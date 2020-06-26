За опоздание на работу 26 июня вели уголовную ответственность

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 7 декабря 1987 года.

В списке 43 основных причин смерти в мире, потребление наркотиков стоит на 19-м месте (табак занимает второе место, а алкоголь — третье).

По оценкам ООН, смертность от употребления наркотиков в мире составляет от 0,5% до 1,3% от всех причин среди лиц в возрасте 15-64 лет.

Международный день в поддержку жертв пыток.

Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1997 года.

26 июня 1987 года вступила в силу Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Этот документ обязывает государства расследовать факты, привлекать к ответственности и наказывать виновных, а также обеспечивать компенсацию жертве. В настоящее время к Конвенции присоединились более 160 стран мира.

30 лет назад (1990) постановлением Президиума Академии наук СССР был учрежден Институт биологии гена АН СССР (ныне РАН).

Институт был создан на базе отдела молекулярно-генетических проблем Института общей генетики им. Н.И. Вавилова и части лаборатории биосинтеза нуклеиновых кислот Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта.

Сегодня это ведущий российский научно-исследовательский центр в области молекулярной и клеточной биологии. В его состав входят 23 научные подразделения: 15 лабораторий, 7 научных групп и центр коллективного пользования.

66 лет назад (1954) в Обнинске (Калужская область) заработала первая в мире атомная электростанция.

В 1951 году правительство СССР поручило физику Игорю Курчатову создать первую в мире атомную электростанцию, которая стала бы примером мирного применения атомной энергии. Спустя три года Обнинская АЭС с графито-урановым реактором АМ-1 («Атом Мирный») мощностью в 5 мегаватт дала первый промышленный ток.

Обнинск превратился в первый в мире наукоград, а опыт эксплуатации АЭС стал учитываться во время проектирования других, более мощных электростанций.

В 2002 году из экономических соображений реактор Обнинской АЭС был остановлен.

75 лет назад (1945) в СССР введено звание генералиссимус Советского Союза.

В России звание генералиссимуса впервые было пожаловано Петром I воеводе Алексею Шеину за успешные действия во втором Азовском походе. Официально это воинское звание было введено Воинским уставом 1716 года.

В СССР звание генералиссимуса было установлено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1945 года. На следующий день оно было присвоено Иосифу Сталину «за выдающиеся заслуги перед Советской Родиной в деле руководства всеми вооруженными силами государства во время Великой Отечественной войны». Сталин был единственным в СССР генералиссимусом.

79 лет назад (1941) экипаж бомбардировщика под командованием капитана Николая Гастелло совершил первый в истории Великой Отечественной войны таран вражеских сил.

Экипаж под командованием Гастелло на самолёте ДБ-3Ф вылетел для выполнения боевого задания в район дороги Молодечно — Радошковичи. В него входили штурман Анатолий Бурденюк, стрелок-радист Алексей Калинин и нижний люковой стрелок Григорий Скоробогатый. Самолёт Гастелло был подбит и лётчик направил охваченную пламенем машину на скопление автомашин и бензиновых цистерн противника. Все члены экипажа погибли.

Николаю Гастелло посмертно было присвоено звание Герой Советского Союза, а другие члены экипажа награждены орденами Отечественной войны I степени.

80 лет назад (1940) был подписан указ Президиума Верховного Совета о введении 8-часового рабочего дня, 7-дневной рабочей недели и уголовной ответственности за опоздание на работу.

В 1929 году постановлением СНК СССР «О переходе на непрерывное производство в предприятиях и учреждениях Союза ССР» предприятия и учреждения перешли на новый табельный календарь, в котором неделя состояла из пяти дней: четыре рабочих дня по 7 часов, пятый — выходной.

Указом от 26 июня 1940 года вновь возвращалась «обычная» рабочая неделя (6 рабочих дней, воскресенье — выходной).

Рабочие и служащие не могли самостоятельно менять место работы. Это наказывалось тюремным заключением сроком от двух до четырех месяцев. За прогул без уважительной причины, а к нему приравнивалось, и опоздание на работу более чем на 20 минут, приговаривались к исправительно-трудовым работам по месту работы на срок до 6 месяцев с удержанием из заработной платы до 25%.

Всего до начала войны по этому указу было осуждено свыше 3 миллионов человек.

75 лет назад (1945) был учрежден Международный Суд ООН.

Он стал приемником существовавшей до Второй мировой войны при Лиге наций Постоянной палаты международного правосудия.

В состав Суда традиционно входит по одному представителю от каждого постоянного члена Совета Безопасности ООН.

В апреле 1946 года на первом заседании Суда были избраны председатель, его заместитель и секретарь. Первым председателем стал сальвадорский судья Хосе Густаво Герреро.

В мае 1947 года на рассмотрение Суда было представлено первое дело, оно касалось инцидента в проливе Корфу (Великобритания против Албании).

За время деятельности Международным судом ООН было рассмотрено более 70 дел по межгосударственным спорам, большая часть которых затрагивала вопросы осуществления суверенных прав государств в отношении сухопутных территорий, морских и воздушных пространств и связанные с этим проблемы установления государственных границ и иных линий разграничения.

75 лет назад (1945) в Сан-Франциско (США) был подписан Устав Организации Объединенных наций.

Документ союзники по антигитлеровской коалиции начали разрабатывать ещё в ходе Второй мировой войны. Название организации — «Объединенные Нации» — предложил президент США Франклином Рузвельтом.

26 июня 1945 года представители 50 стран мира на Конференции Объединенных Наций по созданию международной организации подписали Устав ООН. Польша, не участвующая в конференции, подписала его позднее и стала 51-м государством-основателем.

Устав ООН состоит из 19 глав и 111 статей и содержит фундаментальные принципы организации: равенство и суверенность государств; запрещение прибегать к силе или к угрозе силой для решения международных споров; обязанность решать их путем переговоров. 26 октября 1945 года Устав ООН вступил в силу.

В настоящее время членами этой международной организации являются 193 государства. Главные органы ООН: Генеральная ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и социальный совет, Международный суд. При ООН создан ряд самостоятельных международных организаций по экономическим, социальным и гуманитарным вопросам (ЮНЕСКО, ВОЗ, МВФ, МОТ, ВТО, МАГАТЭ и другие).