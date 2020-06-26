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Жирные зеленые мухи с гниющей помойки налетают на дачников на остановке «Березка» в Бердске

13:00 26.06.2020, Галина Панчева Фото: Светланы Федоровны
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Помойка продолжает разрастаться. Вонь стоит такая, что ожидающим автобус приходится убегать далеко в сторону от остановки.

Жирные зеленые мухи с гниющей помойки налетают на дачников на остановке «Березка» в Бердске
Дачники подозревают,что на помойке уже завелись крысы

Гниющая помойка с каждым днем становится больше и зловоннее рядом с остановкой «Березка» на водозаборе в Бердске. На дачников уже начали налетать жирные зеленые мухи, размножающиеся на гниющих отходах.

— А мусор и ныне там, только еще в большем количестве. Вонь несусветная! Зараза так и прет, это в период инфекций. Сколько можно решать этот вопрос? Хотя бы перед выборами убрали эту заразу, — пояснила «Курьер. Среда. Бердск» дачница из СНТ «Березка» Светлана Федоровна.

По словам бердчанки, на остановке стоять просто невозможно. Приходится отходить подальше, чтобы дождаться автобуса.

— А там рядом и продуктовый киоск. Не знаю, как им разрешают работать в таких условиях. Много толстых зеленых мух. Особенно когда стоит безветренная погода. Крыс еще не видела, но не факт, что их там нет. Безобразие.

Светлана Федоровна утверждает, что дачники из «Березки» точно не сваливают мусор на эту помойку, у них его постоянно вывозят. Она считает, что его могут сбрасывать из транспорта по ходу движения. Как это решить эту проблему, дачница не знает. Но у остановки тоже есть хозяин. И если «накакали», уберите, а потом ищите виноватых, отметила дачница.

Как сообщил начальник административно-технической инспекции (АТИ) Павел Дятлов, они направили письмо в УЖКХ с просьбой включить в план работы уборку территории возле остановки «Березка». Специалисты АТИ продолжают искать лиц, ответственных за уборку территории.

— Мы рано или поздно отыщем правду. И мы найдем, как повлиять на людей, — подчеркнул Павел Викторович.

Начальник АТИ уверен, что сами дачники, а не проезжающие мимо на отдых, устроили свалку и продолжают ее множить.

— Где поставили один пакет с мусором, там через пять минут будет два, где два, там помойка. Виноваты сами люди. Жители Бердска целенаправленно не приезжают и мусор не сбрасывают. Песенка про то, что проезжающие сбрасываю мусор, стара. Кто хочет узнать, чей мусор, достаточно посмотреть, какой мусор сложен в пакет. Там столько мусора, что пляж должен быть, как в Сочи. И разговоры, про то, что это не мы, напоминают поведение детей в детсаду.

Напомним, от неимоверной вони задыхаются дачники на остановке «Березка» на водозаборе. Возле остановочного павильона члены садовых обществ устроили огромную помойку, куда сбрасывают всякую всячину. Дачники задавали вопрос: кто должен убирать свалку?

Обычно убирать подобные свалки заставляют садовые общества, в границы которых входит остановка, объяснил Павел Дятлов. Для того, чтобы не было подобной картины, СНТ должны устанавливать контейнеры, лучше на выездах из дачных обществ, и заключать договор с регоператором. Увозить их нужно практически ежедневно. А председатели экономят деньги. Мусор своевременно не вывозится, договоры не заключается. Поэтому и создаются такие свалки, подчеркнул Дятлов.

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От редакции

Рядом с вашим СНТ есть свалки?

Аноним, 26 июня 2020 13:07
эту свалку надо перетаскать через дорогу на дачу нового владельца.Все это,кроме пакетов с того участка.Тут и искать не надо виновника.Он никого не стесняясь выносит весь хлам с приобретенного участка.Этакий распальцованный мачо со своей такой же супругой
Аноним, 26 июня 2020 14:13
А все тупо наблюдают за этим безобразием молча?
А как же сознательность?
Или такой принцип что все молчат, а виноваты потом власти, а сами люди ведь такие белые и пушистые?
Таким под ноги, извиняюсь, гадить начни, так будут молчать, а потом пойдут в интернет ныть!
Аноним, 26 июня 2020 13:45
"Хотя бы перед выборами убрали эту заразу"
Извините, а кто конкретно убирать должен?
Насколько понимаю, это территория СНТ.
Вот пусть СНТ и убирает.
То есть люди сами гадят, а потом кивают на всех подряд перекладывая ответственность.
никакой сознательности

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