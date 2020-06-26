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Повторную вспышку коронавируса фиксируют в Европе, заявила ВОЗ

12:04 26.06.2020 Фото: https://www.pexels.com/
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Из-за отмены введенных ранее ограничений за последние две недели неутешительная динамика по COVID-19 наблюдалась в 30 европейских странах. В 11 из них, по его оценке, ускоренное распространение вируса может привести к возобновлению эпидемии.

Повторную вспышку коронавируса фиксируют в Европе, заявила ВОЗ
В Европе зафиксирована новая вспышка коронавируса

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге сообщил, что в Евроле фиксируется рост числа новых случаев заражения коронавирусом. Видео его выступления опубликовано в четверг на YouTube-канале бюро.

По словам специалиста, из-за отмены введенных ранее ограничений за последние две недели неутешительная динамика по COVID-19 наблюдалась в 30 европейских странах. В 11 из них, по его оценке, ускоренное распространение вируса может привести к возобновлению эпидемии.

При этом Клюге указал, что власти Польши, ФРГ, Испании и Израиля быстро отреагировали на увеличившееся число новых случаев заболевания.

Ранее эпидемиолог и член кризисного штаба Сербии по борьбе с эпидемией COVID-19 Дарья Кисич-Тепавчевич в эфире местного телеканала Pink сообщила, что после спада эпидемии и отмены практически всех ограничительных мер в республике снова ежедневно выявляется более ста заболевших коронавирусом. Несмотря на то, что в большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно, врачи в один голос заявляют о необходимости соблюдения медицинских рекомендаций и рассматривают возможность введения новых запретов.

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