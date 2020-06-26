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Марширует с босой ногой на видео фельдшер Балтийского флота на параде Победы в Калининграде. Ее наградили памятной медалью

13:30 26.06.2020 Фото: ЭДУАРД МОЛЧАНОВ/kaliningrad.kp.ru
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По словам участницы парада, она понимала, что должна «пройти достойно» и «деваться некуда. Девушка добавила, что волновалась на награждении и теперь счастлива и гордится собой.

Марширует с босой ногой на видео фельдшер Балтийского флота на параде Победы в Калининграде. Ее наградили памятной медалью
Девушки прошли по площади Победы безупречно — ничуть не хуже мужчин

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
Ранее СМИ обратили внимание на участницу парада в честь Дня победы в Калининграде, которая, потеряв туфлю, продолжила маршировать. Принимавший парад командующий Балтфлотом отметил невозмутимость Кальчинской, а также тот факт, что никто не заметил произошедшего.

Девушка, которая служит фельдшером командного пункта в одной из частей ПВО Балтфлота, получила награду, а также грамоту и букет цветов перед строем мичманов и офицеров из рук командующего Балтийским флотом адмирала Александра Носатова.

Не ожидала внимания

Сама Кальчинская призналась, что не ожидала такого внимания к инциденту. Она отметила, что на такой случай никаких указаний нет, поэтому она полагалась только на собственное чутье.
По словам участницы парада, она понимала, что должна «пройти достойно» и «деваться некуда. Девушка добавила, что волновалась на награждении и теперь счастлива и гордится собой.
Парад в Калининграде
Около 1,5 тысячи военнослужащих Балтийского флота и сотрудников других силовых ведомств, а также современная боевая техника, стоящая на вооружении флота, приняли участие в параде Победы на главной площади Калининграда 24 июня. После завершения наземной части парада в небе пролетели 20 воздушных судов.
Вечером военнослужащие мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота произвели праздничный салют в честь 75-й годовщины Великой Победы из самых знаменитых советских пушек времен Великой Отечественной войны — ЗИС-3.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Молодец?

Аноним, 26 июня 2020 13:35
Как просто стало заполучить медаль

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