидов. Ведомства будут самостоятельно получать необходимые сведения в Пенсионном фонде РФ или из Федерального реестра инвалидов.

1 июля. Установлены правила расчёта и направления субсидий из федерального бюджета региональным бюджетам для софинансирования расходных обязательств на организацию бесплатного горячего питания учеников начальных классов общеобразовательных школ. В 2020 году на эти цели будет выделено 21,8 миллиарда рублей, в 2021 году — 43,6 миллиарда, в 2022 году — 43,6 миллиарда.

4 июля. Операторы электронных денежных средств будут обязаны заключать договоры об оказании операционных услуг и услуг платёжного клиринга исключительно с российскими организациями, информацию о таких переводах запретят передавать за рубеж. Исключением станут лишь трансграничные операции. Также запрещено предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства.

1 июля. По инициативе президента Владимира Путина, в июле на каждого ребёнка до 16 лет будет дополнительно выплачено по 10 тысяч рублей. Эти средства будут дополнительно предоставлены к ежемесячной выплате в пять тысяч рублей на детей до трёх лет или единовременной выплате 10 тысяч рублей на детей от трёх до 16 лет.

Источник: ПГ