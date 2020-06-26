Может ли меня укусить коронавирусный комар?

Переносит ли комар COVID-19? Экспериментально установлено, что вирус, попав вместе с заражённой кровью внутрь насекомого, теряет способность размножаться и поэтому не может передаваться при следующем укусе.



Комары не могут быть разносчиками коронавируса, считают вирусологи

Комары не способны переносить вирус SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют предварительные результаты исследования, проведённого группой вирусологов и эпидемиологов из Высшего института здравоохранения (ISS) Италии, сообщает Askanews.

По данным агентства, было экспериментально установлено, что вирус, попав вместе с заражённой кровью внутрь насекомого, теряет способность размножаться и поэтому не может передаваться при следующем укусе.

ISS в ближайшее время опубликует официальные результаты исследования, которые позволят с научной точки зрения исключить причастность комаров к распространению COVID-19, дав тем самым ясный и окончательный ответ на беспокойство относительно роли этих насекомых в передаче болезни, учитывая наступление тёплого времени года.

По данным министерства здравоохранения страны на четверг, в Италии выявлено 296 новых случаев инфицирования, на 100 больше, чем в среду. В стране насчитывается 18 303 носителя коронавирусной инфекции, из них 16 685 являются бессимптомными больными и поэтому находятся на домашнем карантине.