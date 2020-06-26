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В реанимации 90 зараженных COVID-19. На ИВЛ – 25 пациентов в Новосибирской области на 26 июня

13:15 26.06.2020 Фото: pexels.com
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Всего в Новосибирской области провели 190 134 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 975 жителей региона.

В реанимации 90 зараженных COVID 19. На ИВЛ – 25 пациентов в Новосибирской области на 26 июня
Зараженные коронавирусом зачастую попадают в реанимацию

По данным оперативного штаба области на утро 26 июня в регионе зарегистрировано 5 566 случаев инфицирования СOVID-19 (+108 за последние сутки), включая 348 детей. 3 216 пациентов выздоровели (+158 за сутки).

Скончался еще один мужчина, ему было 68 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 83 человека.

В отделениях реанимации находятся 90 человек. На ИВЛ – 25 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 56 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 216.

В больницы районов области госпитализировано 599 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 190 134 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 975 жителей региона, для 24 426 человек меднаблюдение окончено.

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