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Привезли маски и термометры на 1 млн руб. для соцслужбы Бердска бизнесмены Китая. Смотрите фоторепортаж

13:45 26.06.2020, Алина Бурова Фото: Алины Буровой
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Защитные костюмы и инфракрасные термометры предоставили представители китайского сообщества Новосибирска.

Привезли маски и термометры на 1 млн руб. для соцслужбы Бердска бизнесмены Китая. Смотрите фоторепортаж
Представители китайского сообщества города Новосибирска предоставили Бердску

В непростой эпидемиологической обстановке не остались без помощи жители Бердска. Горожанин Сафонов Александр Валентинович, работающий в тесном взаимодействии с предприятиями Китая проявил важную инициативу. Благодаря этому городу предоставили средства индивидуальной защиты: маски, защитные костюмы,инфракрасные термометры, которые так необходимы в настоящее время.

Как сообщает журналист «Курьер. Среда. Бердск» с места событий, сегодня здесь присутствуют представители китайского сообщества города Новосибирска ООО «Ювентус» и консультационного-правового центра «Сириус», которые в период пандемии протянули руку помощи горожанам.

Мэр города Бердска Евгений Шестернин, выразил благодарность племяннице Сафонова — Кристине Замятиной и представителям китайского сообщества:

— Средства индивидуальной защиты будут распределены между органами социальной помощи. Данное мероприятие проходит под лозунгом «Дружба и успех, мы победим сегодня всех». Лозунг правильный и только вместе мы сможем разрешить непростые актуальные проблемы времени. Таким образом, пандемия объединила людей разных национальностей.

Напомним,что Бердск неоднократно сотрудничал с Китаем. Подобные мероприятия ещё больше способствуют и укрепляют дружбу двух государств.

Привезли маски и термометры на 1 млн руб. для соцслужбы Бердска бизнесмены Китая. Смотрите фоторепортаж

Привезли маски и термометры на 1 млн руб. для соцслужбы Бердска бизнесмены Китая. Смотрите фоторепортаж

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От редакции

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Аноним, 26 июня 2020 14:23
Китайцы просто ни чего делать не будут.Видно имеют виды на окрестные земли, теплицы ставить или уже поставили.

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