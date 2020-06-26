Привезли маски и термометры на 1 млн руб. для соцслужбы Бердска бизнесмены Китая. Смотрите фоторепортаж

Представители китайского сообщества города Новосибирска предоставили Бердску

В непростой эпидемиологической обстановке не остались без помощи жители Бердска. Горожанин Сафонов Александр Валентинович, работающий в тесном взаимодействии с предприятиями Китая проявил важную инициативу. Благодаря этому городу предоставили средства индивидуальной защиты: маски, защитные костюмы,инфракрасные термометры, которые так необходимы в настоящее время.

Как сообщает журналист «Курьер. Среда. Бердск» с места событий, сегодня здесь присутствуют представители китайского сообщества города Новосибирска ООО «Ювентус» и консультационного-правового центра «Сириус», которые в период пандемии протянули руку помощи горожанам.

Мэр города Бердска Евгений Шестернин, выразил благодарность племяннице Сафонова — Кристине Замятиной и представителям китайского сообщества:

— Средства индивидуальной защиты будут распределены между органами социальной помощи. Данное мероприятие проходит под лозунгом «Дружба и успех, мы победим сегодня всех». Лозунг правильный и только вместе мы сможем разрешить непростые актуальные проблемы времени. Таким образом, пандемия объединила людей разных национальностей.

Напомним,что Бердск неоднократно сотрудничал с Китаем. Подобные мероприятия ещё больше способствуют и укрепляют дружбу двух государств.