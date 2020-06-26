Две зоны непогоды столкнутся 26 июня: рекордные дожди прольются от Урала до юга Сибири

Погода за Уралом бьёт рекорды и меняет стереотипы

Две погодных реальности: на севере Сибири и Дальнего Востока вот уже несколько недель стоит небывалая жара, вследствие чего площадь природных пожаров приближается к миллиону гектаров. А в южных районах происходит всё с точностью до наоборот – не прекращаются тропические ливни. И местных жители предупреждают о новой волне ненастья – в Сибирь и на Дальний Восток прорывается фронтальная волна с Русской равнины, сообщает центр ФОБОС.

А пока Якутия изнывает от жары: в настоящий момент республика стала самой жаркой точкой на карте нашей страны. И температура с середины месяца бьет все возможные рекорды! Например, в Верхоянске, который оспаривает звание полюса холода Северного полушария с соседним Оймяконом, суточный максимум обновляется уже седьмой день подряд. В четверг городские термометры показали почти +35° – цифра для Заполярья безумная!

К сожалению, такая погода – это не только повод отдохнуть на природе, но и фактор опасности. Из-за аномального температурного режима и очень ясной погоды на севере азиатской части страны бушуют природные пожары. Они охватили Чукотку, Камчатку, Красноярский край. Но в эпицентре – все та же Республика Саха. Здесь огонь уже прошел более 700 000 гектаров тайги. В одном из улусов накануне даже объявили режим ЧС.



При этом, на юге Сибири и Дальнего Востока – совершенно другая погодная реальность. Здесь не прекращаются сильные ливни. Например, в Благовещенске сумма осадков за месяц уже в 2,5 раза превысила норму – выпало 239 мм. Аналогичные по значению отклонения фиксируются в южных районах Якутии и Красноярского края.

Причина погодных контрастов – стационарный антициклон, охвативший северо-восток России. В своей зоне он удерживает тихую и сухую погоду, а поля дождевой облачности вынуждены смещаться по периферии очага. И пока ситуация меняться не будет. Сегодня к антициклону подступят сразу две зоны непогоды. Одна – с Дальнего Востока, а другая – из Европейской России. Однако, даже совместными усилиями, они не смогут преодолеть сопротивление атмосферного гиганта. И дождевая облачность вновь протянется полосой от Урала через юг Сибири до устья Амура.

Например, в Омске уже сегодня и завтра может выпасть 12 мм осадков. А на пик непогода выйдет в воскресенье. В сумме за последние дни июня на город выльется половина месячного объема влаги. Температура воздуха ожидается существенно ниже норм климата: днём +16…+18°.

А вот на северо-востоке России пока сохранится чрезвычайно высокая пожарная опасность. Дождей по-прежнему будет мало. В Верхоянске ливни с грозами возможны только в самом конце недели. А показания термометров при этом останутся рекордно высокими – днём +30…+33°.