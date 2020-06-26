26.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Дом

Как быстро и без очереди оформить соцвыплаты и пособия в Бердске и России?

11:58 26.06.2020 Фото: pixabay
0

Если человек обращается за пособиями лично через МФЦ или органы соцзащиты, там также стараются требовать минимальный набор документов, но всё же какие-то справки и выписки будут нужны.

Как быстро и без очереди оформить соцвыплаты и пособия в Бердске и России?

Как максимально просто оформить социальные выплаты

При обращении за соцвыплатами через портал госуслуг необходимо подать только одно заявление, сказала «Парламентской газете» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

«Сейчас делается очень много для того, чтобы у граждан вообще не было хлопот при обращении за выплатами, — отметила сенатор. — Не случайно фактически все пособия могут быть назначены через портал госуслуг. В этом случае нужно подать только одно заявление — все остальные документы предоставляются в режиме межведомственного взаимодействия».

По словам парламентария, если человек обращается за пособиями лично через МФЦ или органы соцзащиты, там также стараются требовать минимальный набор документов, но всё же какие-то справки и выписки будут нужны.

«Именно поэтому лучший совет в данном случае — по возможности, обращаться за выплатами онлайн, через портал госуслуг», — отметила Елена Бибикова.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Какие выплаты получаете вы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскНе терпится: Проголосовали больше 2 тыс. человек по поправкам в Конституцию за 25 июня в Бердске
12:15 26-06-2020
Не терпится: Проголосовали больше 2 тыс. человек по поправкам в Конституцию за 25 июня в Бердске
Может ли меня укусить коронавирусный комар?
12:10 26-06-2020
Может ли меня укусить коронавирусный комар?
Повторную вспышку коронавируса фиксируют в Европе, заявила ВОЗ
12:04 26-06-2020
Повторную вспышку коронавируса фиксируют в Европе, заявила ВОЗ
Лунный календарь стрижек и окрашивания на июль 2020 года
12:02 26-06-2020
Лунный календарь стрижек и окрашивания на июль 2020 года
Только детские руки мелькали из водоворота в реке: два десятилетних мальчика тонули в Берди на пляже в соседнем Бердску Искитиме
12:00 26-06-2020
Только детские руки мелькали из водоворота в реке: два десятилетних мальчика тонули в Берди на пляже в соседнем Бердску Искитиме
БердскКак быстро и без очереди оформить соцвыплаты и пособия в Бердске и России?
11:58 26-06-2020
Как быстро и без очереди оформить соцвыплаты и пособия в Бердске и России?
Лечит гипертонию, стоит копейки и есть в каждом холодильнике. О чем речь?
11:54 26-06-2020
Лечит гипертонию, стоит копейки и есть в каждом холодильнике. О чем речь?
За опоздание на работу 26 июня вели уголовную ответственность
11:53 26-06-2020
За опоздание на работу 26 июня вели уголовную ответственность
Учиться дистанционно снова будут школьники после пандемии COVID-19
11:53 26-06-2020
Учиться дистанционно снова будут школьники после пандемии COVID-19
"О чем говорить с человеком больным?": из-за чего разгорелся скандал между Любовью Успенской и ее дочерью
11:51 26-06-2020