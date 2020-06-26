Как быстро и без очереди оформить соцвыплаты и пособия в Бердске и России?

Если человек обращается за пособиями лично через МФЦ или органы соцзащиты, там также стараются требовать минимальный набор документов, но всё же какие-то справки и выписки будут нужны.



Как максимально просто оформить социальные выплаты

При обращении за соцвыплатами через портал госуслуг необходимо подать только одно заявление, сказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«Сейчас делается очень много для того, чтобы у граждан вообще не было хлопот при обращении за выплатами, — отметила сенатор. — Не случайно фактически все пособия могут быть назначены через портал госуслуг. В этом случае нужно подать только одно заявление — все остальные документы предоставляются в режиме межведомственного взаимодействия».

По словам парламентария, если человек обращается за пособиями лично через МФЦ или органы соцзащиты, там также стараются требовать минимальный набор документов, но всё же какие-то справки и выписки будут нужны.

«Именно поэтому лучший совет в данном случае — по возможности, обращаться за выплатами онлайн, через портал госуслуг», — отметила Елена Бибикова.